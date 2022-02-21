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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Google Search Google Поиск



21.02.2022 Google захламит главную страницу поисковика по примеру конкурентов 2
18.12.2020 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете 2
10.12.2020 По стопам «Яндекса»: Национальный чешский поисковик пошел войной на Google и требует с него миллиарды 1
16.10.2020 Google провела презентацию обновлений Google Поиска Search On 3
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
31.07.2020 Впервые в истории упала выручка Google 1
05.05.2020 Xiaomi следит за пользователями и отправляет данные в Россию 1
20.04.2020 Представлен кнопочный телефон INOI на KaiOS с WhatsApp и YouTube. Цена 1
17.03.2020 Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы 1
17.12.2019 Целая страна лишилась YouTube и GMail из-за жалобы «Яндекса» на Google 1
16.12.2019 Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры 1
09.12.2019 Google представила крупнейшее за пять лет обновление поисковой выдачи 4
19.11.2019 Как Google тайно манипулирует результатами поиска, и кто от этого в выигрыше 1
07.11.2019 Мировые облачные гиганты сражаются за медицинские данные 1
26.09.2019 Власти США разрешили Oracle «настучать» на Google в отместку за старые обиды 1
09.08.2019 AMD выпустила процессоры с рекордным числом ядер. Они «быстрее и дешевле», чем у Intel 1
29.04.2019 Российский Wildberries стал самым популярным в мире интернет-магазином одежды 1
15.04.2019 Вице-президент Mozilla рассказал, как Google сживал со свету Firefox, притворяясь другом 1
04.04.2019 «Яндекс» вышел на рынок облачной бизнес-аналитики, «чтобы конкурировать с Google и Microsoft» 1
22.03.2019 Роскомнадзор строит систему слежки за VPN 1
20.03.2019 Google проиграл «Яндексу» в европейской битве за поисковую строку на смартфонах 1
04.03.2019 За периметром: как собственные сотрудники ставят под угрозу безопасность компаний 1
10.01.2019 Google запускает собственный поиск для каждого пользователя 1
02.08.2018 Google займется цензурой интернета в Китае 1
16.07.2018 Facebook переманила инженера Google для разработки собственного процессора 1
02.07.2018 HMD Global объявила о начале продаж смартфона Nokia 8110 в России 1
28.03.2018 Война за Android: Google заплатит Oracle 9 миллиардов за незаконное использование Java 2
07.03.2018 Google создала сверхмощный квантовый компьютер 1
26.02.2018 Nokia выпустила четыре смартфона на «чистом» Android и «мобильник Нео» из «Матрицы» 1
16.08.2017 Google платит за поиск в смартфонах Samsung больше, чем в iPhone и iPad 2
18.07.2017 Долой SMS: Google отказывается от них при двухфакторной авторизации 1
17.02.2017 Ford Focus получил полную синхронизацию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto 1
30.05.2016 Facebook начал отслеживать всех пользователей интернета. Опрос 1
27.05.2016 Google выиграла дело против Oracle на $9 млрд 1
23.05.2016 Google выпустит свой «революционный» смартфон в 2017 г. Видео 1
25.04.2016 Google начал объединять Android и Chrome OS 1
08.04.2016 Google хочет перевести Android на язык программирования для iPhone и iPad 1
02.03.2016 Возвращение легенды: В России начались продажи смартфонов Motorola. Цены 1
11.02.2016 Мобильники Motorola возвращаются в Россию 1
05.02.2016 Google собрался отказаться от процессоров Intel 1

Публикаций - 79, упоминаний - 89

Google Search упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10040 31
Samsung Electronics 9214 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5393 7
Meta Platforms - Facebook 4205 6
Apple Inc 10510 6
Microsoft Corporation 22264 6
Yandex - Яндекс 4900 5
Fly 172 3
Huawei 3129 3
VK - Mail.ru Group 2990 3
HTC Corporation 1407 3
Qualcomm Technologies 1614 2
ASBIS Prestigio 212 2
LG Electronics 3279 2
Disconnect 4 2
21 век – ТВ - Народный телефон 1940 2
Explay - Эксплей 215 2
Xiaomi 1037 2
Aptoide 4 2
HMD Global - Nokia 127 2
Oracle Corporation 5960 2
SEQ - SEC Consult Services 1366 2
Amazon Inc - Amazon.com 2613 2
Twitter 2384 2
Eyeo 5 1
Alphabet 83 1
Google Russia - Гугл Россия 59 1
Huawei Technologies 388 1
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 234 1
Titanium 64 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1058 1
Sensors Analytics 1 1
INOI - ИНОЙ 36 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 71 1
Нейронные сети ООО 336 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 1
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 149 1
NeXus 236 1
MediaTek 383 1
ZTE Corporation 659 1
Carl Zeiss 292 2
Expedia Group 132 2
TripAdvisor 39 2
Deutsche Bank - Дойчебанк 336 1
Связной ГК 1129 1
Яндекс.Такси 297 1
Ford 383 1
Лента - Сеть розничной торговли 643 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 990 1
ИСК - Ижевская строительная компания 780 1
AllianceBernstein Holding - Bernstein Research 10 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1881 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 477 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2103 2
FairSearch альянс 4 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8279 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 37114 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10368 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5156 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6424 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2948 5
Search engine - Поисковая система 448 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4628 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3624 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5337 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 879 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 4340 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1339 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3218 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9109 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3372 3
Website - Вебсайт 5975 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2512 3
Телефон - Телефонная связь 1544 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4646 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1930 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1195 2
WMA - Windows Media Audio 935 2
AAC - Advanced Audio Coding 388 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4331 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1063 2
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 231 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8913 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 6079 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 283 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1705 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 2688 2
Проверка контрагентов 543 2
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 63 2
QWERTY-клавиатура 953 2
EXIF - Exchangeable Image File Format 39 2
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 115 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6057 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 685 1
USB Type-C - USB-C 1036 1
Google Android 11794 17
Google Maps - Карты Google 640 13
Google Play - Google Store - Android Market 2688 11
Google Gmail 791 11
Google Chrome - браузер 1242 10
Google YouTube - Видеохостинг 2216 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6070 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1359 5
Samsung Galaxy 624 4
Apple iOS 6346 4
Microsoft Windows Phone OS 1545 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2200 3
Apple iPad 3597 3
Google Talk - Google Chat 157 3
Yandex.Kit 16 3
Samsung Electronics TouchWiz 175 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 381 3
Google Now 74 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1755 3
WhatsApp Messenger 725 2
Google BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 10 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 540 2
Nokia Symbian OS 1388 2
Oracle Java - язык программирования 2520 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 221 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 190 2
Samsung Galaxy Note 628 2
Vobis Highscreen 64 2
Яндекс.Кит - Яндекс.Shell 23 2
Nokia 8110 11 2
Microsoft Skype 1909 2
Google Mobile Services - GMS 44 2
Microsoft Outlook 1232 2
Cyanogen Mod 53 2
Duck Duck Go - DuckDuckGo - DDG - поисковая система 19 2
Yandex.Store - Яндекс.Store 39 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1723 2
Amazon Appstore 15 1
AWS - Amazon Web Services 635 1
Исанин Антон 4979 3
Кирюхин Дмитрий 78 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Tierney Andrew - Тайрни Эндрю 1 1
Paxton Ken - Пакстон Кен 3 1
Шилак Ксения 28 1
Мартиросян Самвел 16 1
Зверев Александр 6 1
Дугинов Игорь 2 1
Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 104703 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45011 11
Того - Тоголезская Республика 22406 10
Европа 10924 5
Южная Корея - Республика 4047 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13084 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11287 3
Италия - Итальянская Республика 3168 2
Германия - Федеративная Республика 8501 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12907 2
Сингапур - Республика 1563 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1213 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 569 1
Америка Латинская 1402 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1338 1
США - Флорида - Майами 173 1
Япония 9697 1
Франция - Французская Республика 5494 1
Испания - Королевство 2820 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 580 1
Финляндия - Финляндская Республика 1717 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32782 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5222 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1686 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожск 33 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 898 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
Чехия - Чешская Республика 1021 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 453 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 781 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1188 1
США - Нью-Йорк 2598 1
Канада 3163 1
Азия - Азиатский регион 3700 1
Африка - Африканский регион 2793 1
Ближний Восток 2538 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 370 1
США - Колорадо 368 1
Монополия 281 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1934 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2761 2
Русский язык 4376 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2391 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1539 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 81 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 11224 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 180 1
Английский язык 689 1
Вакцинация 19 1
Химия - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 94 1
Налогообложение 825 1
Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей 1039 1
Негласное наблюдение - Скрытое наблюдение - Слежка 101 1
The Verge - Издание 468 2
Thomson Reuters - Рейтер 5723 2
Mashable 364 2
Forbes - Форбс 582 1
Business Insider 188 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 547 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 1
NewsFactor 127 1
IDC - International Data Corporation 4609 3
Juniper Research 465 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
ABI Research 230 1
comScore 350 1
eMarketer 199 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3498 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 753 2
100+ Forum Russia 4874 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 258 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 102 1
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