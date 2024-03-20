HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала

вный запуск проекта и поддерживает клиента на всех этапах. После внедрения выбранных технологий, заказчик получит полностью готовую систему корпоративного обучения, сможет перевести наем, адаптацию и обучение сотрудников в цифровой вид, отслеживать изменения и сократить издержки. Команда iSpring поможет в оценке ключевых метрик эффективности, поможет масштабировать проект на различные сегме

как улучшить ответ в соответствии с принятыми стандартами, формирует отчёт по результатам прохождения курса, опроса или интервью. Применение диалоговых тренажёров помогает компаниям не только сделать обучение персонала более эффективным, но и повысить лояльность клиентов. Так, время обучения курьеров одного из крупных маркетплейсов сократилось в два раза, а индекс удовлетворённости клиентов