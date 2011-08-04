Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HPE BladeSystem
Публикаций - 80, упоминаний - 133
HPE BladeSystem упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Светлаков Александр 5 1
|Прянишников Николай 285 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Смирнов Сергей 34 1
|Орлова Татьяна 12 1
|Смирнов Виктор 12 1
|Морозов Олег 20 1
|Микоян Александр 43 1
|Хавторин Антон 25 1
|Куприянов Юрий 20 1
|Семенов Андрей 16 1
|Власкин Павел 6 1
|Вересов Андрей 5 1
|Чуманов Виталий 4 1
|IDC - International Data Corporation 4553 3
|Gartner 3213 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
|IDC EMEA 29 1
|IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 1
|Fortune Global 1000 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru