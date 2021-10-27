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GFG
Lamoda

GFG - Lamoda

Lamoda появилась в 2011 году — как интернет-магазин. Сейчас это онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. На ней представлено более 6 млн товаров от 3-х тысяч мировых и локальных брендов. На 2021 год в компании работает более 7 тысяч человек, включая сотрудников Центрального офиса Lamoda в Москве, офисов в Минске, Киеве и Алматы, автоматизированного складского комплекса в подмосковном Быково, собственной службы доставки LM Express, IT-хаба и трех колл-центров — в Волгограде, Житомире и Чернигове. Девиз компании — «Мода на каждый день». Задача компании — создавать удобные, технологичные сервисы, обеспечивать людей красивыми и качественными товарами, объяснять модные тенденции и показывать, как они действуют во всех жизненных ситуациях. С 2014 года входит в состав публичной Global Fashion Group.


27.10.2021 Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре
12.05.2021 Lamoda ускорила рост бизнеса в 1 квартале 2021 года
14.04.2021 Lamoda удвоит штат ИТ-специалистов
18.03.2021 Lamoda откроет в Подмосковье распределительный центр
01.03.2021 В 2020 году оборот Lamoda вырос на 32,3%
20.11.2020 Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8%
14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2
13.05.2020 Global Fashion Group объявила о назначении СЕО Lamoda
12.05.2020 «Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании
03.07.2019 Решения Cisco стали основой сетевой ИТ-инфраструктуры онлайн-платформы Lamoda
07.06.2019 Почта России и Lamoda Group объединят усилия в развитии фулфилмента
11.12.2018 Lamoda открывает первый оффлайн-магазин
13.07.2017 Lamoda внедрила Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP
17.11.2016 Lamoda начала принимать платежи через Apple Pay
13.07.2016 Lamoda переходит на мобильный эквайринг с помощью ВТБ24
15.03.2016 Lamoda и Assist начали сотрудничать в Беларуси
04.08.2015 ARinteg внедрила Avanpost IDM 4.0 в российском онлайн-ритейлере Lamoda.ru
06.02.2014 Lamoda переводит службу поддержки клиентов на облачное решение Zendesk
28.01.2014 Интернет-магазин Lamoda привлек 10 млн евро инвестиций
16.05.2013 Lamoda автоматизирует бизнес-процессы на базе Microsoft Dynamics AX 2012

Публикаций - 87, упоминаний - 129

GFG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4676 18
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1841 8
Microsoft Corporation 21235 8
VK - Mail.ru Group 2877 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7552 6
Amazon Inc - Amazon.com 2545 6
Google LLC 9557 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8571 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7871 5
Inventive Retail Group 64 4
Payture 11 4
5219 4
Meta - Facebook 4149 4
ICL Services 58 4
Apple Inc 10209 4
Смартфин - 2can&ibox 43 3
Ситилинк - Citilink 232 3
Samsung Electronics 9001 3
Qrator Labs - Highload Lab 92 3
Rambler Group - Рамблер ГК 761 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6251 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2251 3
1С-Рарус 699 2
Intel Corporation 10816 2
GMCS 315 2
Lenovo Motorola 3339 2
АТОЛ ГК 181 2
АФК Система ПАО 1633 2
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 67 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 637 2
Инфосистемы Джет 850 2
Robokassa - Робокасса 44 2
RBK Money 75 2
Эвотор - Evotor 117 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 43 2
Доктор рядом - Doc+ 43 2
IBM - International Business Machines Corp 8730 2
Cisco Systems 4647 2
SAP SE 4383 2
1С-Битрикс - Bitrix 415 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 566 21
Wildberries - Вайлдберриз 159 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4912 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 11
Магнит - Сеть магазинов 308 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1633 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 737 9
Связной ГК 1097 8
Почта России ПАО 1806 7
GFG - Global Fashion Group 6 6
KupiVip - Приват Трэйд 78 6
X5 Group 653 6
Qiwi 814 6
О2О Delivery club 163 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 5
Visa International 1657 5
Access Industries 33 5
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 5
AliExpress 296 5
Yves Rocher - Ив Роше 33 5
ВТБ - ВТБ24 643 4
Яндекс.Еда 113 4
Danone - Данон 65 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 775 4
Яндекс.Такси 281 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 326 4
Foodfox 12 4
Uber 275 4
Target Global 10 4
IKEA - ИКЕА 119 4
Новард Управляющая компания - Novard 67 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 3
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 3
Спортмастер 132 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1969 3
РВК - Российская венчурная компания 515 3
Открытие ФК - Росгосстрах 250 3
Альфа-Банк 1328 3
Avito - Авито 196 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 883 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1861 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2045 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2064 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 2
World Bank Group - Всемирный банк 267 2
Правительство РФ 3787 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 579 2
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7460 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 63 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 66 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 287 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2436 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2023 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2077 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1255 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 945 1
Президент Российской Федерации 2073 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 514 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
OSI - Open Source Initiative 53 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 4 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12410 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 17115 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3567 8
Мобильное приложение - Mobile app 2340 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 725 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4667 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1682 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 3570 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 752 3
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 89 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2551 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 736 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 277 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1822 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2310 3
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 143 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 978 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 400 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 704 2
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 450 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 305 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 242 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 63 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2315 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3665 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2027 2
Big Data - Большие данные 1832 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10161 2
Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 54 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5788 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1169 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2607 2
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 13 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 1
Социальные сети - Соцсети 266 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 56 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 351 1
ARM - Advanced RISC Machine 253 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 17 1
Google Android 11591 5
OneTwoTrip 32 5
Apple iOS 6255 4
Uber Eats - UberEATs 29 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 607 4
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 621 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 345 3
Lamoda LM Express 3 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 98 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 3
Apple Pay 407 3
Google YouTube - Видеохостинг 2182 3
WhatsApp Messenger 700 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 2
СПАРК-Интерфакс 115 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 157 2
VK - Mail.Ru Почта 185 2
Microsoft Dynamics 365 118 2
Qrator Radar 8 2
СКАУТ Контроль спецтехники 9 2
Microsoft Dynamics 347 2
СКАУТ Безопасное вождение 19 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 186 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 2
Google Play - Google Store - Android Market 2650 2
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 41 2
Apple Touch ID 217 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 520 1
Rakuten Viber 465 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 63 1
Microsoft Azure 1221 1
Google Gmail 780 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 269 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Яндекс.Маркет 483 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 138 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2116 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 684 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2522 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 25 13
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 7
Calmes Jere - Джери Калмис 13 5
Староверов Денис 14 4
Быстров Константин 20 4
Мусина Галина 6 4
Левиков Антон 68 4
Щитов Валентин 4 4
Rogowski Paul - Роговски Пол 4 4
Готовченков Дмитрий 6 4
Алмазов Владислав 3 3
Богдашев Дмитрий 18 3
Делицын Леонид 108 3
Зайцев Николай 29 3
Мушаков Игорь 29 3
Бахин Евгений 19 3
Орлов Павел 4 2
Биккулова Гульнара 23 2
Schaefer Fabian - Шефер Фабиан 3 2
Ковалев Сергей 20 2
Зайдуллин Руслан 4 2
Гегамов Николай 18 2
Полиссар Сергей 2 2
Попов Павел 12 2
Еремеев Сергей 19 2
Козлов Михаил 167 2
Худавердян Тигран 67 2
Осипов Сергей 27 2
Фирсов Максим 6 2
Миронов Александр 14 2
Халин Дмитрий 55 2
Голяндрина Мария 4 2
Соколов Михаил 27 2
Корня Алексей 73 2
Садовенко Илья 62 2
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 2
Цыферов Михаил 3 2
Разгуляев Валерий 18 2
Карпенко Дмитрий 29 2
Александрин Андрей 15 2
Россия - Российская федерация - РФ 89279 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28249 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12102 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35516 12
Казахстан - Республика 4168 9
Беларусь - Белоруссия 3230 8
Германия - Федеративная Республика 7853 6
Армения - Республика 1049 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11697 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11745 4
Грузия 1032 4
Италия - Итальянская Республика 2921 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9844 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 798 4
Европа 7665 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 870 3
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 2
Франция - Французская Республика 4997 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 865 2
Украина 5590 2
Великобритания - Лондон 1878 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 658 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 2
Нидерланды - Амстердам 494 2
Азия - Азиатский регион 3205 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4249 2
Австралия - Австралийский Союз 2661 2
Сингапур - Республика 1528 2
Европа Восточная 2838 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 779 1
Бахрейн - Королевство 106 1
Египет - Арабская Республика 648 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 190 1
Новая Зеландия 618 1
Германия - Берлин 606 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 514 1
Малайзия 740 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 392 1
Малайзия - Куала-Лумпур 48 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2767 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1522 6
Fashion industry - Индустрия моды 35 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2271 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4960 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3668 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 132 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 2
Английский язык 441 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 70 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 316 1
Русский язык 2231 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 468 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 47 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 32 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 32 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Венчурные инвестиции 113 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 22 1
Cashback - Кэшбэк 43 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 387 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 400 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 325 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 528 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1872 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1344 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 5
Forbes - Форбс 566 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 4
Коммерсантъ - Издательский дом 801 3
Regnum - Регнум 95 2
Thomson Reuters - Рейтер 5694 2
CNews TV 481 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Звезда - Телеканал 1 1
Rusbase 15 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 116 1
CrunchBase 63 1
КиноПоиск - портал о кино 126 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 145 1
РИА Новости 750 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2721 4
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IDC - International Data Corporation 4549 2
Gartner 3208 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 613 1
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CNews SaaS рейтинг 22 1
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LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 4 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1422 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 752 1
CNews AWARDS - награда 336 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
Чёрная пятница (распродажи) 85 1
Fashion Tech Day 1 1
eFashion 1 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Нейрокандинский - перформанс 1 1
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