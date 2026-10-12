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Geoscan Technologies Геоскан Пионер Геоскан Пионер Хаб Геоскан ПионерОС (PioneerOS)

СОБЫТИЯ

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12.10.2026 «Геоскан» добавил возможность создания роев и поддержку ROS 2 в образовательный квадрокоптер «Пионер Мини 2» 5
28.09.2026 Образовательный квадрокоптер с ИИ «Геоскан Пионер Мини 2» получил сертификат «Сделано в России» 2
09.09.2026 «Геоскан» оснастил лабораторию БАС в школе № 777 Санкт-Петербурга 3
02.09.2026 «Геоскан» представила программу ДПО для подготовки педагогов по БАС 1
04.08.2026 Образовательный дрон с бортовым ИИ обучили искать незарегистрированные суда 2
01.07.2026 Учебный симулятор «Пионер Дрон Сим» внесен в реестр российского ПО 3
03.06.2026 «Геоскан» подготовила первую группу педагогов для лаборатории БАС в индийском университете 2
26.05.2026 «Геоскан» объединил инструменты для управления образовательным дроном в приложении «Джамп 2» 2
24.04.2026 «Геоскан» представил платформу для занятий робототехникой в школах и колледжах 3
23.04.2026 «Геоскан» объединит дроны, наземные и подводные роботы на общей технологической базе 2
30.03.2026 «Геоскан» открыл первую лабораторию БАС в Индии 1
29.12.2025 «Геоскан» открывает всем демо-доступ к образовательному симулятору полетов Pioneer Drone Sim 2
26.11.2025 «Геоскан» представила обновленную платформу для настройки образовательных дронов Pioneer Station 2.0 2
28.04.2025 «Геоскан» раскрыл характеристики нового образовательного дрона с бортовым искусственным интеллектом 2
05.03.2025 «Геоскан» разработал первый российский образовательный квадрокоптер с бортовым ИИ 3
23.12.2024 «Геоскан» поставил 13 тысяч образовательных дронов в российские школы и колледжи по нацпроекту БАС 1
09.12.2024 «Геоскан» перенесет производство образовательных БАС в индустриальный парк «Руднево» 4
30.08.2024 «Геоскан» запускает открытое тестирование FPV-симулятора 3
27.02.2024 «Геоскан» создал симулятор автономных полетов для линейки образовательных квадрокоптеров «Пионер» 3

Публикаций - 20, упоминаний - 47

Geoscan Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 144 20
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 439 4
Беспилотные авиационные системы 97 2
ИКС 576 1
ГЛОНАСС АО 286 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
Promobot - Промобот 168 1
Nvidia Corp 4105 1
Radxa 11 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО 23 1
ЦИП - АэроСкан 9 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 50 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1161 1
LEGO 260 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13921 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 319 1
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