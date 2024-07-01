HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника

ITLand опубликовала на «Маркет Битрикс24» новую версию приложения «Табель. Учет рабочего времени по проектам» Компания ITLand выпустила версию «Стандарт» приложения «Табель. Учет рабочего времени по проектам» для учета рабочего времени сотрудников по проектным и внепроектным задачам. В нем пользователь с мобильного или десктопа может заносить часы по задачам и прое

«Диасофт» автоматизирует учет рабочего времени сотрудников в финансовых организациях смогут эффективнее распределять трудовые ресурсы. «Сверхурочная работа, работа в выходные дни и праздники, невыходы на работу влияют на количество отработанного времени. Важно вести централизованный учет рабочего времени сотрудников и проверять, соответствуют ли графики нормам трудового законодательства. С этой задачей поможет справиться наш новый продукт «Управление рабочим временем». Отк

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал беспроводную систему мониторинга персонала Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Концерн Гудвин» разработал и успешно испытал локальную беспроводную систему мониторинга персонала, которую можно быстро развернуть на объекте без использования инфраструктурного оборудования. Она поможет поддерживать связь с сотрудниками без подключения к интернету и м

«Ростелеком» завершил опытно-пилотные испытания системы мониторинга персонала на добывающем предприятии «Конданефть» «Ростелеком» завершил опытно-пилотные испытания системы мониторинга персонала на добывающем предприятии «Конданефть» (НК «Роснефть») в Западной Сибири. За безопасностью сотрудников ряда кустовых площадок Кондинского месторождения в течение нескольки

Новое софтверное решение Id-Time от RecFaces для учета рабочего времени по изображениям с камер видеонаблюдения и терминалов очего времени идентифицирует человека менее чем за одну секунду и предоставляет простые, удобные и эффективные инструменты для точного учета фактически отработанного времени, помогает вести табельный учет рабочего времени и анализировать соблюдение трудовой дисциплины. Это становится возможным за счет работы с готовыми отчетами. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Ctrl2GO расширяет функционал системы мониторинга персонала SmartTeam Функционал системы мониторинга персонала SmartTeam расширился: обновлен сервис позиционирования, разработан новый UX/UI-дизайн, появились дополнительные возможности, в частности, конструктор отчетов. Об этом CNew

Биометрический учет рабочего времени BioLink BioTime внедрен в «Расмо» его времени. С внедрением BioTime компания «Расмо» решила две важнейших задачи: был автоматизирован учет рабочего времени и обеспечен эффективный контроль соблюдения внутреннего трудового распо

«Гран» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime ному сотруднику. Можно задать автоматическую рассылку ежедневных или еженедельных отчетов по электронной почте. Основные «потребители» отчетов — руководство предприятия и отдел кадров. Биометрический учет рабочего времени интегрирован также с платформой «1С», что обеспечивает справедливое начисление зарплаты сотрудникам на основе достоверной и полной информации о количестве отработанных час

«Фарм-Проект» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime ьцев, был осознанным: отпечаток пальца в отличие от карты, PIN-кода, пароля нельзя передать другому сотруднику, чтобы он отметил приход на работу или уход с нее за себя и своих коллег. Таким образом, учет рабочего времени с BioTime точен и достоверен, а для персонала прост и легок: время прихода/ухода регистрируется касанием оптического сканера отпечатков пальцев в составе биометрического т

«Пикап-Центр» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime й дисциплины и снижение числа опозданий и ранних уходов. Действенным оказался именно биометрический учет рабочего времени: время прихода на работу и ухода с нее регистрируется касанием оптическ

НВ ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioLink BioTime Компания BioLink Solutions объявила о новом внедрении биометрической системы BioTime. Эта система обеспечила учет рабочего времени в казанской компании НВ, которая предоставляет широкий спектр услуг в ИТ-сфере — от аутсорсинга специалистов и консультирования по внедрению CRM-решений до поставок и обсл

«Тренд Телеком» ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioLink BioTime Компания BioLink Solutions объявила о внедрении биометрической системы учета рабочего времени BioTime в группе компаний «Тренд Телеком», работающей на рынке сотового ритейла. Сейчас BioTime ведет учет рабочего времени более тысячи сотрудников; для регистрации времени прихода на работу и ухода с нее используются 200 биометрических терминалов учета рабочего времени и контроля доступа BioL

Thyssenkrupp Industrial Solutions в России оптимизировала управление проектами на базе «1С:Предприятия 8» ости учета рабочего времени зависит точность расчета себестоимости и рентабельности проектов. Ранее учет рабочего времени сотрудников в компании не был полностью автоматизирован. Информация о ф

«АйТи» открыла исходный код системы учета рабочего времени создана система учета рабочего времени, которая активно используется в Центре заказных разработок программного обеспечения (ЦЗРПО) компании «АйТи». Основные возможности данной системы: планирование и учет рабочего времени ведется в разрезе различных видов активностей и проектов; за счет интеграции с внешними системами или путем использования внутренних возможностей системы учитывается инфор

«Полимерснаб» ведет учет рабочего времени сотрудников в системе BioTime BioLink BioTime за время работы обслуживает несколько десятков сотрудников. Для нас важна дисциплина внутри компании, это помогает делать нам успешный бизнес. Поэтому мы выбрали именно биометрический учет рабочего времени», — заявила Екатерина Крутова, помощник руководителя ГК «Полимерснаб».

«Бизнес-Букет» ведет биометрический учет рабочего времени с помощью BioLink BioTime трудниках не понадобилось заново вносить в биометрическую систему, поскольку они были автоматически транслированы в нее из базы данных 1С. В свою очередь, BioTime снабжает платформу 1С информацией по учету рабочего времени сотрудников для начисления им зарплаты в соответствии с количеством отработанных ими часов и минут.

«ПриватБанк» предложил вести учет рабочего времени с помощью карт и терминалов а может работать на любом предприятии, компании, независимо от количества сотрудников и формы собственности. Ее внедрение также будет эффективным в школах и высших учебных заведениях и позволит вести учет рабочего времени сотрудников и посещаемости учащихся, считают в «ПриватБанке». «Чтобы зарегистрироваться на работе, нужно просто провести картой в терминале или поднести бесконтактную карт

Сеть клиник «МедЦентрСервис» ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioTime ть клиник «МедЦентрСервис» оказывает медицинские услуги. Клиники сети расположены по всей Москве, и число сотрудников компании постоянно растет. С увеличением отделений и количества сотрудников вести учет рабочего времени в ручном режиме стал практически невозможным, от человеческого фактора неизбежно страдали эффективность и точность учета. Во главе бизнес-философии клиники всегда стояла э

«АРМО-Системы» выпустила ПО «Таймекс 3.0» для учета рабочего времени темы» выпустила новую версию программного обеспечения «Таймекс 3.0», которая позволяет организовать учет рабочего времени сотрудников на предприятии. Система может работать как автономно, так и

S7 автоматизировала учет рабочего времени на базе Senesys ов соответствует унифицированным формам КЗОТ (в том числе, табель учета рабочего времени по форме Т-13). Система Senesys, установленная в аэропорту «Домодедово», позволила авиакомпании оптимизировать учет рабочего времени персонала, полностью автоматизировать эту процедуру с учетом сложных графиков летного состава авиакомпании.

BAON ведет учет рабочего времени вместе с Senesys В июне 2008 г. компания BAON приобрела для одного из своих фирменных магазинов биометрическую систему по учету рабочего времени для малого офиса Senesys от компании «Элвис». В августе поставщик спортивной одежды докупил еще пару комплектов системы по учету рабочего времени для двух других о

«АРМО-Системы» представила новое ПО для системы учета рабочего времени ями российского Трудового кодекса. Широкие возможности настройки ПО позволяют «индивидуализировать» учет рабочего времени и назначить каждому сотруднику компании персональный график работы. При

«Манго Телеком» автоматизировал учет рабочего времени сотрудников рабочего времени сотрудников в операторе связи «Манго Телеком». В ходе проекта был автоматизирован учет рабочего времени сотрудников посредством интеграции программы «1С: Зарплата и Кадры» с с