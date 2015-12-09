Индексная книга CNews*
Gameplay Геймплей игровой процесс
|09.12.2015
|GS Group вручил 600 тыс. руб. победителям студенческого конкурса по программированию
|16.08.2013
|Геймплей Grand Theft Auto Online
|21.12.2012
|Crysis 3. Геймплей уровня Fields
|11.05.2012
|Assassin's Creed 3. Геймплей
|10.06.2011
|Far Cry 3. Геймплей
|23.11.2010
|Operation Flashpoint: Red River. Геймплейный ролик
|11.04.2007
|Церемония награждения Vogster Awards
Публикаций - 1024, упоминаний - 1070
Gameplay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nvidia Corp 3203 15
|Элемент ГК - Elementec 25 13
|Бука - Buka Entertaiment 480 12
|Samsung Electronics 9667 7
|LG Electronics 3530 5
|Lenovo Group 2151 3
|REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 2
|Yandex - Яндекс 5551 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 434 4
|Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
|Газпром ПАО 1144 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.