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Gemalto SafeNet



12.03.2021 Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС»
13.06.2017 Gemalto представила SafeNet Trusted Access для безопасности облачных и локальных приложений
27.04.2017 Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России
08.12.2015 Решения Gemalto Bluetooth Smart позволяют компаниям выполнять строгую PKI-аутентификацию на мобильных устройствах
17.11.2015 Gemalto и NetApp представят интегрированное решение для хранения и шифрования данных для пользователей AWS
16.09.2015 Облачное шифрование данных от Gemalto теперь доступно по запросу в Microsoft Azure Marketplace
29.07.2015 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности для управления ключами в «облаке»
01.07.2015 Gemalto выпустила многоканальный сетевой шифратор с общей производительностью 100 Гбит/с
25.11.2014 SafeNet представила новое решение Encryption-as-a-Service для поставщиков услуг
15.10.2014 Большинство руководителей не уверены в способности своих организаций защитить данные после утечки
10.10.2014 ACI Worldwide, Blue Coat Systems, F5 Networks и Google присоединились к экосистеме SafeNet по защите данных
06.08.2014 GeoID внедрила SafeNet Sentinel LDK для защиты и управления лицензиями ПО
30.07.2014 375 млн пользовательских записей было похищено в 2014 г.
10.07.2014 SafeNet ProtectFile позволяет защитить ценные данные в кластерах Hadoop
27.05.2014 SafeNet обновила решение для монетизации ПО Sentinel LDK
13.05.2014 SafeNet оптимизировала защиту доступа к приложениям и сервисам в «облаке» Microsoft
17.03.2014 ПАК SafeNet eToken 8 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК
12.02.2014 Лишь 21% компаний применяет шифрование данных в виртуализированных окружениях
28.01.2014 SafeNet Authentication Service v.3.2 получил сертификат ФСТЭК России
12.11.2013 SafeNet представила готовое комплексное решение для шифрования
11.09.2013 SafeNet обновила технологию Sentinel Envelope для упаковки файлов в рамках комплекта разработчика Sentinel LDK
22.07.2013 SafeNet расширяет сотрудничество с Senetas в области защиты сетевых данных
23.04.2013 SafeNet Crypto Hypervisor: защищенное хранение ключей и сервисы шифрования по запросу
10.04.2013 Новый SafeNet Sentinel Envelope обеспечивает целостность кода и безопасность приложений
22.03.2013 Разработчики ПО теряют до 50% выручки из-за отсутствия надлежащих моделей лицензирования и безопасности
14.03.2013 Orange Business Services дополнила решение Secure Authentication сервисом аутентификации от SafeNet
12.03.2013 SafeNet и Wind River упростят монетизацию ПО для встраиваемых систем под управлением VxWorks
15.01.2013 SafeNet Network Logon 8.0 сертифицирован ФСТЭК России
10.01.2013 Майкл Бранка назначен главным финансовым директором SafeNet
24.12.2012 В России стартовали продажи сертифицированной ФСТЭК версии SafeNet Authentication Manager
11.12.2012 SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 сертифицирован ФСТЭК
10.12.2012 В SafeNet — новый президент и главный исполнительный директор
04.12.2012 SafeNet выпустила платформу нового поколения для защиты и лицензирования ПО
08.11.2012 SafeNet продает свое подразделение по разработке решений для госструктур
16.10.2012 Обновленная линейка eToken сертифицирована ФСТЭК России
04.10.2012 SafeNet запускает облачный сервис аутентификации SafeNet Authentication Service
11.09.2012 SafeNet анонсирует решение для защиты данных в виртуальных окружениях
03.09.2012 SafeNet выпустила решение для обеспечения ИБ NAS-систем
20.06.2012 SafeNet и Pitney Bowes обеспечивают безопасную работу почтовых служб в облачном окружении
07.06.2012 Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna EFT сертифицирован по стандарту PCI HSM

Публикаций - 118, упоминаний - 143

Gemalto SafeNet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rainbow Security - Rainbow Technologies 174 29
Gemalto 175 17
Microsoft Corporation 21338 16
Oracle Corporation 5834 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 8
NetApp - Network Appliance 600 8
VMware 1984 7
WatchGuard Technologies 65 6
IBM - International Business Machines Corp 8736 6
Dell EMC 4494 6
Intel Corporation 10850 5
HP Inc. 5122 5
SAS Institute 795 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1609 4
Juniper Networks 405 4
Cisco Systems 4653 4
Google LLC 9600 4
SAP SE 4388 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3782 3
Citrix Systems 727 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 285 3
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 189 3
Check Point Software Technologies 686 3
Крипто-ПРО 282 3
Nortel Networks 1286 3
Oracle - Sun Microsystems 2159 3
Maykor - Мэйкор 265 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1516 2
Salesforce.com 348 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6265 2
Trend Micro 558 2
5343 2
Palo Alto Networks 104 2
InfoWatch - Инфовотч 826 2
Dell Technologies - Dell Computer 841 2
Yahoo! 3484 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8579 2
СМАРТС Компания 508 2
Amazon Inc - Amazon.com 2550 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 4
Visa International 1665 3
Royal Dutch Shell - Шелл 123 3
AHConferences 52 2
eBay Inc 1568 2
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 31 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1789 2
Vector Capital 15 2
РЖД - Российские железные дороги 1355 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1633 2
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 146 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 85 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 192 1
Citibank - Ситибанк 250 1
UnionPay - Платёжная система 77 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 92 1
Русский стандарт Банк 353 1
Western Union 117 1
РусГидро ПАО 175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1975 1
Почта России ПАО 1808 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4932 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2064 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2068 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3982 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7480 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 994 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2854 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 600 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 6 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 12 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 27 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 613 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 478 1
Федеральное казначейство России 1046 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 850 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 946 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1032 1
Правительство РФ 4171 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 69 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 106 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1217 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 520 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1776 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2463 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2474 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 246 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6060 11
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 42 10
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1234 8
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 679 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12431 7
Big Data - Большие данные 1838 6
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 391 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 3670 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1492 6
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8960 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2339 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3869 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3154 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2748 4
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 141 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4518 4
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 133 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 19058 4
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 291 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 182 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3811 3
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 113 3
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 58 3
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 155 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4749 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 552 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6699 2
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 53 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 3269 2
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 54 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 2
PowerPC - PPC - микропроцессорная RISC-архитектура 217 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 334 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1376 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 246 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 219 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 670 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 240 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3338 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 2
Linux OS 7324 13
AWS - Amazon Web Services 617 8
Microsoft Windows 10 10344 8
Gemalto Sentinel LDK 7 7
Gemalto SafeNet eToken 195 7
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 74 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1492 5
Microsoft Windows 2000 1051 5
Microsoft Windows Server 2003 434 4
Microsoft Windows XP 2359 4
Aladdin Knowledge Systems 42 4
Gemalto SafeNet Sentinel 5 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2525 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 4
Microsoft Windows 1508 3
Aladdin JaCarta 165 3
Google Android 11613 3
Java - Язык программирования 2448 3
Microsoft Windows ME 125 2
Avanpost PKI 17 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 149 2
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 220 2
Aladdin HASP SRM - Hardware Against Software Piracy - мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты программ и данных от незаконного использования и несанкционированного распространения 20 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 978 2
Microsoft Office 365 806 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 379 2
Microsoft Windows 98 331 2
AWS Marketplace 20 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5935 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 53 2
Apple iOS 6261 2
Aladdin eToken Management System 101 2
Microsoft Windows Server 2012 156 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 909 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 257 1
Microsoft Azure 1223 1
IBM System - IBM eServer OpenPower 16 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1276 1
Apple iPad 3559 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 1
Кузнецов Сергей 138 8
Moore Todd - Мур Тодд 10 8
Груданов Сергей 21 6
Anand Sangeeta - Ананд Сангита 3 3
Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 9 2
Момчилович Ирина 24 2
Зайцев Георгий 6 1
Ройтберг Павел 38 1
Шипулин Кирилл 1 1
Богомолов Андрей 20 1
Сергеев Юрий 3 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
Решетков Александр 5 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Зенкин Денис 262 1
Дьячков Виктор 30 1
Бокарев Тимофей 34 1
Плотникова Наталья 8 1
Лавринова Анна 13 1
Разумов Илья 12 1
Ночевнов Денис 6 1
Зеренкова Ирина 5 1
Лепихин Владимир 2 1
Гузаиров Айдар 22 1
Климов Антон 2 1
Путин Владимир 2455 1
Рустамов Рустам 184 1
Соколов Алексей 129 1
Морозов Александр 16 1
Тоболь Богдан 5 1
Яппаров Тагир 80 1
Шайхутдинов Роман 104 1
Черногоров Андрей 63 1
Лукацкий Алексей 87 1
Литвинов Игорь 8 1
Зубарев Яков 23 1
Санин Александр 14 1
Кожевников Максим 1 1
Романов Михаил 28 1
Сушкевич Антон 59 1
Россия - Российская федерация - РФ 91426 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12119 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36195 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28794 9
Того - Тоголезская Республика 2035 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1635 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11822 5
Ближний Восток 2506 3
Канада 3064 2
Великобритания - Лондон 1882 2
Франция - Французская Республика 5029 2
Африка - Африканский регион 2686 2
Германия - Федеративная Республика 7880 2
Прибалтика - Балтия 1201 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1166 2
Европа 7870 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11455 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10028 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2023 1
США - Массачусетс - Бостон 358 1
Португалия - Португальская Республика 658 1
Россия - ПФО - Пензенская область 455 1
США - Калифорния 3128 1
Австралия - Австралийский Союз 2663 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1133 1
США - Мичиган 166 1
Америка Латинская 1384 1
Узбекистан - Республика 1261 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1024 1
Америка Северная 2611 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1251 1
Испания - Королевство 2585 1
Украина 5618 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11715 1
Индия - Республика 4113 1
Бразилия - Федеративная Республика 1903 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2910 1
Италия - Итальянская Республика 2932 1
Казахстан - Республика 4175 1
Япония 8102 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5093 8
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 2515 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2771 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 8 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 79 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 32 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 19 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 157 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 124 3
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 23 2
ISDEX интернет-индекс 196 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3672 2
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 28 2
Русский язык 2736 1
Английский язык 460 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1511 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5157 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 419 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1287 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 47 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 86 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 1
Человеческий фактор 370 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 441 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 572 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 12 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 242 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 806 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1380 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 521 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
The Register 1263 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
Ars Technica 356 1
DarkReading.com 86 1
Silicon.com 350 1
451 Research Group 45 5
Gartner 3208 3
Gemalto BLI - Breach Level Index 10 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 2
S&P - Standard and Poor’s 468 2
Internet Stock Report 992 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 1
IDC - International Data Corporation 4552 1
Juniper Research 433 1
Vanson Bourne 47 1
S&P 500 226 1
TAdviser Report 6 1
Информзащита Учебный центр 38 2
РАН - Российская академия наук 1037 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 52 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Академгородок Новосибирск 71 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 530 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Школьная лига Роснано 1 1
IT&Security Forum 10 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 4 1
LinuxWorld 43 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
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