Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GAAP
Generally Accepted Accounting Principles
ОПБУ
Общепринятые принципы бухгалтерского учёта
Национальные стандарты бухгалтерского учёта
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Публикаций - 477, упоминаний - 1760
GAAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прайм - Агентство экономической информации 527 4
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
|Forbes - Форбс 441 1
|Bloomberg 785 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|VentureBeat 79 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru