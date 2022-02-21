Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Google Search Google Поиск
Публикаций - 79, упоминаний - 89
Google Search упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 10040 31
|Samsung Electronics 9214 9
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5393 7
|Meta Platforms - Facebook 4205 6
|Apple Inc 10510 6
|Microsoft Corporation 22264 6
|Yandex - Яндекс 4900 5
|Fly 172 3
|Huawei 3129 3
|VK - Mail.ru Group 2990 3
|HTC Corporation 1407 3
|Qualcomm Technologies 1614 2
|ASBIS Prestigio 212 2
|LG Electronics 3279 2
|Disconnect 4 2
|21 век – ТВ - Народный телефон 1940 2
|Explay - Эксплей 215 2
|Xiaomi 1037 2
|Aptoide 4 2
|HMD Global - Nokia 127 2
|Oracle Corporation 5960 2
|SEQ - SEC Consult Services 1366 2
|Amazon Inc - Amazon.com 2613 2
|Twitter 2384 2
|Eyeo 5 1
|Alphabet 83 1
|Google Russia - Гугл Россия 59 1
|Huawei Technologies 388 1
|O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 234 1
|Titanium 64 1
|Zoom Int - Zoom Video Communications 1058 1
|Sensors Analytics 1 1
|INOI - ИНОЙ 36 1
|TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 71 1
|Нейронные сети ООО 336 1
|Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 1
|NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 149 1
|NeXus 236 1
|MediaTek 383 1
|ZTE Corporation 659 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1881 2
|U.S. Congress Legislation - Конгресс США 477 1
|World Bank Group - Всемирный банк 277 1
|The Verge - Издание 468 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5723 2
|Mashable 364 2
|Forbes - Форбс 582 1
|Business Insider 188 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 547 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 1
|NewsFactor 127 1
|IDC - International Data Corporation 4609 3
|Juniper Research 465 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
|ABI Research 230 1
|comScore 350 1
|eMarketer 199 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3498 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru