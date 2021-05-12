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HP Russia
Хьюлетт Паккард Россия



12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 1
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 1
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 1
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 1
16.07.2020 Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест 1
15.07.2020 ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности 1
12.09.2014 «HP Россия» выплатит штраф в размере $58,8 млн за подкуп российских чиновников 1
28.07.2014 Миграция бизнес-приложений на SSD. Подход компании Hewlett-Packard 1
11.04.2014 Как, кому и чем HP давала откаты в России. СХЕМА 2
18.07.2013 Новый тренд в инфраструктуре – облачные вычисления и "интернет вещей" 1
13.07.2012 СМБ "хочет странного" от ИТ 1
26.06.2012 Как быстро и недорого автоматизировать бизнес. РЕЦЕПТЫ 1
18.06.2012 Информатизация небольшой компании: Как не потратить много денег? 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 3
08.11.2011 CNews FORUM 2011 состоится в четверг. Последний день регистрации 1
14.10.2011 Самые главные ИТ-боссы России впервые соберутся вместе 1
01.09.2011 HP отодвигает российских интеграторов от ЦОДов: закат посредников все ближе? 1
10.03.2011 HP в России обвиняют в неуплате налогов 1
22.02.2011 HP завершила модернизацию сети и центров обработки данных компании «Смолтелеком» 1
15.12.2010 HP подвела итоги работы подразделения бизнес-критичных систем в России 1
04.10.2010 HP разработала проект ЦОДов уровня надежности TIER III для DataSpace 1
14.07.2010 Кризис сыграл на руку open-source 1
11.06.2010 Russian Open Source Forum 2010 пройдет в июне 2
28.04.2010 HP и Foxconn открыли совместное производство компьютеров в России 1
25.03.2010 Вышло первое русское издание книги по администрированию HP-UX 1
22.09.2009 В Москве прошел форум "Программные Миры НР-2009" 1
05.06.2009 Грант НР получат 10 российских образовательных учреждений 1
05.02.2009 Щеголев ИТ-компаниям: маржа должна оставаться в России, а не на Кипре 1
30.01.2009 Россия: HP пробует выпрямить поставки 1
06.10.2008 Россия: HP готовит SAP-удар 1
16.06.2008 CNews FORUM 2008 пройдет в октябре 1
23.05.2008 НР открыла учебный центр ИТ для предпринимателей в ХМАО-Югре 1
16.05.2008 Microsoft и HP установят в ВШЭ высокопроизводительный кластер 1
13.03.2008 «Аскейт» построил подсистему сбора тарификационных данных в «Ростелекоме» 1
19.12.2007 ЛАНИТ открыл центр компетенции по BI-решениям Hyperion 1
17.12.2007 CNews Forum 2007: какой будет ИТ-Россия завтра? 2
11.12.2007 НР подвела итоги деятельности в России за 2007 год 2
21.11.2007 HP Россия назначила директора по работе с органами госвласти 1

Публикаций - 64, упоминаний - 80

HP Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 5097 42
HP - Hewlett-Packard 3423 15
Крок 1548 10
Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 432 9
Intel Corporation 10778 8
AMI-Network - АМИ-нетворк 9 8
SuperWave - СуперВэйв групп 11 8
НКК - Национальная компьютерная корпорация 230 8
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 8 8
Microsoft Corporation 20965 7
IBM 8661 7
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 263 6
Softline - Софтлайн 1730 5
Dell EMC 4464 5
HP Labs 51 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 4
SAP SE 4366 4
5007 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 468 3
HP Compaq Computer Corp 1852 3
Oracle - Sun Microsystems 2158 3
AMD - Advanced Micro Devices 3487 3
Oracle Corporation 5798 3
ГКС - Группа компаний Систематика 244 3
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 358 3
Merlion - Мерлион 336 3
Cisco Systems 4624 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 436 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 465 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 236 2
Maykor - Мэйкор 265 2
Вартон - Varton 22 2
Сервионика - Servionica 165 2
iTeco - Ай-Теко 856 2
Инфосистемы Джет 801 2
SAP CIS - САП СНГ 808 2
Ланит ГК 1502 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 422 2
Норникель - Норильский никель 257 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1889 4
Почта России ПАО 1769 4
Альфа-Банк 1324 4
X5 Group - Пятерочка 603 4
Еврохим МХК 66 3
ГПБ - Газпромбанк 794 3
Утконос 109 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 87 2
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 2
АвтоВАЗ 159 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Благосостояние НПФ 33 1
Меркури - Mercury 64 1
РЖД - Российские железные дороги 1319 1
Citibank - Ситибанк 250 1
Газпром ПАО 745 1
РКС - Российские космические системы 111 1
Пепеляев Групп 26 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
Рольф 47 1
Интер РАО ПАО 263 1
Procter&Gamble - P&G 196 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 221 1
НСПК - Национальная система платежных карт 272 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 1
Евросеть 1342 1
Роснефть НК 418 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 1
Аэрофлот 614 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 3
Федеральное казначейство России 862 3
Правительство РФ 2640 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 272 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1835 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 2
Президент Российской Федерации 1714 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 489 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 301 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2009 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 242 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1096 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 468 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Верховный суд Российской Федерации 289 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 1
Управление делами президента Российской Федерации 45 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
Генеральная прокуратура Республики Казахстан 4 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
Linux Foundation 162 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 59 1
OIN - Open Invention Network 22 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 1
CSA - Cloud Security Alliance 11 1
Eclipse Foundation 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2432 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 280 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1448 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1884 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 634 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4004 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2506 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 855 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 548 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 321 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 281 1
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 52 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 915 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 233 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 250 1
ИТ-аутсорсинг 842 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 35 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 37 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 215 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 338 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 247 1
in-house разработка в компаниях 23 1
Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных (СХД) 22 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 212 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 8
HPE OpenView 162 5
Linux OS 7164 3
СПАРК-Интерфакс 112 2
Intel Itanium 607 2
Microsoft Windows 10 10088 2
Intel x86 - архитектура процессора 1269 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 2
Apple Keynote 53 1
HPE 3PAR 89 1
Oracle Hyperion 133 1
Diasoft Flextera 47 1
Microsoft Dynamics 240 1
Alfresco 118 1
Samba 108 1
Intel Core Celeron Sandy Bridge 117 1
Intel Pentium III 636 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 187 1
HP DesignJet - Серия принтеров 34 1
HPE ProLiant - Серия серверов 236 1
HP ServiceGuard 10 1
VMware vSphere APIs 3 1
HPE Integrity - серия серверов 51 1
HPE OpenView Service Desk 50 1
Microsoft Windows XP 2284 1
Telegram - Мессенджер 81 1
Google YouTube - Видеохостинг 2167 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Microsoft Office 2944 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 371 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 100 1
Microsoft Azure 1207 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 592 1
VK - Mail.ru Одноклассники 969 1
HP Chromebook Enterprise 23 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1099 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 537 1
Intel Celeron - Серия процессоров 895 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1667 1
Калинин Александр 116 8
Калинин Алексей 25 7
Микоян Александр 40 6
Айвазов Армен 450 5
Емельченков Сергей 86 4
Лифшиц Евгений 9 3
Прохоров Фёдор 81 3
Кудрявцев Алексей 30 3
Таболин Сергей 17 3
Широких Алексей 70 3
Симаков Олег 107 3
Четвернин Алексей 659 3
Колосов Антон 5 3
Козлов Михаил 161 3
Меднов Сергей 121 3
Висящев Андрей 60 3
Рассказов Сергей 38 3
Серова Елена 299 3
Путин Владимир 2410 3
Кравченко Кирилл 6 3
Тенишев Андрей 12 3
Иванов Игорь 20 2
Кузнецов Анатолий 4 2
Лобов Сергей 27 2
Тюркин Михаил 43 2
Попов Алексей 329 2
Бушуев Алексей 9 2
Юнов Константин 35 2
Ухлинов Леонид 57 2
Кесельбренер Леонид 49 2
Казак Максим 155 2
Гольденберг Леонид 40 2
Опенышева Светлана 54 2
Ермолаев Артем 343 2
Изумрудов Олег 21 2
Белоусов Игорь 9 2
Кузнецов Сергей 137 2
Паршин Максим 169 2
Гуральников Сергей 162 2
Светушкова Наталья 16 2
Россия - Российская федерация - РФ 82110 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 8
Европа Восточная 2805 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1566 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2884 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 3
Африка - Африканский регион 2660 3
Россия - СФО - Новосибирск 2906 3
Европа 7243 3
Бразилия - Федеративная Республика 1895 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 2
Турция - Турецкая республика 1474 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1125 2
Латвия - Латвийская Республика 649 2
Ближний Восток 2481 2
Германия - Федеративная Республика 7774 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 854 2
Нидерланды 1988 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1055 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 2
Индия - Республика 4070 2
Казахстан - Республика 4119 2
Польша - Республика 1457 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 2
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 298 1
США - Джорджия - Атланта 182 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 801 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 86 1
Финляндия - Хельсинки 238 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 61 1
Белиз 55 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 60 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 355 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2740 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 14
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3621 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 4
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 8 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 127 1
Информационное общество - Государственная программа 301 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 749 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 61 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 8
Коммерсантъ - Издательский дом 784 2
Forbes - Форбс 558 1
TAdviser - Центр выбора технологий 226 1
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 1
Руспрофайл 3 1
IDC - International Data Corporation 4515 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 5
Gartner 3173 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 102 1
Сириус - Образовательный центр 108 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 281 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 493 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 83 1
РАН - Российская академия наук 935 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 152 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 50 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1418 3
ISE - Integrated Systems Europe 34 1
Инновации в образовании 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022