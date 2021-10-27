на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GFG
Lamoda
Lamoda появилась в 2011 году — как интернет-магазин. Сейчас это онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. На ней представлено более 6 млн товаров от 3-х тысяч мировых и локальных брендов. На 2021 год в компании работает более 7 тысяч человек, включая сотрудников Центрального офиса Lamoda в Москве, офисов в Минске, Киеве и Алматы, автоматизированного складского комплекса в подмосковном Быково, собственной службы доставки LM Express, IT-хаба и трех колл-центров — в Волгограде, Житомире и Чернигове. Девиз компании — «Мода на каждый день». Задача компании — создавать удобные, технологичные сервисы, обеспечивать людей красивыми и качественными товарами, объяснять модные тенденции и показывать, как они действуют во всех жизненных ситуациях. С 2014 года входит в состав публичной Global Fashion Group.
GFG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 13
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 7
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 5
|Староверов Денис 14 4
|Быстров Константин 20 4
|Мусина Галина 6 4
|Левиков Антон 68 4
|Щитов Валентин 4 4
|Rogowski Paul - Роговски Пол 4 4
|Готовченков Дмитрий 6 4
|Алмазов Владислав 3 3
|Богдашев Дмитрий 18 3
|Делицын Леонид 108 3
|Зайцев Николай 29 3
|Мушаков Игорь 29 3
|Бахин Евгений 19 3
|Орлов Павел 4 2
|Биккулова Гульнара 23 2
|Schaefer Fabian - Шефер Фабиан 3 2
|Ковалев Сергей 20 2
|Зайдуллин Руслан 4 2
|Гегамов Николай 18 2
|Полиссар Сергей 2 2
|Попов Павел 12 2
|Еремеев Сергей 19 2
|Козлов Михаил 167 2
|Худавердян Тигран 67 2
|Осипов Сергей 27 2
|Фирсов Максим 6 2
|Миронов Александр 14 2
|Халин Дмитрий 55 2
|Голяндрина Мария 4 2
|Соколов Михаил 27 2
|Корня Алексей 73 2
|Садовенко Илья 62 2
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 2
|Цыферов Михаил 3 2
|Разгуляев Валерий 18 2
|Карпенко Дмитрий 29 2
|Александрин Андрей 15 2
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru