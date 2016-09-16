Индексная книга CNews*
Google Nexus серия смартфонов
Публикаций - 438, упоминаний - 805
Google Nexus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1609 22
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 17
|Engadget - Блог о технологиях 411 15
|DigiTimes - Издание 1284 12
|SlashGear 134 11
|PhoneArena 70 8
|The Verge - Издание 482 7
|AppleInsider 384 7
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 7
|ZDnet 584 7
|Bloomberg 1009 7
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 6
|All Things Digital 167 6
|Electronista 166 6
|Ars Technica 364 5
|Reddit 221 5
|TechRadar 88 5
|NYT - The New York Times 956 4
|The Guardian - Британская газета 320 4
|Pocket-Lint 69 3
|Associated Press 1975 3
|Bloomberg Businessweek 121 3
|GSM Arena 57 3
|Boy Genius Report - BGR 49 3
|The Register 1286 3
|Gizmodo 118 2
|Forbes - Форбс 591 2
|Korea Times 129 2
|Wikipedia - Википедия 413 2
|Android Authority 37 2
|Inquirer 462 2
|Mashable 366 2
|Ubergizmo 6 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
|DxOMark - Издание 35 2
|AnandTech 68 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
|VentureBeat 90 1
|Silicon 459 1
|Мобильные системы 94 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.