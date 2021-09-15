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GSMA
Global System for Mobile Communications
Международная ассоциация GSM
Global System for Mobile Communications
Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)


15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 2
14.09.2021 GSMA представила новый отчет о развитии 5G в России и странах СНГ 3
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
15.07.2021 Исследование МТС: к концу 2021 года российский рынок интернета вещей достигнет 117 млрд рублей 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
30.06.2021 «Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare для детей с расстройством аутистического спектра 1
24.06.2021 Президент МТС Вячеслав Николаев избран в Совет GSMA 4
01.06.2021 Tele2 первой связала eSIM с Единой биометрической системой 1
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 2
17.05.2021 WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн» 1
17.05.2021 WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн» 1
20.04.2021 «Билайн» использовал сервис Mobile ID для подписания соглашений 1
19.04.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам 1
07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку 1
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 1
29.03.2021 Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G 1
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 2
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 2
02.03.2021 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 2
26.01.2021 Ericsson представила новое решение для сегментации 5G-сети радиодоступа 1
09.12.2020 МТС запустила eSIM для устройств интернета вещей в соответствии с международными стандартами 1
20.11.2020 Как обеспечить безопасность сетей 5G 1
13.11.2020 Сети Wi-Fi 6 - трубопроводы для «новой нефти» 1
12.11.2020 Исследование GSMA: мобильные операторы СНГ инвестируют $25 млрд в инфраструктуру 1
11.11.2020 Oberon и nCipher будут развивать аппаратные ИБ-решения в России 1
20.10.2020 Wi-Fi 6. Беспроводная связь нового поколения 1
12.10.2020 НТС и «Гонец» внедряют спутниковые решения для мониторинга грузов 1
30.09.2020 Ван Хуэй, Huawei: Через пять лет 85% глобальных корпоративных приложений будут развернуты в облаке 1
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
07.09.2020 TAD Development разработала мобильное приложение для управления умным домом Navigard 1
26.08.2020 Huawei прошла сертификацию безопасности сетевого оборудования NESAS от GSMA 1
20.08.2020 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 1
27.07.2020 Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома 1
13.07.2020 Россия увеличивает закупки iOS и Android на 40% ежегодно 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1
20.05.2020 Новый радиоцентр «Росэлектроники» повысит безопасность судоходства в бассейне Енисея 1
28.04.2020 Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 2
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
26.03.2020 «Росэлектроника» разрабатывает систему дистанционного контроля артериального давления 1
13.02.2020 Крупнейшую выставку мобильных гаджетов отменили впервые за 33 года 1

Публикаций - 642, упоминаний - 852

GSMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 127
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 126
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 75
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 45
Samsung Electronics 5641 38
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 35
Microsoft Corporation 11039 25
Huawei 2727 25
Ростелеком Связьинвест 693 21
Google LLC 7135 19
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 19
Ericsson 856 18
Ростех - Ростехнологии 2230 13
Vodafone Group 379 12
Orange S.A. 448 12
Apple Inc - Эппл Рус 7685 12
Gemalto 168 11
Nokia Corporation 2424 10
Deutsche Telekom 218 9
ZTE Corporation 549 9
Питерская группа связистов 114 9
Sprint Corporation 154 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 8
Telenor 299 8
AT&T Inc 553 8
China Mobile 186 8
Telia Company 348 7
Turkcell 179 7
Facebook 3765 7
E-Ten Information Systems 68 7
Киевстар 260 7
LG Electronics 1838 6
Telefonica - Telefónica España 169 6
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 6
Omnicomm - Омникомм 148 6
Ростелеком НСС 48 6
Скай Линк - Skylink 498 6
IBM 3530 6
Cisco Systems 2037 6
Qualcomm Technologies 1001 5
Альфа-Групп 319 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Северсталь ПАО 204 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 4
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
Банк Россия 56 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Евросеть 883 2
Альфа-Банк 1123 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Газпром ПАО 519 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Газпромнефть-Аэро 7 1
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 1
Valeo 7 1
IPOC 27 1
Mars Incorporated 5 1
Банк Оранжевый 25 1
СтройГазМонтаж 12 1
Group DF 7 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
БТА Банк - Туран Алем 13 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Runica Investments 10 1
Жемчужина - Санаторий 5 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Liebherr 34 1
Росморпорт ФГУП 17 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
Orascom Development Holding (ODH) - Orascom Construction 3 1
PSA Peugeot Citroën 34 1
Denso Corporation 8 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
ДНР - Почта Донбасса 9 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 2
Правительство РФ 2200 2
Кабинет Министров Республики Узбекистан - Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан - Республиканский совет по радиочастотам Узбекистана 2 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 5 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции 1 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 5 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 8
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 127
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 94
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 81
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 51
3G - Стандарт мобильной связи 3714 49
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 40
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 37
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 27
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 23
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 476 20
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 17
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 15
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 11
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 11
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 11
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 9
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 9
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 103 8
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 8
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 7
QWERTY-клавиатура 190 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 7
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 15 7
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 7
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 7
Flash 472 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 6
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 5
Google Android 10750 61
Apple iOS 5741 19
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 12
Microsoft Windows 10 6622 11
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
WhatsApp Messenger 654 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 8
Java - Язык программирования 1169 8
Rakuten Viber 429 7
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 34 7
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
Nokia N - серия 239 6
Nvidia GeForce GTX 2055 6
Dell Mobile Connect 15 6
Google Android Messages 11 5
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 5
Microsoft Skype 1465 5
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 5
HTC Touch - серия смартфонов 28 5
Samsung Galaxy Note 558 5
Omnicomm Online 55 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 5
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 5
Message+ 8 5
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 4
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 4
HTC Touch Diamond 29 4
Apple iPhone 3 383 4
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 4
Gemalto LinqUs On-Demand Connectivity 5 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Samsung Electronics TouchWiz 167 4
HTC Desire - серия смартфонов 101 3
Microsoft Office 1926 3
Никифоров Николай 1126 8
Осеевский Михаил 221 7
Емельянов Станислав 62 5
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 5
Брюквин Юрий 196 5
Мордашов Алексей 29 4
Бокова Людмила 80 4
Held George - Хелд Джордж 38 4
Ушацкий Андрей 100 4
Рейман Леонид 410 4
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Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 3
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Солодовников Дмитрий 55 3
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Таврин Иван 83 2
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Яценко Виктор 13 2
Онищенко Владислав 41 2
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Калугин Сергей 162 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 38
Украина 3353 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 24
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Европа 3736 22
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 21
Казахстан - Республика 2622 21
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 12
Беларусь - Белоруссия 2084 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 11
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Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
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Россия - ПФО - Казань 1510 9
Азия - Азиатский регион 1512 9
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Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 670 6
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Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 6
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 10 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Экономический эффект 20 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
Холодная война 23 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Вторая мировая война 256 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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