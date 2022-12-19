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GNSS Global Navigation Satellite System ГНСС Глобальные навигационные спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS

GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS


19.12.2022 В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink

отает на расстоянии до 10 км, высоте до 5 км и скорости до 150 км/ч. Как сообщает источник, завод уже поставил несколько таких «Репейников» на линию соприкосновения. Зачем следить за Starlink Система спутникового интернета Starlink от SpaceX используется украинскими войсками для координации подразделений. В сентябре 2022 г. Илон Маск (Elon Musk) просил Пентагон оплатить услуги Starlink. Как
05.04.2022 Главный спутниковый ТВ-вещатель России потребовал у властей льготы, как у ИТ-компаний

Спутниковые вещатели требуют справедливости «Триколор», занимающий более 70% на рынке спутникового ТВ в России по числу абонентов, предложил распространить существующие меры государственной поддержки ИТ-отрасли и планируемые к реализации меры поддержки телекома также и на спутни
08.02.2022 ВШЭ участвует в проекте спутникового мониторинга судоходства

транства, предотвращение стихийных бедствий и снижение ущерба от их последствий. Результатом партнерства с Высшей школой экономики может стать разработка и внедрение отечественной системы регулярного спутникового мониторинга, в том числе, мониторинга судоходства в Арктике. Мы рады, что наши решения в области космических технологий способствуют цифровой трансформации образования, у молодых у
24.01.2022 GS Labs получила патент на изобретение двухтюнерного приемника спутникового сигнала

ентр исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group) зарегистрировал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) свое изобретение «Двухтюнерный приемник системы спутникового вещания и способ выбора режима его функционирования». Разработка относится к двухтюнерному приемному оборудованию системы цифрового спутникового вещания. Специалисты GS Labs
14.12.2021 «Орион» и Eutelsat предложат абонентам высокоскоростной спутниковый интернет

Федеральный спутниковый оператор «Орион» и дочерняя компания Eutelsat S.A. - оператор спутниковой связи Konnect, Россия - запустили совместное предоставление услуг высокоскоростного спутникового интернета для частных пользователей, которые не могут получить качественное широкополосное соединение. Услуга будет предложена существующим абонентам «Телекарты» (бренд ГК «Орион»)
20.10.2021 Sitronics KT создаст электронные навигационные карты Ладожского озера

27.09.2021 Компания Galileosky учредила новую премию в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга

уже в феврале 2022 г. Главный критерий для участия в Galileosky Contest — наличие проекта в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга, реализованного или стартовавшего в 2020-2021 гг. на базе оборудовани
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») первым среди спутниковых операторов России разработал мобильное приложение для абонентов скоростного спутникового интернета под торговой маркой SenSat. Приложение, которое является удобной альтернативой личного кабинета абонента, позволит пользователям, проживающим на труднодоступных и удаленн
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России

CNews: Каково было состояние российского сегмента спутникового интернета в РФ, когда компания «Евтелсат Нетворкс» (с 2020 года Konnect, Россия) вышла на рынок в 2016 году? Алексей Величко: Для России 2016 год ознаменовался вводом в коммерческу
25.02.2021 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год

у на государственные гранты и выиграла их. Так появились финансовые ресурсы, на которые мы приобрели и установили ветрогенератор, солнечные батареи и другие элементы системы. Конечно, без скоростного спутникового интернета нам с односельчанами было бы крайне сложно достичь таких результатов. Я признательна компании РТКОММ за качественный и надежный сервис», — сказала глава сельского совета

19.02.2021 РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета

РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») объявил о выпуске специальных «умных» тарифных опций для пользователей спутникового интернета под торговой маркой Sensat. Это первые в линейке смарт-решений услуги, которые стали ответом компании на пожелания пользователей широкополосного доступа в интернет. Новые
23.07.2020 «Теком» реализовал систему автоматизированного переключения между телепортами Спутникового ТВ МТС

Осенью 2019 г. «Теком» совместно с дочерней компанией «Кьюлиджент.Ру» внедрили систему управления и мониторинга оборудования основного Телепорта Спутникового ТВ МТС на базе программных продуктов промышленного класса собственной разработки – систем ЦИСУСС «NB XT EM» и Qligent Vision. Под контролем развернутой централизованной системы нах
27.03.2020 Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи

Авария на спутнике «Экспресс-АМ6» На спутнике «Экспресс-АМ6» отключены транспондеры Ka-диапазона, обеспечивающие предоставление услуг доступа в интернет. Об этом сообщил оператор спутникового доступа в интернет «Радуга-интернет» со ссылкой на письмо владельца спутника - госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС). Причиной аварии стали внеплановые профилактические работы

01.08.2019 Абонентская база спутникового телевидения МТС превысила 750 тысяч пользователей

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил об увеличении абонентской базы спутникового телевидения МТС в первом полугодии 2019 г. в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2018 г. до 752 тыс. абонентов. Наиболее высокие темпы роста количества абонентов зафиксир
04.06.2019 «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати новых каналов в сеть домашнего ТВ «Билайна»

«Орион» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключили соглашение о расширении дистрибуционного пакета телеканалов. В рамках нового этапа сотрудничества «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати телеканалов, размещенных на медиаплатформе оператора, в сеть домашнего телевидения «Билайна». В результате обновления пакетного предложения абонентам «Билайн ТВ
18.12.2018 «Акрон» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений в России и мире, на своей площадке в Великом Новгороде внедрила систему спутникового мониторинга транспорта Wialon. Специальным оборудованием оснащено 253 единицы автомобильной техники и 17 железнодорожной. Внедренная система позволяет контролировать соблюдение вод
27.08.2018 «Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat

«Системный софт», центр экспертизы в области ПО, провел аудит защищенности локальной сети и сайта оператора кабельного и спутникового ТВ Viasat. В рамках проекта прошло тестирование на проникновение в локальную сеть и на веб-сайт оператора. Реализованный проект позволил усилить контур информационной безопасности

19.07.2018 Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов

ой базы дочерней компании «Спутниковое телевидение» в первом полугодии 2018 года в 2,8 раз по сравнению с первым полугодием 2017 года до более 500 тыс. абонентов. С начала 2018 года абонентская база «Спутникового телевидения МТС» выросла на 32,4%. Наибольшие темпы прироста абонентской базы отмечены в Забайкальском крае, где за год с июня 2017 года число абонентов выросло в 3,7 раза, второе

14.02.2018 Российские власти отказались дать частоты для глобального спутникового интернета

емы. Оказалась, что часть необходимого компании диапазона уже занято одним из проектов российской системой низкоскоростной спутниковой передачи данных «Гонец» - системой «Гонец-ВЭБ».Схема глобального спутникового провайдера Intelsat и OneWeb В 2017 г. «Гонец» и OneWeb создали совместное предприятие для работы в России – ООО «Уанвеб». Британцы получили в нем долю в 60%, «Гонец» - 40%. Именно
10.10.2017 Omnicomm внедрила систему спутникового мониторинга в автопарке строителей метро

Omnicomm объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в автопарке строительной компании Fensma. Внедрение привело к сокращению расхода топлива на 30%.Fensma — компания, специализирующаяся на выпо
06.10.2017 «Айтоб» внедрила «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» в агрохолдинге «АСБ»

«Айтоб» завершила внедрение системы «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» в агрохолдинге «АСБ». Система интегрирована с решением «1С:Управление сельскохоз
03.08.2017 Navitel начала продажи в России 4-ядерного навигационного планшета

04.05.2017 Спутниковый интернет Илона Маска появится через два года

ации Комитета по коммерции, науке и технологиям при Сенате США, вице-президент SpaceX по государственным проектам Патрисия Купер (Patricia Cooper) в рамках слушаний представила план компании по вводу спутникового интернета в коммерческую эксплуатацию уже в 2019 г.Планы SpaceX включают начало тестирования спутниковой системы для раздачи интернета в последние месяцы 2017 г. – первые месяцы 20
31.03.2017 «Скаут-Платформа» для спутникового мониторинга транспорта внесена в реестр российского ПО

Программный комплекс для спутникового мониторинга транспорта производства ГК «Скаут» включен в Единый реестр отечественного ПО согласно приказу Минкомсвязи России №51 от 09.02.2017. Это означает, что «Скаут-Платформа»

22.03.2017 МТС переводит платформы кабельного и спутникового ТВ в формат Ultra HD

кта.«Вещание в формате Ultra HD (4K) рассматривается в качестве одного из драйверов роста рынка платного телевидения на ближайшую перспективу. До сих пор сверхчеткое вещание UltraHD было прерогативой спутникового ТВ. Запуск UltraHD в кабельном сегменте, то есть преимущественно в городах, придаст импульс развитию рынка телевидения нового поколения в России, стимулирует спрос и откроет новые

17.03.2017 Sensat: в России появилась новая марка спутникового интернета

«РТКомм» официально представила торговую марку Sensat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для физических лиц и малого бизнеса. Генеральный директор дальневосточного подразделения «РТКомм» Михаил Муттерперл сообщил о том, что название бренда является неологизмо
06.03.2017 «Куш-Буляк» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта

В КХ «Куш-Буляк» внедрена система спутникового мониторинга транспорта «Скаут». Применение технологии ГЛОНАСС/GPS-контроля позволяет предприятию «Куш-Буляк» добиваться сокращения затрат на свой автопарк, сообщили CNews в ГК «Ска
15.02.2017 GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш

родаже своей доли в совместном предприятии Beximco Communication Ltd, действующем в Бангладеш под брендом RealVU. Тем самым холдинг завершил инвестиционный цикл проекта по созданию платного оператора спутникового ТВ. Beximco Communication Ltd продолжит эксплуатировать вещательное оборудование и инфраструктуру, созданные и интегрированные GS Group. Проект RealVU был создан в партнерстве с бе
01.02.2017 Системой спутникового мониторинга Omnicomm Online оснащено уже 1500 карет скорой помощи

19.12.2016 «Скаут» представил новое решение для спутникового контроля работы спецтехники

т к значительным необоснованным расходам. В одном ряду с ними стоят: применение техники в личных целях, нарушение правил и регламентов использования и т.д. Преодолевать эти трудности помогают системы спутникового мониторинга. «До недавнего времени на рынке не было инструмента контроля, который бы учитывал максимум особенностей спецтехники, специфику ее работы в разных отраслях и, при этом,

09.11.2016 «Спейстим» оснастил ГЛОНАСС/GPS терминал мониторинга транспорта поддержкой Iridium

«Спейстим» представил решение с поддержкой Iridium, встроенное в навигационный ГЛОНАСС/GPS терминал мониторинга транспорта. Как рассказали CNews в компании, данное технологическое решение основано на потребностях рынка и заказчиков телематических услуг в районах с недоста
08.11.2016 Школьные автобусы Курганской области оборудованы системой спутникового мониторинга транспорта от Omnicomm

В Курганской области завершился последний этап внедрения системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online на школьных автобусах Министерства образования. В ходе проекта весь школьный транспорт Зауралья, а именно — более чем 500 автобусов, был обор
31.10.2016 Vodafone запретили поглощать спутникового провайдера из-за возможного падения цен

мортизации – $558 млн. Объединение затронет сектор фиксированного широкополосного подключения, мобильной связи и платного телевидения. В настоящий момент Sky TV уже является оптовым поставщиком услуг спутникового телевидения для Vodafone NZ, но после слияния оператор сможет предлагать свои каналы на всех устройствах, подключенных к сетям Vodafone, как широкополосным, так и мобильным. Протес
25.10.2016 «Нашлись» владельцы российского спутникового оператора

Кто стоит за «Орион экспресс» CNews выяснил, кто является совладельцами оператора спутникового телевидения «Орион экспресс» (группа компаний «Орион», торговая марка «Телекарта»). Как сообщил изданию источник на телекоммуникационном рынке, это банкиры Александр Воловник и Юри
29.09.2016 Летние продажи спутникового ТВ МТС в Хакасии выросли в 3,6 раза

МТС объявил промежуточные итоги подключения спутникового телевидения (СТВ) МТС в Республике Хакасия в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, количество проданных летом комплектов СТВ оказалось в 3,6 раз больше, чем за все предыдущие ме
26.09.2016 Летние продажи спутникового ТВ МТС в Красноярском крае выросли вдвое

МТС объявил промежуточные итоги подключений спутникового телевидения (СТВ) МТС в Красноярском крае в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, количество проданных летом комплектов СТВ оказалось вдвое больше, чем за все предыдущие месяцы

08.09.2016 Продажи спутникового телевидения МТС в Тюменской области выросли в 6,5 раз

мы продаж СТВ в Тюменской области выросли в 6,5 раз по сравнению с концом прошлого года. Как сообщили CNews в компании, Тюменская область заняла третью строчку в рейтинге УрФО по объемам продаж услуг спутникового ТВ, уступив лишь Свердловской и Челябинской областям. В целом по Уральскому федеральному округу объемы продаж СТВ выросли в июле в 4,6 раз по сравнению с концом прошлого года. Наиб
01.09.2016 МТС в 11 раз увеличил продажи спутникового ТВ в Северо-Западном регионе

Телекоммуникационный оператор МТС сообщил о значительном росте популярности спутникового телевидения МТС в регионах Северо-Западного федерального округа РФ. В июле 2016 г. продажи СТВ в регионах СЗФО выросли в среднем в 11 раз по сравнению с декабрем 2015 г., при этом

30.08.2016 Продажи спутникового телевидения МТС в ЦФО за полгода выросли в девять раз

Компания МТС сообщила о значительном росте популярности спутникового телевидения (СТВ) МТС в регионах Центральной России в первом полугодии 2016 г. По сравнению с декабрем 2015 г. в июле 2016 г. продажи СТВ в регионах ЦФО выросли в среднем в десять

22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области

Компания МТС сообщила о расширении географии продаж спутникового ТВ МТС в Нижегородской области. Оставить заявку и подключиться к спутниковому ТВ теперь можно в 89 офисах обслуживания МТС во всех районах региона. Приобрести комплект оборудования

Публикаций - 2634, упоминаний - 2783

GNSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9950 180
Триколор - Национальная спутниковая компания 302 147
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10344 118
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 325 115
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 542 111
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 201 104
М2М телематика 231 104
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7270 97
РНТ - Русские Навигационные Технологии 129 86
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8197 86
Samsung Electronics 9848 82
Омникомм - Omnicomm 164 69
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2895 68
АвтоТрекер 98 67
Google LLC 11155 63
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 244 58
СКАУТ 75 54
Sony 6497 50
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6445 49
Ростелеком - РТКомм.РУ 358 48
GM - Hughes - DirecTV 118 47
Microsoft Corporation 23798 45
Apple Inc 11417 44
Ситроникс - Sitronics 1129 44
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 123 44
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт 103 43
АФК Система ПАО 1750 43
7291 42
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 993 41
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 110 40
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 119 40
Qualcomm Technologies 1735 38
Hughes 113 34
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 34
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 160 34
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 33
EchoStar Communications 84 33
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 53 31
Intel Corporation 11766 31
Yandex - Яндекс 6019 31
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 171 62
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 59
Газпром ПАО 1190 57
Связной ГК 1351 53
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6339 42
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 33
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 41 32
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6139 30
Россети Ленэнерго 2404 29
Почта России ПАО 2053 29
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 27
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2554 27
РЖД - Российские железные дороги 1682 24
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 23
Boeing 990 23
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 23
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 21
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 20
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 309 19
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 392 18
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 193 18
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 17
Транснефть 279 15
Роснефть НК - нефтяная компания 489 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2507 14
Airbus Group - Airbus Industries 221 14
Walt Disney Company 575 14
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 13
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 54 13
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 380 13
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 12
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 230 12
101Hotels.com 715 12
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 248 11
Евросеть 1402 11
ГПБ - Газпромбанк 969 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1915 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18536 259
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9669 166
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5382 122
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 106
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4697 79
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 548 63
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3113 60
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2915 58
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2439 55
Президент Российской Федерации 3849 49
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1235 48
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 37
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1218 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2564 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2478 34
Правительство Москвы 2100 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2811 32
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1935 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3088 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1077 22
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 22
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2010 20
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 557 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3091 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1713 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3913 18
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 18
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 18
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 15
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 83 14
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1277 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2059 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1096 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 669 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2541 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 707 12
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 145 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 126
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 111
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1815 33
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 28
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 23
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 22
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 13
4CIO 741 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 10
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 9
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2613 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 4
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 29 3
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 2
ЛДПР 100 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 2
ФКР - Федерация космонавтики России 6 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 584 2
TIAA - Альянс разработчиков телематической индустрии Китая 2 2
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 4 2
Международная академия связи - МАС 37 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 98 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 2
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 478 2
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Электрокабель 8 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6601 1051
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9193 776
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41217 612
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55700 540
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25915 334
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18427 299
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3294 290
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22773 256
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8834 218
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12725 213
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22004 211
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13429 196
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26936 196
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2161 185
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1892 183
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11752 180
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17777 175
Картография и навигация - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1361 173
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6769 170
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13792 165
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26637 158
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19568 155
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11268 144
Телевидение спутниковое - Satellite television 727 138
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12511 138
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12967 136
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5731 134
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6164 133
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3291 132
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22668 130
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9552 129
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10533 124
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10014 119
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12028 118
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7038 116
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 708 112
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6834 111
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7642 110
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11491 109
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4248 109
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 580
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4404 432
Microsoft Windows 2000 12858 145
Google Android 12938 116
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 92
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 429 80
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 357 76
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 76
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 62
Apple iOS 7051 47
Космодром Байконур 1056 46
Apple iPhone 6 6300 46
Age of Kings 3460 45
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 45
Apple iPhone - серия смартфонов 6738 38
Яндекс.Навигатор 510 37
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 191 35
Microsoft Windows 14728 30
Google Play - Google Store - Android Market 3046 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4315 28
Омникомм - Omnicomm Online 57 28
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 27
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 26
Linux OS 8597 26
Microsoft Skype 1998 23
Apple - App Store 2682 22
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2979 21
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2024 21
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1107 21
СКАУТ Платформа 23 20
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 574 20
МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 106 19
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 45 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1452 18
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 17
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 938 17
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 103 17
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 16
Apple iPad 3770 16
Путин Владимир 2827 62
Гурко Александр 136 47
Нечаев Иван 60 42
Емельянов Станислав 67 35
Пехтерев Сергей 48 33
Иванов Сергей 373 24
Смятских Алексей 47 23
Истомин Максим 26 22
Урличич Юрий 52 22
Никифоров Николай 1172 20
Махновский Кирилл 23 19
Медведев Дмитрий 1636 18
Щеголев Игорь 692 18
Перминов Анатолий 130 16
Рейман Леонид 1033 15
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 273 15
Алымов Сергей 23 15
Макаров Александр 38 14
Муттерперл Михаил 22 13
Прохоров Юрий 51 11
Ратиев Сергей 22 10
Евтушенков Владимир 205 10
Белянко Евгений 21 10
Грибов Андрей 73 9
Мордачев Вячеслав 13 9
Ткаченко Андрей 19 9
Шульгин Георгий 9 9
Кусков Денис 218 9
Рогозин Дмитрий 96 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 8
Паньков Борис 15 8
Иванов Олег 138 8
Безруков Андрей 28 8
Висневский Юрий 13 8
Исаев Дмитрий 34 7
Серова Елена 319 7
Чернышенко Дмитрий 485 7
Чуб Александр 40 7
Иванов Алексей 109 7
Евтушенко Олег 142 7
Россия - РФ - Российская федерация 127227 1611
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50758 504
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40359 471
Европа 21539 387
Земля - планета Солнечной системы 10001 219
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13849 213
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15661 194
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15512 189
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13433 160
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13099 149
Франция - Французская Республика 7632 124
Япония 13041 123
Германия - Федеративная Республика 12208 107
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2428 105
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6567 95
Украина 7394 90
Индия - Республика 5167 87
Азия - Азиатский регион 5180 85
Казахстан - Республика 5097 77
Россия - Сибирь 2178 72
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2681 69
Беларусь - Белоруссия 4591 65
Солнце - звезда Солнечной системы 4957 63
Ближний Восток 2705 62
Южная Корея - Республика 6358 58
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2711 57
Африка - Африканский регион 3324 57
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1167 52
Канада 4746 52
Италия - Итальянская Республика 4250 50
Европа Восточная 3016 49
Испания - Королевство 3627 49
Израиль 2632 48
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2397 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2094 44
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 793 44
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1464 43
Россия - УФО - Екатеринбург 3431 42
Россия - европейская часть - Восточная Европа 269 40
Россия - СФО - Новосибирск 3830 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15728 729
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43252 569
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9512 281
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43348 232
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25147 224
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9051 200
Абонентская база - Абонентская плата 5347 186
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3944 178
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10208 177
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1203 165
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21377 141
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14478 133
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8123 131
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 1080 120
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5009 120
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5706 116
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5122 105
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5885 104
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4630 98
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4521 97
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3129 89
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6315 83
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6655 80
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6723 73
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 220 72
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8624 71
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2339 66
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 698 64
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5234 64
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4605 63
Английский язык 6258 62
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1718 62
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7168 61
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1497 59
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4849 58
Аренда 2175 57
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3592 57
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2341 57
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2759 56
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9628 55
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 83
CNews RND - R&D.CNews 2274 70
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11045 57
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 39
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 28
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5803 26
CNews - ZOOM.CNews 1764 23
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 17
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 16
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 15
VOA - Voice of America - Голос Америки 28 15
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 15
AP - Associated Press 1994 14
Коммерсантъ - Издательский дом 1377 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 581 12
New Scientist 1447 12
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 10
Bloomberg 1150 10
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 10
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 61 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1256 10
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 843 9
Прайм - Агентство экономической информации 860 9
News Corp 186 9
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 9
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 8
РИА Новости 824 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 7
Рен ТВ - телеканал 64 7
Спорт 1 HD - телеканал 44 7
Newsbytes News Network 379 7
Стрим-ТВ - телекомпания 157 7
Известия ИД 503 7
Газпром ГПМ Матч! Страна - телеканал 7 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 710 6
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 9 6
23ABC News 168 6
Space Daily 528 6
Газпром ГПМ Суббота! - телеканал 6 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7586 69
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 20
IDC - International Data Corporation 4872 10
Gartner - Гартнер 3501 5
Frost & Sullivan 202 5
ABI Research 233 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 97 5
Berg Insight 19 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2454 4
Juniper Research 509 3
In-Stat 115 3
GfK Rus - ГФК-Русь 208 3
Forrester Research 815 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 3
Mobile Research Group 69 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 79 3
IHS iSuppli 397 3
comScore 394 2
NPD DisplaySearch 282 2
S&P - Standard and Poor’s 483 2
Infonetics Research 50 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
Gartner - Dataquest 348 2
BCG - Boston Consulting Group 101 2
In-Stat/MDR 64 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
Internet Stock Report 994 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
R2G - Research2Guidance 7 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
BDI - Business Date Israel 1 1
Moody's Investors Service 135 1
IHS Infonetics Research 90 1
Datamonitor 83 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 1
NAVTEQ Annual Tracking Study 1 1
NAVTEQ Tracking Study 1 1
Harbor Research 3 1
РАН - Российская академия наук 1823 17
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 15
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 13
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 613 11
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 10
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 42 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1325 9
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 139 9
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 8
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 697 7
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 7
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 227 5
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 60 5
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 5
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 74 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 749 4
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 470 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 498 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 316 3
ТГУ - Томский государственный университет 134 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 24 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 133 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 2
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 13 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 40 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 38 2
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 48 2
МГУ НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 22 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 275 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 88 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 194 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11906 131
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 23
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 13
Земля из космоса 50 12
CSTB Telecom & Media 59 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 11
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 7
День молодёжи - 27 июня 708 6
Связь-Экспокомм 94 6
GeoВласть 43 6
Высокие технологии XXI века 78 6
ИнфоКом 88 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2146 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 5
Неогеография XXI - форум 65 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 83 3
Правительство РФ - Государственные премии 21 3
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 23 2
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 2
TeleMultiMedia Forum 2 2
Электронное государство XXI века 32 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Армия - Международный военно-технический форум 36 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 113 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 2
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 2
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 19 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 18 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 919 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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