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Groupe Atlantic Груп Атлантик Груп Атлантик Теплолюкс, ГрАТ Neptun, Warmstad Teploluxe
Компания «Груп Атлантик Теплолюкс» ведет деятельность с 1994 года и является одним из российских производителей и поставщиков систем электрообогрева, нагревательного кабеля, теплых полов и систем защиты от протечек воды. Также «Груп Атлантик Теплолюкс» производит системы обогрева бытовых трубопроводов, антиобледенительные системы для кровли, водостоков, открытых площадок, дорожек и пандусов на основе саморегулирующегося и резистивного нагревательного кабеля. Завод «Груп Атлантик Теплолюкс», расположенный в городском округе Мытищи, – единственный производитель нагревательных кабелей бытового назначения и систем контроля протечек воды, получивший статус системообразующего предприятия.
СОБЫТИЯ
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Groupe Atlantic и организации, системы, технологии, персоны:
|Малыхин Григорий 2 2
|Тятюшев Максим 230 1
|Цыганков Роман 69 1
|Озеров Владимир 27 1
|Сунтеев Роман 7 1
|Чудинов Дмитрий 108 1
|Золотов Владимир 35 1
|Ипатов Артем 1 1
|Валин Максим 21 1
|Соловьева Светлана 21 1
|Калашников Сергей 2 1
|Легков Александр 2 1
|Колотев Дмитрий 34 1
|Таранченко Алексей 8 1
|Гончар Марьян 33 1
|Казарин Иван 37 1
|Носков Кирилл 19 1
|Гайсин Вадим 39 1
|Бреган Андрей 30 1
|Жмырко Дмитрий 2 1
|Мосесян Ашот 4 1
|Варнаков Юрий 19 1
|Доманов Алексей 17 1
|Штефан Константин 17 1
|Лапченко Владислав 17 1
|Машура Владислав 2 1
|Баженов Владислав 1 1
|Козеруков Дмитрий 18 1
|Сухняк Дмитрий 17 1
|Замятина Надежда 17 1
|Хабибуллина Алина 17 1
|Новикова Марина 17 1
|Кашин Георгий 17 1
|Алифанов Кирилл 93 1
|Карелин Павел 27 1
|Воробьёв Алексей 12 1
|Павлов Максим 26 1
|Кулагин Антон 18 1
|Демидов Дмитрий 40 1
|Мышинский Юрий 3 1
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