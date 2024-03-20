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Индексная книга (каталог) CNews*
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HRM Coaching Коучинг Обучение сотрудников Повышения компетенций персонала Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала

HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала


20.03.2024 iSpring поможет крупному бизнесу запустить корпоративное обучение сотрудников

вный запуск проекта и поддерживает клиента на всех этапах. После внедрения выбранных технологий, заказчик получит полностью готовую систему корпоративного обучения, сможет перевести наем, адаптацию и обучение сотрудников в цифровой вид, отслеживать изменения и сократить издержки. Команда iSpring поможет в оценке ключевых метрик эффективности, поможет масштабировать проект на различные сегме
13.03.2024 Диалоговые тренажёры от билайн бизнес ускоряют обучение персонала

как улучшить ответ в соответствии с принятыми стандартами, формирует отчёт по результатам прохождения курса, опроса или интервью. Применение диалоговых тренажёров помогает компаниям не только сделать обучение персонала более эффективным, но и повысить лояльность клиентов. Так, время обучения курьеров одного из крупных маркетплейсов сократилось в два раза, а индекс удовлетворённости клиентов
13.06.2023 65% работодателей не планируют увеличивать расходы на обучение персонала

бучают и мотивируют сотрудников, измеряют эффективность обучения, какие бюджеты готовы потратить на развитие персонала и какой контент для онлайн-обучения считают самым эффективным и вовлекающи
24.10.2022 Обучение сотрудников основам ИБ — на что обратить внимание

ще одно полезное знание — как применять приемы аттракции. То есть как выстроить свой имидж так, чтобы сотрудники знали: если ИБ-специалист говорит о чем-то как о важном, так оно и есть. Итог Всеобщее обучение сотрудников — не панацея. ИБ-грамотность не гарантирует, что сотрудник, не разобравшись, не откроет вредоносное вложение. А знание об ответственности не убережет полностью от сознатель
18.03.2021 Прием заявок на субсидии на обучение сотрудников откроется в Москве 22 марта

В Москве 22 марта 2021 г. начнется новый этап приема заявок на получение субсидий на обучение сотрудников. Подать документы можно до 30 апреля 2021 г. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Возмещению подлежит до 95% расходов — не более 120 тыс. руб. на одн
07.05.2020 Исследование Microsoft: обучение сотрудников – один из ключевых факторов успешного внедрения ИИ

ект и компетенции» (AI & Skills Global Research Study). Эксперты пришли к выводу, что одним из ключевых факторов для достижения успеха при внедрении ИИ, помимо самих технологий, является всестороннее обучение сотрудников. 84,6% российских компаний, использующих ИИ, планируют организовать или уже имеют программы по повышению компетенций своих сотрудников. При этом они направлены не только на
10.04.2015 В «Сбербанке России» внедрена информационная система «Развитие персонала»

«Сбербанк России» и Molga Consulting реализовали в банке информационную систему «Развитие персонала». Проект внедрения системы является частью работ по развитию целостной корпоративной информационной системы банка, которые ведутся с 2012 г. Целью внедрения модуля «Развит
26.03.2012 «Сбербанк» подвел итоги первого этапа конкурса на разработку подсистемы «Развитие персонала» ЕАСУП за 90 млн руб.

итоги первого этапа открытого конкурса по выбору генерального подрядчика для разработки подсистемы «Развитие персонала» Единой автоматизированной системы управления персоналом (ЕАСУП) и ввода е
14.02.2012 «Сбербанк России» потратит до 90 млн руб. на разработку подсистемы «Развитие персонала» ЕАСУП

рс по выбору организации — генерального подрядчика для реализации проекта по разработке подсистемы «Развитие персонала» Единой автоматизированной системы управления персоналом банка (ЕАСУП) в р
10.11.2010 ЮТК и «ИскраУралТел» заключили контракт на обучение сотрудников

Компании ЮТК и «ИскраУралТел» заключили договор на обучение сотрудников оператора технологиям Iskratel. Курсы, посвященные изучению отдельных функций систем коммутации SI2000/V5 (MCA, MLC, АТС320), систем управления вызовами SI2000/V6 в сетях N
14.12.2007 Менеджеры ИБ тратят на обучение сотрудников 7% рабочего времени

ганизаций. Почти две трети опрошенных специалистов заявили, что в их организациях в 2007 г. были случаи нарушений конфиденциальности PII. Менеджеры безопасности тратят лишь около 7% своего времени на обучение сотрудников и самое большее 10% - на создание группы для исследования инцидентов. «Честно говоря, я шокирована высоким процентом нарушений конфиденциальности личных данных, который мы


Публикаций - 1722, упоминаний - 1751

HRM и организации, системы, технологии, персоны:

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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 713 5
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РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 44 4
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 16 2
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1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 933 50
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 122 39
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Microsoft Dynamics 1170 31
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 543 29
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Microsoft SQL Server - MS SQL 1649 28
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 27
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Bloomberg 1252 3
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The Register - The Register Hardware 1517 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 80 2
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 874 1
WikiLeaks 119 1
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ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
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FT - Financial Times 1210 1
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TechnologyAdvice - eWeek 230 1
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За Телеком - telegram-канал 42 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 67 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 101 1
Комсомольская правда ИД 66 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 266 1
РИА Новости 898 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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