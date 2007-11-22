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Helios IT-Operator
Гелиос ИТ
Гелиос информационные технологии
Helios IT-Operator упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юсупов Ренат 108 3
|Путин Владимир 2158 1
|Кушнир Леонид 18 1
|Беленький Александр 33 1
|Фролов Алексей 13 1
|Агеев Андрей 12 1
|Громов Михаил 11 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Степанов Владимир 17 1
|Зенкин Денис 258 1
|Gartner 3050 3
|IDC - International Data Corporation 4390 2
|IHS iSuppli 385 1
|Gartner Dataquest 316 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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