Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 87280
ИКТ 7725
Организации 5829
Ведомства 1304
Ассоциации 641
Технологии 2809
Системы 16692
Персоны 30754
География 1473
Статьи 1139
Пресса 853
ИАА 578
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1423
Мероприятия 808

Google Nexus серия смартфонов

Google Nexus - серия смартфонов


16.09.2016 Обзор смартфона Huawei Google Nexus 6P и фитнес-браслета Honor Band B0
23.12.2015 Новый эталонный смартфон Google Nexus расплавился на глазах у владельца
30.09.2015 Android 6.0 Marshmallow придёт вместе с LG Nexus 5X
30.09.2015 Практичность и рациональность. Главные итоги презентации Google
23.09.2015 Опубликовано первое фото нового «эталонного» смартфона Google Nexus
04.09.2015 Стали известны цены новых эталонных смартфонов Google Nexus
12.12.2014 Google спешно снял с производства эталонный Nexus 5
15.10.2014 Google представил эталонные смартфон и планшет Nexus на базе Android 5.0 Lollipop
13.08.2014 Рассекречены характеристики будущего эталонного «гуглофона» Nexus 6
19.02.2014 Обзор новейшего эталонного смартфона Google Nexus 5 от LG
12.11.2013 Стала известна официальная цена «эталонного» смартфона Nexus 5 в России
07.11.2013 Впечатления от Android 4.4 Kit Kat на примере знакомства со смартфоном LG Nexus 5
01.11.2013 Google представил новый эталонный смартфон Nexus 5 и Android KitKat
18.10.2013 Google проболтался о цене будущего эталонного смартфона Nexus 5. Новые фото
14.10.2013 Перед анонсом эталонного Android-смартфона LG Nexus 5 в Сеть попало его видео
07.10.2013 Опубликованы характеристики будущего эталонного смартфона Google Nexus 5
16.09.2013 Названа дата появления эталонного Android-смартфона Nexus 5
28.08.2013 Google обрушил цены на эталонный Android-смартфон Nexus 4
23.08.2013 Эксперты рекомендуют не покупать новый планшет Google
14.08.2013 Google выпустила Nexus 7 в «сыром» виде
29.07.2013 Почему Google взялась за ум: первый взгляд на Android 4.3 и Google Nexus 7 II. СКРИНШОТЫ
24.07.2013 Новый планшет Google полностью рассекречен до официального анонса
28.05.2013 LG представил Nexus 4 в белом исполнении и отказался от Nexus 5
12.04.2013 LG Nexus 4: Обзор эталонного смартфона от Google
25.03.2013 Первый взгляд на планшет со стилусом Samsung Galaxy Note 8: бюджетный суперкар?
18.03.2013 Раскрыты характеристики нового эталонного «гуглофона» Nexus 5
18.02.2013 Ubuntu для смартфонов появится 21 февраля. ВИДЕО
13.02.2013 В смартфоне Nexus 4 обнаружена аппаратная поддержка LTE
25.01.2013 Nexus 4 начал продаваться в России
15.01.2013 Новый «гуглофон» Nexus 4 анонсирован в России
11.01.2013 Тест планшета ASUS Google Nexus 7: великолепная семерка
06.11.2012 Первый взгляд на Android 4.2 и супер-планшет Samsung Google Nexus 10
31.10.2012 Обнародована стоимость Nexus 4, 7 и 10 в Европе
30.10.2012 Google представил новый смартфон и 10-дюймовый планшет
25.10.2012 В Сеть утекли характеристики нового эталонного смартфона Google Nexus 4. ФОТО
10.10.2012 Официальные продажи планшета Google Nexus 7 начинаются в России
09.10.2012 Покупатель случайно получил несуществующий планшет Google Nexus 7 c 32 ГБ памяти
28.09.2012 Планшеты Google станут вдвое дешевле
25.09.2012 Рассекречен новый смартфон Google Nexus
17.08.2012 Назван срок прихода в Россию планшета Google

Публикаций - 438, упоминаний - 805

Google Nexus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 277
Samsung Electronics 9333 177
Apple Inc 10683 159
NeXus 266 118
HTC Corporation 1428 115
LG Electronics 3372 94
Microsoft Corporation 22497 48
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 40
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 40
Lenovo Motorola 3463 40
Qualcomm Technologies 1639 36
Huawei 3222 35
Nvidia Corp 3118 34
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 25
Lenovo Group 2077 25
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 23
Twitter 2493 22
Amazon Inc - Amazon.com 2650 18
Sony 6145 17
Элемент ГК - Elementec 1523 16
Intel Corporation 11262 15
Meta Platforms - Facebook 4267 15
Xiaomi 1095 12
MediaTek 394 11
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 11
Sony Ericsson 1107 10
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 10
Sharp Corporation 1024 9
AT&T Inc 1563 9
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 131 8
Best Buy 209 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 8
Spirit DSP - Спирит Корп 425 7
Vodafone Group 1318 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 20 7
Adobe Systems 1443 7
Yandex - Яндекс 5015 7
Связной ГК 1190 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 9
Евросеть 1393 7
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 5
re:Store 144 5
Техносила - СервисТрейд 239 5
eBay Inc 1576 4
Visa International 1809 4
Carl Zeiss 294 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 72 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 32 4
Barnes & Noble 119 3
AliExpress 327 2
Белый Ветер 340 2
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
TripAdvisor 40 1
Ford 386 1
Audi 184 1
Nike 157 1
GM - General Motors 434 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 1
Starbucks 78 1
Tesco 74 1
Prada 51 1
Ангелы ада - мотоклуб 3 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Точка 1820 1
Walt Disney Company 556 1
X5 Group - Перекрёсток 340 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 111 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 5
Демократическая политическая партия США 91 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 181
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 141
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 120
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 90
Google Android смартфоны 793 77
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 75
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 72
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 72
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 68
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 67
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 65
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 64
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 60
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 59
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 57
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 51
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 51
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 49
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 47
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 41
Автофокус - Автофокусировка 699 35
Google Android устройства 605 34
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 30
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 27
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 27
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1559 27
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 23
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 23
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 22
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 335 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 18
DLNA - Digital Living Network Alliance 461 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 17
USB Type-C - USB-C 1192 17
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 17
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 508 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 15
Google Android 11959 343
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 123
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 94
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 91
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 72
Apple iOS 6422 66
Apple iPad 3663 62
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 58
Google Play - Google Store - Android Market 2732 55
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 50
Nvidia Tegra - серия процессоров 441 40
Samsung Galaxy Note 673 37
Samsung Galaxy Nexus 79 34
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 34
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 33
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 389 33
Samsung Galaxy 832 33
Apple iPad mini 398 32
HTC Desire - серия смартфонов 124 28
Apple iPhone 6 2649 28
Apple iPhone 5 745 28
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 246 26
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 98 26
Google Chrome - браузер 1270 23
LG G - серия смартфонов 137 23
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 426 23
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 173 23
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 22
Google YouTube - Видеохостинг 2277 21
Apple iPhone 4 743 21
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 21
HTC Sense UI - графическая оболочка 245 20
Microsoft Windows 10 11713 20
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 19
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 63 18
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 18
Nokia Symbian OS 1388 18
Google Now 77 17
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 217 17
HTC One - серия смартфонов 161 17
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 24
Jobs Steve - Джобс Стив 996 23
Rubin Andy - Рубин Энди 61 12
Perry Mike - Перри Майк 6 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 4
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 3
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 3
Цариковский Андрей 22 3
Larry Page - Ларри Пейдж 181 3
Тенишев Андрей 12 3
Ракаев Марат 10 2
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 57 2
Miller Charles - Миллер Чарли 20 1
Reith Ryan - Рейт Райан 12 1
Gruber John - Грубер Джон 17 1
Huberty Katy - Хьюберти Кэти 18 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Peterson Eric - Петерсен Эрик 2 1
Чернышов Михаил 37 1
Терентьев Константин 18 1
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 31 1
Charles Arthur - Чарльз Артур 2 1
Лопатин Виктор 25 1
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 24 1
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 19 1
Васильев Михаил 14 1
Алаев Денис 12 1
Пантелеев Антон 25 1
Kenyon Shaun - Кеньон Шон 1 1
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 81 1
Twain Mark - Твен Марк 15 1
Исанин Антон 9365 1
McAdam Lowell - Макадам Лоуэлл 0 1
Gellert Kai - Геллерт Кай 1 1
Мельникова Анастасия 197 1
Brin Sergey - Сергей Брин 183 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 157
Россия - РФ - Российская федерация 108428 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 28
Китай - Тайвань 2115 28
Южная Корея - Республика 4394 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 24
Япония 10069 22
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 16
США - Калифорния - Купертино 249 15
Азия - Азиатский регион 3803 15
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 13
Германия - Федеративная Республика 8903 12
Европа 12319 11
Канада 3319 10
США - Калифорния 3381 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 8
Испания - Каталония - Барселона 707 8
Австралия - Австралийский Союз 2791 8
Великобритания - Лондон 2031 7
Франция - Французская Республика 5665 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 6
Индия - Республика 4263 6
Германия - Берлин 635 5
США - Вашингтон - Редмонд 193 5
Нидерланды 2197 5
США - Нью-Йорк 2616 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
Сингапур - Республика 1574 4
Испания - Королевство 2917 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Америка Северная 2650 3
Швеция - Королевство 2072 3
Луна - спутник Земли 1184 3
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Америка Южная 680 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 204 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Америка 2011 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 67
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 66
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 11
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 7
Эргономика 840 7
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 6
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 233 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
Английский язык 764 2
"китайфон" 24 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Юриспруденция 1629 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 4 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
"корпорация добра" 8 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
White list - Белый список 73 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 194 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Дед Мороз 158 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 22
Thomson Reuters - Рейтер 5731 17
Engadget - Блог о технологиях 411 15
DigiTimes - Издание 1284 12
SlashGear 134 11
PhoneArena 70 8
The Verge - Издание 482 7
AppleInsider 384 7
WSJ - The Wall Street Journal 1225 7
ZDnet 584 7
Bloomberg 1009 7
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 6
All Things Digital 167 6
Electronista 166 6
Ars Technica 364 5
Reddit 221 5
TechRadar 88 5
NYT - The New York Times 956 4
The Guardian - Британская газета 320 4
Pocket-Lint 69 3
Associated Press 1975 3
Bloomberg Businessweek 121 3
GSM Arena 57 3
Boy Genius Report - BGR 49 3
The Register 1286 3
Gizmodo 118 2
Forbes - Форбс 591 2
Korea Times 129 2
Wikipedia - Википедия 413 2
Android Authority 37 2
Inquirer 462 2
Mashable 366 2
Ubergizmo 6 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
DxOMark - Издание 35 2
AnandTech 68 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
VentureBeat 90 1
Silicon 459 1
Мобильные системы 94 1
IDC - International Data Corporation 4671 17
Gartner - Гартнер 3301 11
IHS iSuppli 390 8
NPD DisplaySearch 282 6
Juniper Research 468 2
Strategy Analytics 283 2
Consumer Reports 37 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
ABI Research 230 1
Net Applications 114 1
comScore 354 1
NPD Group 140 1
Yankee Group 166 1
Counterpoint Research 38 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
CSU - Cal State - California State University - Университета штата Калифорния 8 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 8 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 20
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 16
Новый год - Новогодние каникулы 0 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 3
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 2
Intel Developer Forum - IDF 250 2
Black Hat - Конференция 77 1
Samsung Unpacked 25 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 8 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще