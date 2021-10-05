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Gadget
Гаджет
Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека


05.10.2021 Microsoft раньше срока выпустила новую Windows 11. Что в ней нового 1
30.09.2021 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 2
17.09.2021 Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения 1
14.09.2021 Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM 1
02.09.2021 Лучшие гаджеты для школьников: готовимся к учебному году 1
20.07.2021 Искусственный интеллект будет проверять задания у российских школьников 1
10.06.2021 В Москве протестировали отечественное интеллектуальное устройство для слабослышащих 2
02.06.2021 Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM 1
25.05.2021 В России вышел детский планшет Prestigio SmartKids UP 1
25.05.2021 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 1
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
15.04.2021 C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay 1
31.03.2021 Российские инженеры подарят слепым детям устройства для ориентирования в пространстве 1
04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
01.03.2021 Canyon анонсировала беспроводное зарядное устройство для гаджетов с технологией QI. Фото 1
18.02.2021 Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM 1
29.01.2021 «Росэлектроника» поставила обеззараживающие гаджеты правительству Нижегородской области 1
28.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие гаджеты для детей 1
09.12.2020 «Альфастрахование» и «Ростелеком» предложили новую защиту для смартфонов 1
08.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы 2
11.11.2020 Телефоны, роботы-пылесосы и Smart TV — ноябрьская акция для беспроигрышных новогодних подарков 1
26.10.2020 «Ситилинк»: продажи смартфонов и аксессуаров побили рекорд 2019 года 1
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 2
23.10.2020 Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей 1
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей 1
13.10.2020 INOI выпустил самый маленький мобильный телефон. Цена 1
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 1
13.07.2020 Konica Minolta выпустила устройство для распознавания запахов 1
14.05.2020 Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro 1
05.03.2020 Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин 1
26.02.2020 Чиновникам запретили покупать дорогие ноутбуки 1
26.02.2020 Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM 1
25.02.2020 Для душа и души: интересные гаджеты для ванны 1
18.02.2020 7 идей подарков на 23 февраля: выбор ZOOM 1
17.02.2020 Двадцатидолларовая «железка» способна защитить от любой прослушки. Видео 1
03.02.2020 «Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты десятилетия 1
02.01.2020 Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов 1
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 1
29.11.2019 Что подарить на Новый год 2020: лучшие гаджеты для спорта 1
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1

Публикаций - 131, упоминаний - 140

Gadget упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5651 33
Apple Inc - Эппл Рус 7692 28
Google LLC 7144 18
Xiaomi 904 17
Microsoft Corporation 11060 10
Lenovo Group 1636 5
Nvidia Corp 2015 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Yandex - Яндекс 4101 4
IBM 3537 3
Qualcomm Technologies 1002 2
Realme 79 2
Sony 2340 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Casio 55 2
Cisco Systems 2038 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 199 1
SAP SE 3211 1
Accenture - Аксенчер 531 1
Nintendo 221 1
Eastman Kodak 99 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Intech 18 1
Niantic 11 1
FiiO 4 1
Highscreen 31 1
Sony Ericsson 470 1
I-Free 69 1
Ricoh Pentax 56 1
Sanyo Electric 71 1
Qisda BenQ 77 1
Konica Minolta 135 1
Promt - Промт 100 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
Twitter 2204 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Альфа-Банк 1123 2
Hansa - Ханса 59 1
Связной ГК 877 1
Клуб добряков - Благотворительный фонд 1 1
МКАТ - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ 5 1
Правокард - Современные Юридические Решения 4 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Открытие ФК 538 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
Евросеть 884 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
AliExpress 275 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 35
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 31
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 20
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 19
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 9
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 7
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 6
Smartphone - Смартфон 773 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 307 5
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 102 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 4
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Lightning 131 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
USB OTG - On-The-Go 93 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 2
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 173 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 88 1
Google Android 10750 47
Apple iOS 5741 25
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 16
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 11
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 9
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 9
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 8
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 8
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 7
Nvidia GeForce GTX 2058 7
Microsoft Windows 10 6629 6
Samsung Galaxy 345 6
Apple iPad 3263 6
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 5
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 5
Apple iPad Pro 226 5
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 4
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 4
Samsung Galaxy Note 558 4
Huawei Mate - серия смартфонов 183 4
Apple macOS 922 4
Apple iPad mini 375 3
LG G - серия смартфонов 120 3
Apple iPhone 8 157 3
Apple iPhone 6 547 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Google Android 5 Lollipop 146 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Малис Александр 110 1
Шибанов Кирилл 12 1
Алёшин Дмитрий 9 1
Малис Олег 55 1
Шитова Татьяна 5 1
Фурсин Алексей 100 1
Karmann Bjorn - Карманн Бъорн 1 1
Кулешов Денис 9 1
Калмыкова Елена 3 1
Sachs Yosef - Закс Йосеф 3 1
Козловская Ирина 3 1
Уварова Мария 1 1
Пешков Александр 1 1
Макаров Станислав 111 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 14
Япония 2778 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 6
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Франция - Французская Республика 2120 4
Европа 3745 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Россия - Архангельск 205 1
Европа Западная 612 1
Россия - Петрозаводск 149 1
Россия - Мурманск 257 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Новая Зеландия 291 1
Россия - Вологда 192 1
Россия - Калининград 662 1
Испания - Королевство 1251 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Австралия - Австралийский Союз 1122 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Русский язык 978 1
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NYT - The New York Times 507 1
Vc.ru - Виси.ру 8 1
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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