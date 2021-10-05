Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Gadget
Гаджет
Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека
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Публикаций - 131, упоминаний - 140
Gadget упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1093 20
|The Verge - Издание 448 1
|ITHome 15 1
|Ведомости 259 1
|NYT - The New York Times 507 1
|Vc.ru - Виси.ру 8 1
|Quartz 17 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru