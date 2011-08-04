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HPE BladeSystem



04.08.2011 Сервисный провайдер Core Services выбрал технологии HP для хостинга бизнес-приложений
17.12.2007 HP анонсирует новую телеком-платформу BladeSystem Carrier-Grade
02.10.2007 HP представила новые продукты для компаний среднего бизнеса
19.06.2007 «Микротест» внедряет серверные решения HP BladeSystem в НЭСК
20.06.2006 Cisco предложило новое интегрированное решение для HP BladeSystem c-Class

Публикаций - 80, упоминаний - 133

HPE BladeSystem упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 5158 39
Intel Corporation 10919 14
Microsoft Corporation 21617 8
VMware 1986 7
Открытые технологии 509 6
HP - Hewlett-Packard 3571 4
Oracle Corporation 5866 4
AMD - Advanced Micro Devices 3521 3
Cisco Systems 4665 2
IBM - International Business Machines Corp 8748 2
Dell EMC 4505 2
SAS Institute 796 2
Citrix Systems 728 2
Комплит - Complete 59 2
HP Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 108 2
Nvidia Corp 3040 1
HP Networking 27 1
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 1
Marvel - Марвел-Дистрибуция 44 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 1
Синтерра - Synterra 776 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 169 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6362 1
PERCo 12 1
Nokia Alcatel-Lucent RT 13 1
HP Labs 51 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise Financial Services - HPEFS 38 1
Merlion - Мерлион 356 1
Программный продукт ГК 2956 1
Yandex - Яндекс 4726 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1616 1
Микротест 273 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 379 1
Сервионика - ТрастИнфо 72 1
Сонет 142 1
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 74 1
Сервионика - Servionica 165 1
iTeco - Ай-Теко 893 1
NVision Group - Энвижн Груп 656 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 433 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4984 1
Норникель - Норильский никель 274 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 789 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 107 1
Сбер - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 97 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 4 1
Трансаэро - авиакомпания 56 1
Sela 15 1
DreamWorks Animation LLC 56 1
Ford Motor 166 1
Открытие ФК 1307 1
Правительство РФ 5106 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1020 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 832 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12443 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1679 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2941 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 5764 7
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 208 5
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 343 5
Масштабируемость - Scalability 1026 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2615 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3176 3
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 124 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2347 3
Сервер - Серверные платформы 1175 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1246 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 248 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 430 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 350 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 4970 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4183 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 386 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 557 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8970 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 246 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 88 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10177 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 86 1
ИТ-аутсорсинг 864 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 124 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 179 1
Clone - Клонирование 49 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 126 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 44 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 2015 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1897 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 42 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 155 1
FCoE - Fibre Channel over Ethernet 38 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 101 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4986 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 879 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 192 1
HPE ProLiant - Серия серверов 242 14
HPE Integrity - серия серверов 83 10
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1204 7
Microsoft Windows 10 10769 4
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 216 4
HPE Storage - StorageWorks 24 4
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 513 3
HP Insight Dynamics 4 2
HPE OpenView 165 2
HPE ConvergedSystems 12 2
HPE iLO - HPE Integrated Lights Out 12 2
HPE Superdome - серия серверов 75 2
Citrix XenDesktop 87 2
Linux OS 7359 2
Intel Itanium 610 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 184 2
HPE 3PAR 90 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 2
HPE StoreOnce Systems - серия СХД 30 2
Microsoft SQL Server 1282 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 695 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 383 2
Microsoft Windows 1649 2
Microsoft SCVMM - Microsoft System Center Virtual Machine Manager 15 1
HP DesignJet - Серия принтеров 36 1
Citrix GoToMeeting 32 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 1
Nvidia Tesla GPU 128 1
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 289 1
РАН УрО - Уран Суперкомпьютер 1 1
HPE 3PAR StoreServ Storage 17 1
Microsoft Mediaroom 15 1
Intel x86 - архитектура процессора 1266 1
HPE OneView 18 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
Schneider Electric APC InfraStruxure 57 1
HP OfficeJet 27 1
Intel Xeon X 14 1
Microsoft Windows Server 2003 440 1
Светлаков Александр 5 1
Прянишников Николай 285 1
Щепилов Евгений 36 1
Смирнов Сергей 34 1
Орлова Татьяна 12 1
Смирнов Виктор 12 1
Морозов Олег 20 1
Микоян Александр 43 1
Хавторин Антон 25 1
Куприянов Юрий 20 1
Семенов Андрей 16 1
Власкин Павел 6 1
Вересов Андрей 5 1
Чуманов Виталий 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 95845 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12163 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11846 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1962 2
США - Массачусетс 455 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 422 1
Индия - Карнатака - Бангалор 172 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 138 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 449 1
Россия - Кубань 93 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 53 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 653 1
США - Техас - Хьюстон 231 1
Уран - планета Солнечной системы 100 1
Эстония - Эстонская Республика 686 1
Того - Тоголезская Республика 4145 1
Россия - СФО - Новосибирск 3073 1
Европа 8541 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10311 1
Россия - СФО - Иркутская область 779 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 373 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1263 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2143 1
Франция - Французская Республика 5115 1
Австралия - Австралийский Союз 2667 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1958 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2917 1
Европа Восточная 2860 1
Индия - Республика 4123 1
Финляндия - Финляндская Республика 1652 1
Земля - планета Солнечной системы 6696 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30172 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12001 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 38235 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5098 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1877 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3675 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5515 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 2
Образование в России 1146 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2778 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 819 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 750 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 124 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
IDC - International Data Corporation 4553 3
Gartner 3213 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
IDC EMEA 29 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 1
Fortune Global 1000 49 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 554 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 87 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 50 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 46 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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