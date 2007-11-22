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Helios IT-Operator
Гелиос ИТ
Гелиос информационные технологии



22.11.2007 CNews Forum: компьютеры будущего уже сегодня 1
23.07.2007 «Клондайк» утолит кадровый голод ИТ-рынка 1
11.07.2007 Helios IT-Operator расширяет сотрудничество с МВД РФ 2
28.06.2007 Atilekt и Helios IT-Operator договорились о партнерстве 2
26.06.2007 Helios IT-Operator построил коммуникационную среду для Nycomed 4
18.06.2007 Helios IT-Operator получил новую специализацию Cisco: «Advanced Security» 1
07.06.2007 Helios IT-Operator автоматизирует систему учета электроэнергии для ЕЭС 2
06.06.2007 Энергетическая система России получит новый импульс для развития 2
31.05.2007 Helios IT-Operator помог банку «Индустриальный кредит» перейти на лицензии ПО Microsoft 3
23.05.2007 Helios IT-Operator организует учебный класс для «Сухого» 2
21.05.2007 Helios IT-Operator создаст для Astor Capital Group офис нового поколения 3
17.05.2007 «Мир Кожи и Меха» выбрал оборудование Helios IT-Operator 7
14.05.2007 Helios IT-Operator и "Амикон" поставили 12-тысячный сетевой экран 1
17.04.2007 Helios IT-Operator модернизирует ИТ-инфраструктуру Росстата 1
12.04.2007 Решения Helios IT-Operator совместимы с Vista 2
30.03.2007 HELiOS IT-Operator представил новые ИТ для сферы образования 4
05.03.2007 HELiOS IT-OPERATOR стал поставщиком ИБП для "Альфа-Банка" 3
19.02.2007 HELiOS представил серверы нового поколения 1
02.02.2007 «Московский Залоговый Банк» перевел приложения на blade-серверы Helios 2
05.12.2006 AMD крушит конкурентов в рейтинге чипмейкеров 1
10.11.2006 Создатель Firefox разрабатывает веб-ОС 1
07.11.2006 HELiOS IT-OPERATOR заняла призовое место в акции "Вокруг Cisco за 80 дней!" 1
02.11.2006 Крупнейшие торговые сети выбирают решения HELiOS IT-OPERATOR 7
16.10.2006 HELiOS IT-OPERATOR — постоянный поставщик ИТ-решений для страховщиков 6
10.10.2006 Helios обеспечил Canon ИТ-инфраструктурой 1
04.10.2006 Helios IT-operator завершил первый этап оснащения в "Юниаструм Банке" 2
12.09.2006 Windows Vista "подвесит" интернет? 1
21.07.2006 HELiOS провел интернет в сельские школы Оренбургской области 2
30.06.2006 HELiOS IT-OPERATOR оснастит терминалами "Перекресток" 3
22.06.2006 Helios IT-Operator представил новую рабочую станцию 1
21.06.2006 HELiOS IT-OPERATOR выпустил новую модель сервера Fortice A233 2
20.06.2006 HELiOS IT-OPERATOR представил новый сервер с двухъядерными процессорами Intel 1
19.06.2006 HELiOS IT-OPERATOR пополнил модельный ряд компакт-серверов 2
16.06.2006 HELiOS IT-OPERATOR представила серверы на основе двухъядерных процессоров Intel 1
15.06.2006 HELiOS IT-OPERATOR представил новое решение для нефтяной отрасли 2
09.06.2006 Intel меняет стратегию 1
08.06.2006 Helios IT-Operator представил серверы на базе двухъядерной платформы Intel Xeon 4
31.05.2006 HELiOS IT-OPERATOR приняла участие в семинаре "Аутсорсинг в ИТ" 1
29.05.2006 Рынок серверов: x86 правит бал 1
26.05.2006 Seagate проглотила Maxtor 1

Публикаций - 47, упоминаний - 112

Helios IT-Operator упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10386 15
Microsoft Corporation 20288 9
HP - Hewlett-Packard 3333 4
Samsung Electronics 8405 3
Cisco Systems 4542 3
Армада - РБК софт 648 3
Dell EMC 4361 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 253 2
AMD - Advanced Micro Devices 3373 2
InfoWatch - Инфовотч 805 2
IBM 8248 2
Compal Electronics 130 1
Nvidia Corp 2826 1
Quanta Computer 196 1
Google LLC 8948 1
STMicroelectronics 258 1
CA Technologies - Computer Associates 320 1
Prestigio 192 1
TI - Texas Instruments Incorporated 722 1
NXP Semiconductors 156 1
AMD Graphics Product Group - ATI 835 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 26 1
Лантри 7 1
Seagate - Maxtor 125 1
D-Link 310 1
Aquarius - Аквариус 412 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 228 1
Canon 1149 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 1
Seagate Technology 615 1
Hitachi 1209 1
Veritas Technologies 275 1
Toshiba Corporation 2554 1
4772 1
HP Inc. 4843 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1655 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1561 1
Apple Inc - Эппл Рус 9559 1
Western Digital Corporation - WDC 423 1
X5 Group - Перекресток 245 2
Сухой - Авиационный холдинг 85 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 1
Альфа-Банк 1279 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 78 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 1
Транснефть 182 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 190 1
РАО ЕЭС России ПАО 179 1
РЕСО-Гарантия 18 1
Трансаэро - авиакомпания 52 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2607 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 589 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 786 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 569 1
Совет Европы 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 8
Тонкий клиент - Thin client 137 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9223 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 450 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 621 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 281 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 257 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 64 1
ИТ-аутсорсинг 788 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 226 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 261 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 545 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 419 1
Сервер - Серверные платформы 288 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 718 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 498 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 322 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 179 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 933 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3697 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8367 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5604 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 206 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1049 8
Intel Core - Семейство процессоров 923 6
Intel x86 - архитектура процессора 1231 4
Microsoft Windows XP 2171 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1360 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 83 2
Intel Itanium 573 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 1
SUN UltraSPARC 106 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 1
DataLine Web Monitor 6 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 216 1
Microsoft Windows Server 2003 342 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 164 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 371 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 92 1
Nvidia GeForce GTX 2866 1
HPE ProLiant - Серия серверов 230 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 885 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 1
ASBIS Prestigio 182 1
Microsoft Windows 10 9806 1
Linux OS 6990 1
Юсупов Ренат 108 3
Путин Владимир 2158 1
Кушнир Леонид 18 1
Беленький Александр 33 1
Фролов Алексей 13 1
Агеев Андрей 12 1
Громов Михаил 11 1
Шибанов Владимир 32 1
Степанов Владимир 17 1
Зенкин Денис 258 1
Россия - Российская федерация - РФ 76300 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 4
Прибалтика - Балтия 1176 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 92 1
Молдавия - Республика Молдова 619 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 450 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 809 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 753 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 399 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1042 1
Узбекистан - Республика 1206 1
Украина 5155 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 447 1
Россия - СФО - Новосибирск 2783 1
Европа Восточная 2685 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3588 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 1
Беларусь - Белоруссия 2934 1
Европа 6447 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 1
Казахстан - Республика 3736 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2541 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 513 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 366 1
Закон Мура - Moore's law 130 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 213 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 166 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 1
Gartner 3050 3
IDC - International Data Corporation 4390 2
IHS iSuppli 385 1
Gartner Dataquest 316 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 689 1
IDF - Intel Developer Forum 129 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
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