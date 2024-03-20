HRM Coaching Коучинг Обучение сотрудников Повышения компетенций персонала Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала
- HRM - HR-management
- HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени
- HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management
- HRM - HRTech
- HRM - Расчет заработной платы
- HRM - СЗП - Система зарплатных проектов
|20.03.2024
|
iSpring поможет крупному бизнесу запустить корпоративное обучение сотрудников
вный запуск проекта и поддерживает клиента на всех этапах. После внедрения выбранных технологий, заказчик получит полностью готовую систему корпоративного обучения, сможет перевести наем, адаптацию и обучение сотрудников в цифровой вид, отслеживать изменения и сократить издержки. Команда iSpring поможет в оценке ключевых метрик эффективности, поможет масштабировать проект на различные сегме
|13.03.2024
|
Диалоговые тренажёры от билайн бизнес ускоряют обучение персонала
как улучшить ответ в соответствии с принятыми стандартами, формирует отчёт по результатам прохождения курса, опроса или интервью. Применение диалоговых тренажёров помогает компаниям не только сделать обучение персонала более эффективным, но и повысить лояльность клиентов. Так, время обучения курьеров одного из крупных маркетплейсов сократилось в два раза, а индекс удовлетворённости клиентов
|13.06.2023
|
65% работодателей не планируют увеличивать расходы на обучение персонала
бучают и мотивируют сотрудников, измеряют эффективность обучения, какие бюджеты готовы потратить на развитие персонала и какой контент для онлайн-обучения считают самым эффективным и вовлекающи
|24.10.2022
|
Обучение сотрудников основам ИБ — на что обратить внимание
ще одно полезное знание — как применять приемы аттракции. То есть как выстроить свой имидж так, чтобы сотрудники знали: если ИБ-специалист говорит о чем-то как о важном, так оно и есть. Итог Всеобщее обучение сотрудников — не панацея. ИБ-грамотность не гарантирует, что сотрудник, не разобравшись, не откроет вредоносное вложение. А знание об ответственности не убережет полностью от сознатель
|18.03.2021
|
Прием заявок на субсидии на обучение сотрудников откроется в Москве 22 марта
В Москве 22 марта 2021 г. начнется новый этап приема заявок на получение субсидий на обучение сотрудников. Подать документы можно до 30 апреля 2021 г. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Возмещению подлежит до 95% расходов — не более 120 тыс. руб. на одн
|07.05.2020
|
Исследование Microsoft: обучение сотрудников – один из ключевых факторов успешного внедрения ИИ
ект и компетенции» (AI & Skills Global Research Study). Эксперты пришли к выводу, что одним из ключевых факторов для достижения успеха при внедрении ИИ, помимо самих технологий, является всестороннее обучение сотрудников. 84,6% российских компаний, использующих ИИ, планируют организовать или уже имеют программы по повышению компетенций своих сотрудников. При этом они направлены не только на
|10.04.2015
|
В «Сбербанке России» внедрена информационная система «Развитие персонала»
«Сбербанк России» и Molga Consulting реализовали в банке информационную систему «Развитие персонала». Проект внедрения системы является частью работ по развитию целостной корпоративной информационной системы банка, которые ведутся с 2012 г. Целью внедрения модуля «Развит
|26.03.2012
|
«Сбербанк» подвел итоги первого этапа конкурса на разработку подсистемы «Развитие персонала» ЕАСУП за 90 млн руб.
итоги первого этапа открытого конкурса по выбору генерального подрядчика для разработки подсистемы «Развитие персонала» Единой автоматизированной системы управления персоналом (ЕАСУП) и ввода е
|14.02.2012
|
«Сбербанк России» потратит до 90 млн руб. на разработку подсистемы «Развитие персонала» ЕАСУП
рс по выбору организации — генерального подрядчика для реализации проекта по разработке подсистемы «Развитие персонала» Единой автоматизированной системы управления персоналом банка (ЕАСУП) в р
|10.11.2010
|
ЮТК и «ИскраУралТел» заключили контракт на обучение сотрудников
Компании ЮТК и «ИскраУралТел» заключили договор на обучение сотрудников оператора технологиям Iskratel. Курсы, посвященные изучению отдельных функций систем коммутации SI2000/V5 (MCA, MLC, АТС320), систем управления вызовами SI2000/V6 в сетях N
|14.12.2007
|
Менеджеры ИБ тратят на обучение сотрудников 7% рабочего времени
ганизаций. Почти две трети опрошенных специалистов заявили, что в их организациях в 2007 г. были случаи нарушений конфиденциальности PII. Менеджеры безопасности тратят лишь около 7% своего времени на обучение сотрудников и самое большее 10% - на создание группы для исследования инцидентов. «Честно говоря, я шокирована высоким процентом нарушений конфиденциальности личных данных, который мы
HRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 367 13
|Фурсин Алексей 157 7
|Демидов Михаил 133 7
|Булгаков Кирилл 104 7
|Вураско Александр 22 7
|Путин Владимир 3115 6
|Шадаев Максут 958 6
|Чаркин Евгений 294 5
|Шумайлова Татьяна 6 5
|Аитов Тимур 197 5
|Толстова Татьяна 37 5
|Хомутский Юрий 91 5
|Сотин Денис 205 5
|Натрусов Артем 282 5
|Морозов Игорь 36 5
|Кабаков Ярослав 52 5
|Абакумов Евгений 200 5
|Махлин Дмитрий 88 4
|Плешков Алексей 67 4
|Кузовкин Алексей 155 4
|Толкачева Екатерина 43 4
|Кулашова Анна 43 4
|Ульянов Николай 107 4
|Соболева Наталья 11 4
|Гутин Александр 18 4
|Сивцев Илья 139 4
|Новикова Елена 86 4
|Киселёв Алексей 59 4
|Буторин Дмитрий 14 4
|Кошкина Дарья 12 4
|Пашков Алексей 10 4
|Рустамов Рустам 392 4
|Федечкин Эдуард 52 4
|Григорян Александр 9 4
|Хомков Игорь 46 3
|Соловьев Алексей 88 3
|Арсентьев Андрей 66 3
|Комиссаров Дмитрий 223 3
|Иванов Владислав 17 3
|Феоктистов Вадим 35 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1320426, в очереди разбора - 777526.
Создано именных указателей - 161493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.