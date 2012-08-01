Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
H5N1
HPAI A
highly pathogenic avian influenza
высокопатогенный «птичий грипп»)
серотип вируса гриппа A
Публикаций - 82, упоминаний - 111
H5N1 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИС-Ассоциация 231 2
|G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 2 1
|НИР - Научно-исследовательская работа 172 1
|Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 1
|Google Earth - Google Планета Земля 446 2
|NASDAQ NBI - Biotechnology Index - American Stock Exchange Biotech Index (ASEBI) 1 1
|Левкевич Михаил 58 2
|Bush George - Буш Джордж 285 1
|Онищенко Геннадий 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru