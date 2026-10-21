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Greensight Ensi Cloud Ensi Cloud Search Ensi Cloud Adviser Ensi Cloud AI+

Greensight - Ensi Cloud - Ensi Cloud Search - Ensi Cloud Adviser - Ensi Cloud AI+

Ensi Cloud объединяет решения для глубокой персонализации клиентского опыта. Среди них — Ensi Cloud Search и Ensi Cloud Adviser. Экосистему создала российская компания «Гринсайт».

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.10.2026 Российский ИТ-продукт Ensi Cloud выходит на международный рынок 1
23.07.2026 ИИ-совместимая платформа Ensi вошла в топ-50 рейтинга «Цифровизация ритейла» по версии CNews 1
17.11.2025 Платформа Ensi вошла в число самых известных российских ИТ-решений для импортозамещения в e-commerce по версии CNews Analytics​ 1
28.08.2025 Новый продукт экосистемы Ensi Cloud разработан при поддержке Фонда содействия инновациям​ 5
24.07.2025 «Гринсайт» вошел в топ-500 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews​ 1
06.05.2025 Российская экосистема Ensi Cloud получила официальный статус от Минцифры​​ 3
09.04.2025 Товарные рекомендации Ensi Cloud Adviser увеличили конверсию добавления рекомендованных товаров в корзину в интернет-магазине «Иль Де Ботэ» ​ 1

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Greensight и организации, системы, технологии, персоны:

Greensight - Гринсайт 17 4
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 21 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 355 4
Gloria Jeans - Глория Джинс 50 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 390 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13963 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24199 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13851 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8802 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55078 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6476 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4736 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4948 1
Искусственный интеллект - AI Search - ИИ-поиск 47 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 143 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26550 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36941 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27116 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12521 1
Greensight - Ensi - Энси - e-commerce платформа 24 7
Волков Егор 15 7
Кичигин Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169053 5
Казахстан - Республика 6140 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27761 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12078 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58658 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1722 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4285 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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