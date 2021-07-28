Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 4

Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года 10

VMware объявила результаты четвертого квартала и всего финансового 2021 года 10

Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за 2020 год 9

VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года 5

NetApp опубликовала результаты за второй квартал 2021 финансового года 4

Система для подготовки отчетности Neoflex Reporting включена в единый реестр российского ПО 1

Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak 1

Oracle объявила результаты первого квартала 2021 финансового года 5

NetApp опубликовала результаты за первый квартал 2021 финансового года 4

Check Point Software сообщила о росте выручки в первом квартале 7

Fortinet сообщила результаты деятельности за первый квартал 2020 года 3

ВТБ выпустил бесплатную мобильную бухгалтерию для ИП со счетами в любом банке 2

Check Point объявила финансовые результаты 3

Commvault приобрела компанию Hedvig 1

Oracle нарастила выручку и прибыль за счет облаков 14

Nvidia в пику Intel поглотила единственного в мире производителя решений InfiniBand 1

Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface 4

Oracle объявила квартальные финансовые результаты 6