Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Gadget Гаджет Девайс Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека
Публикаций - 2861, упоминаний - 3997
Gadget упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 8847 239
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 43
|Путин Владимир 2526 43
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 26
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 361 24
|Ксенин Алекс 311 15
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 80 14
|Гуцериев Михаил 110 13
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 11
|Карпов Иван 46 9
|Михалев Евгений 43 9
|Мосягин Константин 19 9
|Сергеев Сергей 65 9
|Борзилов Давид 36 9
|Алифанов Кирилл 60 9
|Нагаев Олег 30 9
|Кучерова Ольга 10 9
|Кутмириди Ян 9 9
|Гаврилов Юрий 13 8
|Муравьев Владимир 30 8
|Панферов Алексей 22 8
|Урьяс Вадим 81 8
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 8
|Васильченко Юрий 10 8
|Емелин Дмитрий 15 8
|Емельченков Сергей 86 8
|Комаров Илья 9 8
|Аветисян Армен 44 8
|Медведев Дмитрий 1602 8
|Иванов Андрей 43 8
|Лигачев Глеб 61 8
|Носков Константин 215 7
|Тач Майкл 36 7
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 7
|Халматов Максим 48 6
|Куликов Александр 18 6
|Куканов Алексей 13 6
|Суровец Дмитрий 44 6
|Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 6
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979642.
Создано именных указателей - 72941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979642.
Создано именных указателей - 72941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru