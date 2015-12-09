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Gameplay Геймплей игровой процесс



09.12.2015 GS Group вручил 600 тыс. руб. победителям студенческого конкурса по программированию
16.08.2013 Геймплей Grand Theft Auto Online
21.12.2012 Crysis 3. Геймплей уровня Fields
11.05.2012 Assassin's Creed 3. Геймплей
10.06.2011 Far Cry 3. Геймплей
23.11.2010 Operation Flashpoint: Red River. Геймплейный ролик
11.04.2007 Церемония награждения Vogster Awards

Публикаций - 1024, упоминаний - 1070

Gameplay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 3203 15
Элемент ГК - Elementec 25 13
Бука - Buka Entertaiment 480 12
Samsung Electronics 9667 7
LG Electronics 3530 5
Lenovo Group 2151 3
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 2
Yandex - Яндекс 5551 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 4
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Газпром ПАО 1144 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 17
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 5
Cloud Games MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 792 5
DDR - Double data rate 2523 5
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1019 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 3
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1132 1
NAND flash memory - флеш-память 589 1
Автофокус - Автофокусировка 2228 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 1
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 1
Google Android устройства-девайсы 644 1
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 214 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 119
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 6
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 5
Microsoft DirectX 692 4
Nokia Symbian OS 1399 3
Национальные Технологии - Купол СХД 110 2
Linux OS 8153 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 1
AMD Radeon 273 1
Microsoft Windows 2528 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
Яндекс.Плюс 102 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 61
Земля - планета Солнечной системы 9676 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 26
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 148 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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