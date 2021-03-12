Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Gemalto SafeNet
Публикаций - 118, упоминаний - 143
Gemalto SafeNet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузнецов Сергей 138 8
|Moore Todd - Мур Тодд 10 8
|Груданов Сергей 21 6
|Anand Sangeeta - Ананд Сангита 3 3
|Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 9 2
|Момчилович Ирина 24 2
|Зайцев Георгий 6 1
|Ройтберг Павел 38 1
|Шипулин Кирилл 1 1
|Богомолов Андрей 20 1
|Сергеев Юрий 3 1
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
|Решетков Александр 5 1
|Karidis George - Каридис Джордж 10 1
|Зенкин Денис 262 1
|Дьячков Виктор 30 1
|Бокарев Тимофей 34 1
|Плотникова Наталья 8 1
|Лавринова Анна 13 1
|Разумов Илья 12 1
|Ночевнов Денис 6 1
|Зеренкова Ирина 5 1
|Лепихин Владимир 2 1
|Гузаиров Айдар 22 1
|Климов Антон 2 1
|Путин Владимир 2455 1
|Рустамов Рустам 184 1
|Соколов Алексей 129 1
|Морозов Александр 16 1
|Тоболь Богдан 5 1
|Яппаров Тагир 80 1
|Шайхутдинов Роман 104 1
|Черногоров Андрей 63 1
|Лукацкий Алексей 87 1
|Литвинов Игорь 8 1
|Зубарев Яков 23 1
|Санин Александр 14 1
|Кожевников Максим 1 1
|Романов Михаил 28 1
|Сушкевич Антон 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru