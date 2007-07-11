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Helios IT-Operator
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Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер


11.07.2007 Helios IT-Operator расширяет сотрудничество с МВД РФ
28.06.2007 Atilekt и Helios IT-Operator договорились о партнерстве
26.06.2007 Helios IT-Operator построил коммуникационную среду для Nycomed
18.06.2007 Helios IT-Operator получил новую специализацию Cisco: «Advanced Security»
07.06.2007 Helios IT-Operator автоматизирует систему учета электроэнергии для ЕЭС
31.05.2007 Helios IT-Operator помог банку «Индустриальный кредит» перейти на лицензии ПО Microsoft
23.05.2007 Helios IT-Operator организует учебный класс для «Сухого»
21.05.2007 Helios IT-Operator создаст для Astor Capital Group офис нового поколения
17.05.2007 «Мир Кожи и Меха» выбрал оборудование Helios IT-Operator
14.05.2007 Helios IT-Operator и "Амикон" поставили 12-тысячный сетевой экран
17.04.2007 Helios IT-Operator модернизирует ИТ-инфраструктуру Росстата
12.04.2007 Решения Helios IT-Operator совместимы с Vista
30.03.2007 HELiOS IT-Operator представил новые ИТ для сферы образования
05.03.2007 HELiOS IT-OPERATOR стал поставщиком ИБП для "Альфа-Банка"
07.11.2006 HELiOS IT-OPERATOR заняла призовое место в акции "Вокруг Cisco за 80 дней!"
02.11.2006 Крупнейшие торговые сети выбирают решения HELiOS IT-OPERATOR
16.10.2006 HELiOS IT-OPERATOR — постоянный поставщик ИТ-решений для страховщиков
10.10.2006 Helios обеспечил Canon ИТ-инфраструктурой
04.10.2006 Helios IT-operator завершил первый этап оснащения в "Юниаструм Банке"
30.06.2006 HELiOS IT-OPERATOR оснастит терминалами "Перекресток"
22.06.2006 Helios IT-Operator представил новую рабочую станцию
21.06.2006 HELiOS IT-OPERATOR выпустил новую модель сервера Fortice A233
20.06.2006 HELiOS IT-OPERATOR представил новый сервер с двухъядерными процессорами Intel
19.06.2006 HELiOS IT-OPERATOR пополнил модельный ряд компакт-серверов
16.06.2006 HELiOS IT-OPERATOR представила серверы на основе двухъядерных процессоров Intel
15.06.2006 HELiOS IT-OPERATOR представил новое решение для нефтяной отрасли
08.06.2006 Helios IT-Operator представил серверы на базе двухъядерной платформы Intel Xeon
31.05.2006 HELiOS IT-OPERATOR приняла участие в семинаре "Аутсорсинг в ИТ"
21.04.2006 HELiOS IT-OPERATOR сообщил о получении нового статуса "InfoWatch Security Integrator"
10.02.2006 HELiOS IT-Operator получил высший партнерский статус Microsoft
19.01.2006 В Helios появилась новая служба поддержки пользователей
09.12.2005 Завершилась интернет-пресс-конференция по внутренней безопасности

Публикаций - 75, упоминаний - 144

Helios IT-Operator упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10815 15
Microsoft Corporation 21029 9
HP - Hewlett-Packard 3464 4
Samsung Electronics 8962 3
Cisco Systems 4642 3
Армада - РБК софт 667 3
AMD - Advanced Micro Devices 3504 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 261 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 470 2
InfoWatch - Инфовотч 824 2
Dell EMC 4478 2
IBM - International Business Machines Corp 8706 2
Nvidia Corp 3029 1
Atilekt - Атилект 7 1
ГКС - Группа компаний Систематика 275 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 222 1
TI - Texas Instruments Incorporated 779 1
CA Technologies - Computer Associates 367 1
STMicroelectronics 274 1
Google LLC 9452 1
Compal Electronics 130 1
Quanta Computer 197 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 26 1
NEC Electronics 58 1
Лантри 7 1
Seagate - Maxtor 129 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3763 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 284 1
Oracle - Sun Microsystems 2159 1
Western Digital Corporation - WDC 458 1
Apple Inc 10154 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1604 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1728 1
HP Inc. 5106 1
5035 1
Toshiba Corporation 2749 1
AMD Graphics Product Group - ATI 850 1
ASBIS Prestigio 203 1
Hitachi 1288 1
X5 Group - Перекресток 255 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 159 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 1
Альфа-Банк 1337 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 336 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 98 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 1
Транснефть 209 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 1
РАО ЕЭС России ПАО 233 1
РЕСО-Гарантия 18 1
Трансаэро - авиакомпания 56 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 829 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
Совет Европы 75 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12397 8
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 483 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 2
Тонкий клиент - Thin client 143 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4262 1
Сервер - Серверные платформы 302 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 429 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2257 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 605 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 643 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 240 1
ИТ-аутсорсинг 860 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 65 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 270 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 287 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 749 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 507 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 340 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 189 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2744 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 974 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3199 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3285 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4131 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9189 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6353 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 212 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1128 8
Intel Core - Семейство процессоров 1041 6
Intel x86 - архитектура процессора 1278 4
Microsoft Windows XP 2359 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1490 3
Intel Itanium 607 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 153 2
SAP Crystal Reports 52 1
Linux OS 7217 1
SUN UltraSPARC 109 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 544 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2847 1
Ростелеком - DataLine Web Monitor 6 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 222 1
Microsoft Windows Server 2003 434 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 170 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 382 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 94 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 515 1
HPE ProLiant - Серия серверов 241 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1256 1
Microsoft Windows 10 10138 1
Олинов Владислав 8 7
Лупанов Вячеслав 9 3
Юсупов Ренат 112 3
Телевинов Сергей 10 2
Никонов Евгений 7 1
Путин Владимир 2445 1
Гурин Олег 8 1
Cohen Michael - Конн Майкл 4 1
Михайлов Алексей 53 1
Зенкин Денис 262 1
Степанов Владимир 23 1
Шибанов Владимир 32 1
Громов Михаил 12 1
Агеев Андрей 12 1
Фролов Алексей 16 1
Беленький Александр 36 1
Кушнир Леонид 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 82605 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26738 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12081 4
Прибалтика - Балтия 1200 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 94 1
Молдавия - Республика Молдова 646 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 470 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 410 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1067 1
Узбекистан - Республика 1256 1
Украина 5530 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 456 1
Россия - СФО - Новосибирск 2927 1
Европа Восточная 2815 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3816 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 1
Беларусь - Белоруссия 3209 1
Европа 7254 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11622 1
Казахстан - Республика 4147 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
Закон Мура - Moore's law 184 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
Информационное общество - Государственная программа 306 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10334 1
Gartner 3198 3
IDC - International Data Corporation 4528 2
IHS iSuppli 389 1
Gartner Dataquest 329 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 740 1
IDF - Intel Developer Forum 145 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
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