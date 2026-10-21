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Greensight Ensi Cloud Ensi Cloud Search Ensi Cloud Adviser Ensi Cloud AI+
Ensi Cloud объединяет решения для глубокой персонализации клиентского опыта. Среди них — Ensi Cloud Search и Ensi Cloud Adviser. Экосистему создала российская компания «Гринсайт».
СОБЫТИЯ
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Greensight и организации, системы, технологии, персоны:
|Иль де Ботэ - Ile De Beaute 21 4
|Auchan Holding - Ашан Ритейл 355 4
|Gloria Jeans - Глория Джинс 50 3
|Волков Егор 15 7
|Кичигин Артем 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169053 5
|Казахстан - Республика 6140 1
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