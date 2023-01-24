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GPU Graphics processing unit Графический процессор Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель графическая карта vGPU Виртуальный графический ускоритель



24.01.2023 Стартовала продажа игровых компьютеров Raskat на новейшей видеокарте GeForce RTX 4070 Ti
29.12.2022 Продажи видеокарт, ставших «золотыми» во время пандемии, откатились на уровень 2005 года
22.12.2022 Intel ликвидирует не выдерживающий конкуренции с AMD и Nvidia отдел разработки дискретных GPU
19.12.2022 Market.CNews готовит рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023. Идет сбор данных
21.11.2022 Asus хитрым путем возвращает в Россию свои видеокарты
07.11.2022 После громкого ухода Intel из России в магазинах тихо и тайно появились ее недоделанные видеокарты
26.10.2022 Новейшие топовые видеокарты Nvidia плавятся и горят по неизвестной причине
26.10.2022 В России многократно выросли продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и сборки ПК
25.10.2022 Инженеры «Тринити» разработали высокопроизводительный сервер на базе собственной платформы с ускорителями GPU Tesla T4
24.10.2022 В России в 5 раз обрушились цены на видеокарты. Причины
28.09.2022 8 главных сфер применения GPU Cloud назвали аналитики Market.CNews
21.09.2022 Что у GPU Cloud под капотом: обзор технологий
20.09.2022 Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру с GPU компании «Спецклимат»
19.09.2022 Китай готовит суперсовременного «убийцу» видеокарт Nvidia и AMD. Ждать осталось недолго
05.09.2022 Захват Intel рынка видеокарт на грани провала из-за антироссийских санкций
01.09.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров GPU Cloud 2022
31.08.2022 GPU из облака: реалии и тенденции быстрорастущего рынка
25.08.2022 Прибыль Nvidia рухнула в 4 раза. Видеокарты не продаются
22.08.2022 Программисты Intel узнали о десятках багов в своих видеокартах из обзора на YouTube
18.08.2022 «Ситилинк» выяснил, какие видеокарты покупали в первой половине 2022 года
11.08.2022 AMD почти победила. Суперперспективное подразделение Intel на грани закрытия
28.06.2022 Параллельный импорт ни при чем. В России рухнули цены на видеокарты, потому что они больше не нужны
24.06.2022 REG.RU предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами NVIDIA RTX A-серии
23.06.2022 Российский майнинг на грани краха. «Криптошахтеры» за бесценок продают видеокарты, пока они еще работают
23.06.2022 Reg.ru предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами Nvidia RTX A-серии
15.06.2022 Cloud4Y предоставил облачный кластер с GPU компании «Транспортные проекты и инвестиции»
17.05.2022 Cloud4Y предоставил виртуальные машины с GPU компании «Газсерф»
22.04.2022 Портфолио «Крок Облачные сервисы» пополнилось графическими процессорами Nvidia
14.04.2022 Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM
06.04.2022 Видеокарты AMD тайком от пользователя разгоняют процессор. Есть риск остаться без гарантии
04.04.2022 Могут ли серверы работать на десктопном железе? Сравниваем похожие конфигурации на разных CPU
31.03.2022 Китай с нуля создал полноценные видеокарты на замену AMD и Nvidia. Россияне спасены
28.03.2022 Видеокарты дешевеют с ужасающей скоростью по всей Европе, но только не в России
25.03.2022 Nvidia строит «самый мощный в мире» ИИ-суперкомпьютер
14.03.2022 Из России уходит Asus, знаменитый производитель ПК и видеокарт
04.03.2022 AMD и Intel остановили поставки в Россию процессоров и видеокарт
02.03.2022 Хакеры потребовали от Nvidia открыть код драйверов видеокарт под угрозой слива тайн компании
04.02.2022 Создан специализированный процессор для ИИ, работающий «в 100 раз быстрее, чем GPU для дата-центров»
31.01.2022 Стартовали продажи игровых ПК Raskat на новой видеокарте RTX 3050
25.01.2022 Обрушив биткоин, Россия спасла рынок видеокарт

Публикаций - 3103, упоминаний - 4174

GPU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 3215 1262
Intel Corporation 11679 836
AMD - Advanced Micro Devices 3869 636
AMD Graphics Product Group - ATI 914 350
Microsoft Corporation 23534 327
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 316
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 306
Apple Inc 11225 285
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6273 277
Samsung Electronics 9747 268
HP Inc. 5526 210
Sony 6485 210
Lenovo Group 2176 209
Dell EMC 4921 206
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 540 146
Toshiba Corporation 2888 116
Google LLC 10970 115
IBM - International Business Machines Corp 9200 99
4A Games 743 98
Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 96
Gigabyte Technology 349 92
Dell Technologies - Dell Computer 2013 89
Huawei 3514 86
LG Electronics 3543 83
VAIO 341 80
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 685 72
Xiaomi 1310 71
Qualcomm Technologies 1703 71
Fujitsu 2042 71
VMware 2141 58
ДОК 770 58
AMD Radeon Technology Group - ATI Technologies 171 53
HP - Hewlett-Packard 3600 47
7028 45
Amazon Inc - Amazon.com 2809 44
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 44
HP Compaq Computer Corp 1918 43
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 41
Meta Platforms - Facebook 4342 40
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 39
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 148
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6206 85
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 43
Tesla Motors 338 42
Россети Ленэнерго 2352 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5843 30
Белый Ветер 353 22
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 22
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 22
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 13
Лента - Сеть розничной торговли 1707 13
101Hotels.com 706 12
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 12
AliExpress 381 12
Совкомбанк Совесть 266 11
Меркури - Mercury 232 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 437 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 889 10
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 9
BMW Group 412 8
Volkswagen Audi Group 196 8
TÜV Rheinland Group 96 8
Assist - Ассист 202 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 891 7
X5 Group 821 7
PCHome 32 7
Jaguar Cars 123 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг 338 7
eBay Inc 1599 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
Эра HD - Эра ХД 54 6
Верный - торговая сеть 258 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2403 6
Связной ГК 1339 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 6
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 6
Почта России ПАО 1997 5
Walt Disney Company 573 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3715 131
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18009 54
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1850 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10402 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2876 15
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9168 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2710 11
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1319 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2401 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1551 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 6
Президент Российской Федерации 3726 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 5
Судебная власть - Judicial power 2100 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2409 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1663 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 868 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 724 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 432 4
Правительство Москвы 1997 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 4
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 3
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 10 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 233 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 942 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2515 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2436 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1756 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1217 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 134
4CIO 710 96
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 27
8K Association - Ассоциация 8K 161 24
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 21
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 5
Linux Foundation 174 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 3
OLPC - One Laptop per Child 81 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 55 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 17 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 439 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 76 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
Verdi 4 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 10 1
OpenCAPI Consortium 13 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 164 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 8 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19267 1986
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13256 1048
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8465 1046
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16094 861
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9355 742
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22023 742
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11867 710
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17363 677
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11537 654
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3512 559
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5661 541
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79379 538
DDR - Double data rate 2542 534
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15105 491
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6746 485
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39179 483
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8688 481
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12623 477
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5703 459
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3969 437
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2757 433
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12537 411
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5550 406
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25858 386
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6051 359
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21441 358
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53523 337
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5743 328
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3241 308
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4719 306
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2954 303
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11319 302
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2423 292
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2272 286
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9858 284
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8202 283
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9452 278
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17297 274
Наушники - Headphones 3520 273
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13602 266
Microsoft Windows 14474 430
Intel Core - Семейство процессоров 1746 394
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 692 367
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1228 354
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 607 317
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1283 293
Microsoft DirectX 696 287
Nvidia GeForce GTX 475 286
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 251
Linux OS 8289 189
Google Android 12593 186
AMD Radeon HD 281 169
Microsoft Windows 7 1885 169
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 221 164
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1885 158
Intel Core i - Cерия процессоров 471 158
Microsoft Windows Vista Longhorn 1581 151
Microsoft Windows XP 2364 141
Microsoft Windows 10 1521 141
AMD Radeon 274 135
Microsoft Windows 2000 12695 133
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 669 119
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 355 118
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 115
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 556 114
Apple MacBook - серия ноутбуков 853 111
Apple iPhone 6 6186 110
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 141 105
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 103
Intel Celeron - Серия процессоров 944 101
Apple MacBook Pro 501 100
Nvidia GeForce GT 203 100
Nvidia Tesla GPU 143 99
Acer Aspire - серия ноутбуков 292 99
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 99
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 694 96
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 215 94
AMD Athlon - серия микропроцессоров 774 93
Intel x86 - архитектура процессора 1608 92
AMD Mobility Radeon 232 91
Ксенин Алекс 311 73
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 76 36
Королюк Алексей 86 26
Lisa Su - Лиза Су 48 18
Ширшов Павел 76 18
Бровкин Дмитрий 56 14
Koduri Raja - Кодури Раджа 22 13
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 144 12
Ерофеева Мария 31 11
Евдокимов Андрей 73 10
Buck Ian - Бак Йэн 11 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 9
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 9
Опанасенко Всеволод 126 8
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 156 8
Путин Владимир 2740 7
Сергеев Иван 74 6
Ганин Егор 54 6
Brkic Ogi - Бркич Оги 6 6
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 6
Борушевский Денис 36 6
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 45 6
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 8 6
Меликишвили Отари 6 5
Малафеев Андрей 51 5
Кравченко Дмитрий 41 5
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 5
Арлазаров Владимир 162 5
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 5
Колбин Евгений 59 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 368 5
Пудонин Иван 7 5
Клинаичев Андрей 33 5
Чукарин Алексей 57 5
Мылицын Роман 99 5
Иванов Кирилл 17 4
Абрамов Сергей 71 4
Лагуненко Алексей 5 4
Дягилев Василий 84 4
Россия - РФ - Российская федерация 123340 1062
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50244 389
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15127 246
Европа 21329 164
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39464 152
Япония 12936 152
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17160 150
Китай - Тайвань 3751 131
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13193 91
Германия - Федеративная Республика 12022 90
Южная Корея - Республика 6295 84
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12825 67
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 62
Азия - Азиатский регион 4665 43
Индия - Республика 5080 42
Франция - Французская Республика 7089 35
Америка Северная 2837 32
Земля - планета Солнечной системы 9715 31
США - Калифорния 4669 30
Канада 4712 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15031 29
Украина 7287 28
Америка 2155 25
Испания - Королевство 3603 23
Италия - Итальянская Республика 4230 23
Португалия - Порту 621 23
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 22
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6325 16
Беларусь - Белоруссия 4292 16
США - Калифорния - Сан-Франциско 1385 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 16
Россия - СФО - Новосибирск 3729 15
США - Нью-Йорк 2810 15
Казахстан - Республика 4860 14
Африка - Африканский регион 3273 13
Финляндия - Финляндская Республика 3477 13
Европа Восточная 3001 12
Ближний Восток 2650 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20267 254
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4061 217
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24066 168
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42152 157
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10382 155
Ergonomics - Эргономика 1496 152
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9985 136
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41843 117
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1265 104
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10740 92
Английский язык 6168 87
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15115 80
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4199 68
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8314 63
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1158 61
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2460 61
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3218 58
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4450 57
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3583 54
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1756 50
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3912 50
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2177 50
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4570 50
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14113 49
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9209 46
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5249 45
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 824 44
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3421 44
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7553 42
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2096 40
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6105 35
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