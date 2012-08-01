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H5N1
HPAI A
highly pathogenic avian influenza
высокопатогенный «птичий грипп»)
серотип вируса гриппа A



01.08.2012 Обнаружен новый смертельный грипп – тюлений 1
25.06.2012 Заразный птичий грипп может вырваться на волю 3
06.06.2012 Возвращение птичьего гриппа: снова Гонконг 4
22.05.2012 Современные вакцины: поражение или полная победа? 1
05.05.2012 Заразный птичий грипп: вирусологи напечатали все детали 3
21.02.2012 Наука на грани самоубийства: статьи о вирусе-мутанте все-таки опубликуют 2
15.02.2012 Современное биооружие: в расчете на третью мировую 1
01.02.2012 Птичий грипп оставляет следы в мозге 3
23.01.2012 Ученые забудут о заразном птичьем гриппе на 60 дней 2
27.12.2011 Птичий грипп: россиянам запретили есть помет, а в США – засекретили 1
12.12.2011 Птичий грипп 2.0: голландский вирус-мутант угрожает общественности 1
02.09.2011 Птичий грипп возвращается в Россию 1
13.01.2011 Переболевшие свиным гриппом получают супериммунитет 1
07.09.2010 H5N1: не стреляйте в птиц – они здоровы 4
13.08.2010 Табак против гриппа: вакцина будет готова в этом году 1
05.08.2010 ДНК-вакцины будут тестировать на военных 1
01.12.2009 Роспотребнадзор опасается "скрещивания" вирусов свиного и птичьего гриппов 1
28.08.2009 ФАО: заражение птиц вирусом А(H1N1) может усугубить пандемию 2
18.05.2009 Эксперты опасаются скрещения гриппа А(H1N1) с другими вирусами 1
23.04.2009 В Египте зарегистрирована очередная жертва "птичьего гриппа" 1
17.04.2009 Получено химическое соединение, подавляющее размножение вируса птичьего гриппа 1
11.03.2009 В Германии выявлен вирус птичьего гриппа 3
03.03.2009 В Индонезии от "птичьего гриппа" за январь-февраль 2009 г. скончались 4 человека 1
27.02.2009 Во Вьетнаме зафиксирован новый случай гибели человека от птичьего гриппа 1
25.02.2009 Во Вьетнаме подтвержден новый случай гибели человека от птичьего гриппа 1
24.02.2009 Вспышка "птичьего гриппа" зафиксирована в Непале 2
19.02.2009 Вспышка птичьего гриппа охватила 8 провинций Вьетнама 1
17.02.2009 Во Вьетнаме подтвержден новый случай заражения птичьим гриппом 2
03.02.2009 Во Вьетнаме опять вспыхнула эпидемия птичьего гриппа 1
02.02.2009 В Китае зафиксирован новый случай заражения человека птичьим гриппом 1
27.01.2009 Новая волна птичьего гриппа продолжается в Азии 1
26.01.2009 Птичий грипп в Китае: четвёртый летальный исход за месяц 1
21.01.2009 Птичьий грипп: в Китае растет число жертв 1
19.01.2009 "Птичьий грипп": еще одна жертва в Китае 2
11.01.2009 ООН: смертоносный куриный грипп вновь пришёл в Азию 1
24.12.2008 Новая вспышка птичьего гриппа выявлена в Бангладеш 1
17.12.2008 Из-за вируса птичьего гриппа в Китае уничтожено почти 400 тыс. домашних птиц 1
10.12.2008 В Китае выявлена вспышка птичьего гриппа 1
13.11.2008 Во Вьетнаме участились случаи заражения птичьим гриппом 1
13.10.2008 В Германии обнаружен первый в этом году случай птичьего гриппа 1

Публикаций - 82, упоминаний - 111

H5N1 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 6 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 333 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 9
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 927 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 301 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 84 1
U.S. Army - армия США 107 1
ГИС-Ассоциация 231 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 2 1
НИР - Научно-исследовательская работа 172 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 1
Google Earth - Google Планета Земля 446 2
NASDAQ NBI - Biotechnology Index - American Stock Exchange Biotech Index (ASEBI) 1 1
Левкевич Михаил 58 2
Bush George - Буш Джордж 285 1
Онищенко Геннадий 28 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 770 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 14
Индонезия - Республика 771 10
Египет - Арабская Республика 636 6
Германия - Федеративная Республика 7774 6
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1228 5
Южная Корея - Республика 3249 4
Азия - Азиатский регион 3148 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 532 4
Индия - Республика 4070 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА 854 4
Канада 3049 4
Европа 7243 3
Япония 7885 3
Россия - Российская федерация - РФ 82110 3
Польша - Республика 1457 3
Нидерланды - Роттердам 31 3
Нидерланды 1988 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 3
Южная Корея - Сеул 312 2
Турция - Турецкая республика 1474 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1055 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 272 2
Монголия 247 2
Китай - Пекин 814 2
Швейцария - Женева 315 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 2
Индонезия - Джакарта 16 2
Израиль 1679 2
Австралия - Австралийский Союз 2650 2
Китай - Хунань 18 2
Китай - Гуандун 56 1
США - Мэриленд 151 1
Гаити Республика 57 1
США - Теннесси 66 1
США - Алабама 100 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Аргентина - Аргентинская Республика 473 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1004 1
H1N1 - серотип вируса гриппа А 58 7
Болезнь Паркинсона 101 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 121 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 23
Associated Press 1965 15
Nature 696 5
Thomson Reuters - Рейтер 5677 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
New Scientist 1444 2
Deutsche Welle - Телеканал 44 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 17 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 25 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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