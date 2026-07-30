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Groupe Atlantic Груп Атлантик Груп Атлантик Теплолюкс, ГрАТ Neptun, Warmstad Teploluxe

Groupe Atlantic - Груп Атлантик - Груп Атлантик Теплолюкс, ГрАТ - Neptun, Warmstad - Teploluxe

Компания «Груп Атлантик Теплолюкс» ведет деятельность с 1994 года и является одним из российских производителей и поставщиков систем электрообогрева, нагревательного кабеля, теплых полов и систем защиты от протечек воды. Также «Груп Атлантик Теплолюкс» производит системы обогрева бытовых трубопроводов, антиобледенительные системы для кровли, водостоков, открытых площадок, дорожек и пандусов на основе саморегулирующегося и резистивного нагревательного кабеля. Завод «Груп Атлантик Теплолюкс», расположенный в городском округе Мытищи, – единственный производитель нагревательных кабелей бытового назначения и систем контроля протечек воды, получивший статус системообразующего предприятия.

СОБЫТИЯ

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30.07.2026 Группа «Теплолюкс» инвестировала более 2 млрд рублей в развитие российского производства инженерных систем 2
06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 1
16.06.2026 Pyrus примет участие в CNews Forum «Кейсы. Опыт ИТ-лидеров» 1
21.02.2024 Продукты компании «Первый Бит» — «Бит.СИЗ» и «Бит.ГОЗ» включены в реестр российского ПО 1
26.09.2023 «Первый бит» автоматизировал работу с СИЗ на заводе «Груп атлантик теплолюкс» 1
03.09.2008 «Теплолюкс-Тюмень» приобрел первые лицензии СЭД «Дело» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Groupe Atlantic и организации, системы, технологии, персоны:

9771 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 998 2
Pyrus - Пайрус 32 2
Ростелеком 11091 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 1
SAP SE 5635 1
Yandex - Яндекс 9446 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2159 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1464 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 541 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 1
Код Безопасности 827 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 415 1
ESG - Enterprise Strategy Group 270 1
Ramax - Рамакс 142 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 287 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 861 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 115 1
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 593 1
ТюмБИТ ГК - ТюмБИТ-АСУ 16 1
Приводная техника НТЦ ГК 18 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 142 2
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 54 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 96 1
Южгазэнерджи 1 1
Почта России ПАО 2405 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 127 1
Русагро Группа Компаний 398 1
Газпром нефть 752 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 134 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 100 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 87 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 23 1
Бурсервис НПП - Уфабурмаш 8 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 366 1
Федеральное казначейство России 1965 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
РАИИ - Российская ассоциация искусственного интеллекта 18 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 419 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3720 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1429 2
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MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1647 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 1
1С Первый Бит - БИТ.СИЗ 3 2
1С:ERP Управление предприятием 879 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 113 1
1С Первый Бит - БИТ.ГОЗ 2 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 144 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема 170 1
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1540 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3576 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1677 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 270 1
РАН - Российская академия наук 2153 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 48 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 53 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 1
CNews FORUM Кейсы 318 1
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