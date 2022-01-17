Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Honor
Публикаций - 358, упоминаний - 694
Honor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 9459 71
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8560 21
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2246 8
|МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 101 1
|Связной ГК 1086 19
|Почта России ПАО 1803 2
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 712 1
|Qiwi 797 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 1
|OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 1
|Wired - Издание 207 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru