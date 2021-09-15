Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GSMA
Global System for Mobile Communications
Международная ассоциация GSM
Global System for Mobile Communications
Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)
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Публикаций - 642, упоминаний - 852
GSMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 8
|Осеевский Михаил 221 7
|Емельянов Станислав 62 5
|Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 5
|Брюквин Юрий 196 5
|Мордашов Алексей 29 4
|Бокова Людмила 80 4
|Held George - Хелд Джордж 38 4
|Ушацкий Андрей 100 4
|Рейман Леонид 410 4
|Акимов Максим 167 4
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 3
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 3
|Солдатенков Сергей 113 3
|Усманов Алишер 241 3
|Ахметов Ринат 52 3
|Кучеров Кирилл 21 3
|Носков Константин 201 3
|Granryd Mats - Гранрид Матс 7 3
|Солодовников Дмитрий 55 3
|Путин Владимир 1821 3
|Костин Андрей 45 2
|Таврин Иван 83 2
|Аксаков Анатолий 98 2
|Шайхутдинов Роман 107 2
|Джиоев Мириан 6 2
|Яценко Виктор 13 2
|Онищенко Владислав 41 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Калугин Сергей 162 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Галушкин Олег 168 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Алхазов Дмитрий 14 2
|Рудниченко Андрей 2 2
|Корня Алексей 73 2
|Ahari Sanaz - Ахари Саназ 2 2
|Коллегов Иван 4 2
|Колесников Андрей 78 2
|Иванов Олег 124 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru