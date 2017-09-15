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Hitachi Data Systems
HDS

Hitachi Data Systems - HDS


15.09.2017 Рынок гиперконвергентных решений в ближайшее десятилетие будет уверенно расти
06.09.2017 Hitachi Data Systems представила серию продуктов Hitachi Unified Compute Platform (UCP) RS
31.07.2017 Hitachi Data Systems: Мы нацелены стать лидерами на рынке интернета вещей
24.05.2017 IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие»
22.05.2017 HDS выпустила новую версию Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere
20.12.2016 Аналитики IDC назвали Hitachi Content Platform лидером в среде объектных хранилищ
19.12.2016 Новая технология извлекает прибыль из хаоса в базах данных
16.11.2016 Hitachi Data Systems предложила портфель решений для объектных хранилищ с возможностью интеллектуальной обработки данных
26.10.2016 Hitachi Data Systems представила новые решения на базе флэш-накопителей
31.08.2016 Hitachi Data Systems расширила интеграцию своих конвергентных решений с продуктами VMware
25.07.2016 Tele2 модернизировал свою ИТ-инфраструктуру с помощью флэш-технологий Hitachi Data Systems
29.06.2016 МТТ модернизировала АПК своей ИТ-инфраструктуры, используя решения для хранения и обработки данных Hitachi Data Systems
29.06.2016 Hitachi Data Systems представила новые конвергентные и гиперконвергентные решения для виртуализации и облачных сред
15.06.2016 Эксперты Hitachi Data Systems рассказали о возможностях цифровой трансформации в Украине
10.06.2016 Hitachi Data Systems представляет новые решения для виртуализации и облачных сред
06.06.2016 «Межрегиональный Транзиттелеком» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решения Hitachi Unified Storage VM
19.05.2016 Hitachi Data Systems выпустила новые конвергентные платформы для SAP HANA
19.05.2016 Hitachi Data Systems выпускает новые конвергентные платформы для SAP Hana
18.05.2016 Как интернет вещей меняет экономику и общество
28.04.2016 Hitachi Data Systems дополнила флэш-платформы VSP модулями NAS и функциями для работы в «облаке»
21.04.2016 Тестирование СУБД PostgreSQL на платформе HDS прошло без потери производительности
15.04.2016 СУБД PostgreSQL протестирована на аппаратной платформе Hitachi
11.04.2016 Hitachi Data Systems дополняет решения VSP G модулями NAS и функциями для работы в облаке
31.03.2016 Hitachi Innovation Day 2016: представлены новые решения на базе флеш-технологий
18.03.2016 HDS представила решение для анализа поведения абонентов телеком- и мультимедиа провайдеров
10.03.2016 Hitachi Data Systems выпустила новое конвергентное решение с функциями прогнозной аналитики SAP
10.03.2016 Главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке Hitachi стал генеральный директор HDS
04.03.2016 Hitachi Data Systems представила новую версию платформы для создания облачных хранилищ – HCP Anywhere 2.1
02.03.2016 Вышла новая версия Hitachi Content Platform Anywhere для совместной работы с данными
18.02.2016 Hitachi Data Systems выпускает платформу для больших данных на базе технологий Pentaho
04.02.2016 Hitachi Data Systems анонсировала платформу для обработки больших данных на базе технологий Pentaho
19.01.2016 Hitachi Data Systems представила новые массивы на основе флэш-памяти
24.12.2015 Бизнес Hitachi Data Systems в России вырос в 2,5 раза с 2008 г. Новые цели
24.12.2015 Прогноз от Hitachi: ИТ вступают в новую эпоху
20.11.2015 Hitachi Data Systems представила новую линейку решений на базе флэш-технологий
06.11.2015 Hitachi Data Systems модернизировала объектную систему хранения данных
30.10.2015 Hitachi Data Systems представила новые решения для Oracle Database 12c
22.10.2015 «Электронная Москва» и Hitachi Data Systems внедрили новый аппаратно-программный комплекс для электронного документооборота столицы
02.10.2015 HDS оснастила решение Visualization Suite возможностями предиктивной аналитики правонарушений
09.06.2015 Hitachi завершила приобретение разработчика решений для интеграции и визуализации данных Pentaho

Публикаций - 392, упоминаний - 1055

Hitachi Data Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Hitachi 1280 184
IBM - International Business Machines Corp 8706 89
Dell EMC 4477 87
HP Inc. 5106 59
Microsoft Corporation 21029 57
VMware 1983 54
SAP SE 4379 39
Oracle Corporation 5813 39
NetApp - Network Appliance 600 38
Oracle - Sun Microsystems 2159 36
Brocade Communications Systems 237 33
HP - Hewlett-Packard 3464 33
Cisco Systems 4642 30
IBS - ИБС ИТ Услуги 1333 26
Intel Corporation 10814 25
Крок 1563 25
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1604 23
Инфосистемы Джет 843 23
Pentaho 52 20
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 470 17
Huawei 3000 15
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 284 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 14
Citrix Systems 726 14
HP Compaq Computer Corp 1875 13
Verysell - Верисел 275 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3763 11
Google LLC 9451 10
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 458 9
Commvault 161 8
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 90 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7526 8
SAS Institute 793 7
ESG - Enterprise Strategy Group 129 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 447 7
iTeco - Ай-Теко 893 7
Meta - Facebook 4142 7
Роснефть РН-информ 32 7
Газпром нефть 401 21
Роснефть НК 419 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1590 9
Аэрофлот 618 9
РЖД - Российские железные дороги 1333 8
X5 Group 651 8
МДМ Банк 195 8
ПСБ - Промсвязьбанк 636 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 6
Mary Kay - Мэри Кэй 85 6
Citibank - Ситибанк 250 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 125 6
Утконос 111 5
Обувь России 27 5
KupiVip - Приват Трэйд 78 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1924 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 5
Альфа-Банк 1337 4
BMW 374 4
Совкомбанк ПАО 157 4
Airbnb 68 4
Uber 276 4
РАО ЕЭС России ПАО 233 4
Visa International 1641 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 336 3
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 3
Интер РАО ПАО 267 3
Возрождение - Коммерческий банк 122 3
Открытие ФК 462 3
Лукойл Информ 87 2
РВК - Российская венчурная компания 505 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 712 2
Four Seasons Hotels and Resorts 11 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 67 2
РосЕвроБанк 44 2
Федеральное казначейство России 869 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 930 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7407 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1142 5
Правительство Москвы 821 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 3
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 825 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2040 2
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 69 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 44 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 253 1
Электронная Москва АО 16 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 66 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 19 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 1
Мосгордума - Московская городская Дума 104 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 334 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 324 1
Президент Российской Федерации 1733 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 1
Счётная палата РФ 556 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 7
Linux Foundation 163 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 1
Руссофт - Russoft 345 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 1
OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 3 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 82 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
OpenCAPI Consortium 13 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
Gen-Z Consortium 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12397 101
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1469 77
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2525 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12184 19
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 448 18
Big Data - Большие данные 1251 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 286 15
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 321 12
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 823 12
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2257 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2464 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 547 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1261 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4131 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1215 7
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 247 7
OpenStack 359 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2874 7
High-End - высочайший («элитный») класс техники 286 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 6
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 65 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1890 5
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 470 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1430 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1035 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3199 5
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 5
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 191 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 934 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 472 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1353 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 353 4
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 89 4
Data Lake - Озеро данных 95 4
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 429 4
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 127 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 309 4
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 45 26
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 428 25
Hitachi VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 50 24
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 24 20
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 511 12
Hitachi HDI - Hitachi Data Ingestor 11 11
Intel x86 - архитектура процессора 1278 10
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 12 10
Microsoft Windows 10 10137 10
Linux OS 7216 10
Oracle StorageTek 61 9
Microsoft Exchange 994 9
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 144 8
Microsoft Azure 1220 8
Microsoft SQL Server 1265 8
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1128 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 677 6
Hitachi SVOS - Hitachi Storage Virtualization Operating System 9 6
Hitachi Lumada 22 6
VMware vRealize Suite 61 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 6
AWS - Amazon Web Services 608 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 905 6
Apple iPad 3543 5
Google Android 11685 5
Apache Hadoop 354 5
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 126 5
Apple iOS 6259 5
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 90 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 730 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 5
Hitachi FMD - Hitachi Flash Module Drive 6 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 4
Microsoft Windows 1379 4
Microsoft Office 3012 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 4
Intel Itanium 607 4
Apache Spark 65 4
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 216 4
VMware vSphere 305 4
Скачков Юрий 50 40
Яхина Ирина 40 30
Кравченко Константин 75 21
Бетсис Павел 96 20
Меднов Сергей 121 20
Гуральников Сергей 162 20
Мацоцкий Сергей 169 20
Козырев Алексей 274 20
Шадаев Максут 422 19
Строкович Антон 47 16
Херсонцев Алексей 48 15
Бойко Елена 154 15
Карпов Сергей 25 10
Юсупов Ренат 112 9
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 8
Попов Михаил 53 7
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 7
Прохоров Фёдор 81 6
Пирогов Алексей 29 6
Реймер Денис 53 6
Соколов Олег 51 6
Леушев Андрей 69 6
Соколов Михаил 27 6
Стрельцов Андрей 56 6
Умнов Николай 8 6
Халяпин Сергей 81 6
Натрусов Артем 137 6
Висящев Андрей 64 5
Карпенко Дмитрий 29 5
Ведехин Игорь 27 5
Хрусталев Александр 32 5
Авербах Владимир 122 5
Громов Иван 101 5
Разумовский Дмитрий 70 5
Козлов Михаил 167 5
Садовенко Илья 62 5
Шевченко Владимир 135 5
Ушаков Михаил 30 5
Лысенко Эдуард 221 5
Устюжанин Дмитрий 49 5
Россия - Российская федерация - РФ 82603 138
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12081 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26738 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34077 30
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1607 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11622 17
Европа 7254 17
Европа Восточная 2815 17
Япония 7916 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2897 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9591 11
Ближний Восток 2494 11
Африка - Африканский регион 2668 11
Россия - СФО - Новосибирск 2927 10
Украина 5530 10
Казахстан - Республика 4147 9
Германия - Федеративная Республика 7794 7
Россия - ПФО - Мордовия Республика 505 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3815 6
США - Массачусетс 446 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10918 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1934 6
Азия - Азиатский регион 3158 6
Нидерланды 2016 5
Казахстан - Алматы 476 5
Россия - ЦФО - Калужская область 726 5
Америка Северная 2599 5
Россия - ЦФО - Тульская область 927 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 5
Индия - Республика 4106 5
Европа Западная 1306 5
Украина - Киев 906 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 464 4
США - Калифорния 3071 4
Америка Южная 670 4
Франция - Французская Республика 4931 4
Япония - Токио 885 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4140 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 39
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3666 38
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5083 36
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1111 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 200 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1519 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 144 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 956 2
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
Антитеррор 66 1
Русский язык 1659 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 64 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 37 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 13 1
VAD - Value Added Distribution 23 1
Градус Цельсия 222 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 62 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 511 1
Человеческий фактор 172 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 222 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 433 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 1
Открытые системы ИД 108 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10333 4
Thomson Reuters - Рейтер 5683 3
VNUNet.com 189 3
Forbes - Форбс 561 2
Bloomberg 973 2
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