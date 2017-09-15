Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Hitachi Data Systems
HDS
Публикаций - 392, упоминаний - 1055
Hitachi Data Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Скачков Юрий 50 40
|Яхина Ирина 40 30
|Кравченко Константин 75 21
|Бетсис Павел 96 20
|Меднов Сергей 121 20
|Гуральников Сергей 162 20
|Мацоцкий Сергей 169 20
|Козырев Алексей 274 20
|Шадаев Максут 422 19
|Строкович Антон 47 16
|Херсонцев Алексей 48 15
|Бойко Елена 154 15
|Карпов Сергей 25 10
|Юсупов Ренат 112 9
|Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 8
|Попов Михаил 53 7
|Yoshida Hu - Йошида Хью 7 7
|Прохоров Фёдор 81 6
|Пирогов Алексей 29 6
|Реймер Денис 53 6
|Соколов Олег 51 6
|Леушев Андрей 69 6
|Соколов Михаил 27 6
|Стрельцов Андрей 56 6
|Умнов Николай 8 6
|Халяпин Сергей 81 6
|Натрусов Артем 137 6
|Висящев Андрей 64 5
|Карпенко Дмитрий 29 5
|Ведехин Игорь 27 5
|Хрусталев Александр 32 5
|Авербах Владимир 122 5
|Громов Иван 101 5
|Разумовский Дмитрий 70 5
|Козлов Михаил 167 5
|Садовенко Илья 62 5
|Шевченко Владимир 135 5
|Ушаков Михаил 30 5
|Лысенко Эдуард 221 5
|Устюжанин Дмитрий 49 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru