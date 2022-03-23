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Gadget Гаджет Девайс Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека



23.03.2022 Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM
25.02.2022 Гаджет, расхваленный Путиным и продававшийся на фантастических условиях, принес создателям гигантские убытки
11.02.2022 Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM
20.01.2022 Дешевый и полезный гаджет Apple стал инструментом слежки за пользователями Android
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM
26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты
13.12.2021 Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM
07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов
17.09.2021 Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения
02.09.2021 Лучшие гаджеты для школьников: готовимся к учебному году
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап
30.05.2021 Как можно использовать старый смартфон — 5 лайфхаков
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае
13.05.2021 Canyon представила детские смарт-часы с полноценными функциями фитнес-гаджета MyDino KW-33. Цена. Фото
23.04.2021 Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?
21.04.2021 Уникальный случай: Apple выпустила гаджет дешевле, чем у конкурентов. Видео
21.04.2021 Можно ли украсть деньги со смартфона и что делать, если это произошло?
13.04.2021 Как исправить проблемы с сопряжением по Bluetooth
10.03.2021 Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG
04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM
01.03.2021 Canyon анонсировала беспроводное зарядное устройство для гаджетов с технологией QI. Фото
15.02.2021 Представлена экономичная технология преобразования тепла тела для питания носимых гаджетов
03.02.2021 При каких температурах может работать смартфон и другие гаджеты?
29.01.2021 Провода больше не нужны. Xiaomi научилась заряжать смартфоны по воздуху на расстоянии «нескольких метров». Видео
29.01.2021 «Росэлектроника» поставила обеззараживающие гаджеты правительству Нижегородской области
20.01.2021 Prestigio представила устройство для одновременной зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Цена. Фото
29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей
28.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие гаджеты для детей
17.12.2020 Обзор беспроводных зарядных устройств Moshi: Otto Q, Porto Q 5K и Lounge Q
07.12.2020 Проигранный в карты производитель смартфонов заразил 20 млн гаджетов трояном, чтобы подзаработать
17.11.2020 Бизнес просит притормозить предустановку российского софта на гаджеты
11.11.2020 Телефоны, роботы-пылесосы и Smart TV — ноябрьская акция для беспроигрышных новогодних подарков
29.10.2020 Российский производитель начал поставки детских обучающих гаджетов в Индию
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей
09.10.2020 Россияне создали хитрый гаджет, позволяющий звонить при отсутствии сотовой связи
09.10.2020 Как гаджеты определяют вашу геолокацию?
08.10.2020 «Яндекс.Маркет» рассказал, какую умную технику предпочитают россияне
06.10.2020 Какие данные злоумышленник может получить из украденных гаджетов?
16.09.2020 Apple выпустила дешевые часы, крутой iPad и первый в мире гаджет на процессоре 5 нм. Цены в России

Публикаций - 2861, упоминаний - 3997

Gadget упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10605 522
Samsung Electronics 9267 440
Google LLC 10151 290
Huawei 3175 220
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8727 218
Xiaomi 1058 192
Microsoft Corporation 22365 170
Intel Corporation 11198 120
LG Electronics 3334 110
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5409 102
Sony 6122 87
21 век – ТВ - Народный телефон 2823 87
Meta Platforms - Facebook 4230 86
Lenovo Group 2061 85
Yandex - Яндекс 4943 72
Qualcomm Technologies 1626 70
HTC Corporation 1416 68
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6442 67
Twitter 2416 66
ASUS - AsusTek Computer Inc 1809 66
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 2248 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7665 64
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 438 62
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 187 59
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3863 56
ZTE Corporation 681 53
Acer Group 2292 50
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8347 46
OPPO Electronics 272 44
Amazon Inc - Amazon.com 2630 43
MediaTek 386 40
VK - Mail.ru Group 3016 39
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1492 39
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1396 38
HP Inc. 5287 38
Nvidia Corp 3099 36
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2328 35
Lenovo Motorola 3454 32
OnePlus - BBK Electronics 388 32
Zoom Int - Zoom Video Communications 1082 31
Связной ГК 1141 80
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1627 72
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1414 57
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1201 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5148 40
Открытие ФК 2478 34
Точка 1382 34
Май - Российская торговая компания 346 31
Евросеть 1392 30
АТАК - сеть магазинов 2508 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1676 27
ИСК - Ижевская строительная компания 940 23
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 391 19
Согласие СК 953 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 18
Яндекс.Еда 426 17
АльфаСтрахование СГ 238 15
Почта России ПАО 1845 15
Visa International 1741 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 631 14
Россети Ленэнерго 526 14
ivi - Онлайн-кинотеатр 268 14
re:Store 137 13
AliExpress 322 13
Netflix - Онлайн-кинотеатр 389 13
Kickstarter 117 12
ПСБ - Промсвязьбанк 667 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 823 12
Okko - Онлайн-кинотеатр 141 11
Альфа-Банк 1454 11
Уралкалий ПАО 84 10
Carl Zeiss 292 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 765 10
LinkedIn 556 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 358 9
Совкомбанк ПАО 169 9
Hansa - Ханса 81 9
UBS AG 294 9
A.T.Legal 11 9
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11364 105
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3196 99
Правительство РФ 7782 54
Президент Российской Федерации 3505 45
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2679 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7906 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 31
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 488 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2447 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2028 17
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1851 16
Правоохранительные органы - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы 1073 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1217 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2203 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2128 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1043 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2338 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1316 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2463 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1561 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 868 9
Администрация Президента РФ 891 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 538 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 269 7
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 308 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1096 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1048 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2324 7
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 102 7
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 291 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 5
Правительство Москвы 1585 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 170 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 978 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 711 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 396 4
ФАС РФ - Экспертный совет по информационным технологиям 5 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 336 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2137 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2214 54
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 78 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 286 10
Руссофт - Russoft 370 9
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 7
ЛДПР 98 7
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 7
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 212 5
АФТ - Ассоциация Финтех 236 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2502 3
GSMA All IP Interconnect Russia 5 3
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 172 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 201 2
ФИПС - Палата по патентным спорам 2 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 78 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 12 1
Tizen.ru - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 10 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 15 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
CIS - Center for Internet Security 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 204 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 39 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 6 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 3 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10535 1061
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41016 523
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 4425 435
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Интеллектуал ГБОУ школа 6 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 1
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ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 24 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 5 1
СФУ - КГТЭИ - Красноярский государственный торгово-экономический институт 2 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 8 1
ИИИ - Институт исследований интернета 20 1
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СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 3 1
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