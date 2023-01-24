Индексная книга CNews*
GPU Graphics processing unit Графический процессор Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель графическая карта vGPU Виртуальный графический ускоритель
Публикаций - 3103, упоминаний - 4174
GPU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1757 157
|Tom’s Hardware 179 48
|DigiTimes - Издание 1295 39
|91Mobiles 1701 34
|VideoCardz 24 17
|Thomson Reuters - Рейтер 5774 15
|Inquirer 463 14
|Reddit 249 11
|DailyTech 96 10
|The Register 1407 9
|Bloomberg 1112 9
|Forbes - Форбс 634 9
|WCCFTech - Издание 42 9
|Neowin 72 8
|GSM Arena 66 8
|Чудо техники 60 8
|The Verge - Издание 503 7
|GizmoChina 97 7
|TechSpot 38 7
|Engadget - Блог о технологиях 418 7
|Reg Hardware 91 7
|Wikipedia - Википедия 440 7
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 7
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 7
|Times 648 6
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 6
|AnandTech 71 6
|BleepingComputer - Издание 206 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 1244 5
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 5
|Ведомости 560 5
|Phoronix 31 5
|SlashGear 134 5
|Liliputing 38 5
|MacRumors 131 4
|GizChina - Издание 54 4
|Electronista 166 4
|ZDnet 596 4
|CNBC - Consumer News and Business Channel 171 4
|FT - Financial Times 1167 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.