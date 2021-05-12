Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HP Russia
Хьюлетт Паккард Россия
Публикаций - 64, упоминаний - 80
HP Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинин Александр 116 8
|Калинин Алексей 25 7
|Микоян Александр 40 6
|Айвазов Армен 450 5
|Емельченков Сергей 86 4
|Лифшиц Евгений 9 3
|Прохоров Фёдор 81 3
|Кудрявцев Алексей 30 3
|Таболин Сергей 17 3
|Широких Алексей 70 3
|Симаков Олег 107 3
|Четвернин Алексей 659 3
|Колосов Антон 5 3
|Козлов Михаил 161 3
|Меднов Сергей 121 3
|Висящев Андрей 60 3
|Рассказов Сергей 38 3
|Серова Елена 299 3
|Путин Владимир 2410 3
|Кравченко Кирилл 6 3
|Тенишев Андрей 12 3
|Иванов Игорь 20 2
|Кузнецов Анатолий 4 2
|Лобов Сергей 27 2
|Тюркин Михаил 43 2
|Попов Алексей 329 2
|Бушуев Алексей 9 2
|Юнов Константин 35 2
|Ухлинов Леонид 57 2
|Кесельбренер Леонид 49 2
|Казак Максим 155 2
|Гольденберг Леонид 40 2
|Опенышева Светлана 54 2
|Ермолаев Артем 343 2
|Изумрудов Олег 21 2
|Белоусов Игорь 9 2
|Кузнецов Сергей 137 2
|Паршин Максим 169 2
|Гуральников Сергей 162 2
|Светушкова Наталья 16 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 8
|Коммерсантъ - Издательский дом 784 2
|Forbes - Форбс 558 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 226 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 1
|Руспрофайл 3 1
|IDC - International Data Corporation 4515 10
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 5
|Gartner 3173 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 102 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru