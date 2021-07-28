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GAAP
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ОПБУ
Общепринятые принципы бухгалтерского учёта
Национальные стандарты бухгалтерского учёта


28.07.2021 Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 4
27.07.2021 Выручка Check Point выросла на 4% до $526 млн во II квартале 2021 года 7
28.04.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года 10
23.04.2021 Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41% 2
16.03.2021 «Диасофт» разработала инструмент для прогнозирования хода любого бизнес-процесса 1
05.03.2021 VMware объявила результаты четвертого квартала и всего финансового 2021 года 10
12.02.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за 2020 год 9
15.12.2020 VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года 5
02.12.2020 NetApp опубликовала результаты за второй квартал 2021 финансового года 4
09.11.2020 Система для подготовки отчетности Neoflex Reporting включена в единый реестр российского ПО 1
28.09.2020 Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak 1
11.09.2020 Oracle объявила результаты первого квартала 2021 финансового года 5
02.09.2020 NetApp опубликовала результаты за первый квартал 2021 финансового года 4
06.07.2020 «Корус консалтинг» развивает ERP-систему «Юнифарм» в России и США 1
17.06.2020 Совокупный доход Oracle по итогам 2020 финансового года превысил $39 млрд 13
14.05.2020 Check Point Software сообщила о росте выручки в первом квартале 7
13.05.2020 Fortinet сообщила результаты деятельности за первый квартал 2020 года 3
26.03.2020 ВТБ выпустил бесплатную мобильную бухгалтерию для ИП со счетами в любом банке 2
24.03.2020 Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 45% и достигла 11,2 млрд рублей 6
14.02.2020 «Яндекс» показал взрывной рост выручки в 2019 году 2
10.02.2020 Check Point объявила финансовые результаты 3
30.01.2020 Квартальная выручка Microsoft достигла $36,9 млрд на успехах Azure и Windows 2
12.09.2019 Прибыль Oracle на одну акцию выросла на 11% до $0,63 по GAAP в 1 кв. 2020 финансового года 7
05.09.2019 Commvault приобрела компанию Hedvig 1
01.08.2019 Квартальная выручка AMD выросла на 20% и составила $1,53 млрд 4
24.06.2019 Квартальная выручка Red Hat выросла на 15% и составила $934 миллиона 9
20.06.2019 Oracle нарастила выручку и прибыль за счет облаков 14
30.04.2019 У Western Digital убыток полмиллиарда долларов из-за катастрофических продаж HDD и флеш-памяти 4
17.04.2019 Прибыль и выручка IBM резко упали. Продажи мейнфреймов провальны 2
09.04.2019 «Корус Консалтинг» автоматизировал финансы и логистику «Юнифарм» 2
19.03.2019 «Диасофт» внедрила Diasoft Insurance Finance в «Капитал Life» 1
12.03.2019 Nvidia в пику Intel поглотила единственного в мире производителя решений InfiniBand 1
06.03.2019 Годовая выручка Dell выросла на 15% до $90,6 млрд 4
31.01.2019 Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface 4
21.12.2018 Квартальная выручка Red Hat выросла на 13% до $847 млн 1
18.12.2018 Oracle объявила квартальные финансовые результаты 6
18.09.2018 Oracle объявила о росте прибыли на одну акцию на 13% 10
23.08.2018 NetApp опубликовала результаты за первый квартал 2019 финансового года 4
26.07.2018 Citrix представила отчет о финансовых результатах за II кв. 2018 13
22.06.2018 Red Hat сообщила о росте выручки на 20% по итогам I квартала 2019 финансового года 8

Публикаций - 477, упоминаний - 1760

GAAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 29
Microsoft Corporation 11017 14
VMware 1829 10
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 9
Red Hat 664 8
Oracle Corporation 3331 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 7
Check Point Software Technologies 446 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
SAP SE 3207 6
IBM 3527 5
Хомнет Консалтинг 125 5
Citrix Systems 571 4
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 4
Dell Technologies 133 4
Samsung Electronics 5633 4
NetApp 485 4
Epicor Software Corporation 51 4
Google LLC 7128 4
Rambler Group - Рамблер ГК 484 3
Western Digital Corporation - WDC 311 3
Cisco Systems 2037 3
Luxoft - Люксофт 233 3
Yandex - Яндекс 4099 3
Корус Консалтинг ГК 804 3
Pivotal Software 45 3
Микротест 176 3
Nvidia Corp 2011 2
VMware End-User Computing 25 2
Commvault 148 2
Microsoft More Personal Computing 8 2
Facebook 3765 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Dell EMC 2387 2
Navicon - Навикон 197 2
Alphabet 74 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 2
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 6 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
LinkedIn 520 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
Юнифарм - Unipharm 8 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Башнефть ПАО АНК 90 1
РТС - Фондовая биржа 164 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Сетелем Банк 25 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 6 1
Google Ventures - GV 35 1
Google Capital 7 1
Uber 257 1
Cisco Capital 12 1
United Airlines - авиакомпания 17 1
Illumina 6 1
Latham & Watkins 6 1
Jones Day 15 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Square 38 1
ONE RETAIL 23 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Газпром ПАО 518 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
Яндекс.Такси 271 1
Uber Technologies 258 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 22 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 4
Kubernetes 307 3
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 3
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 1
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 1
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Резервный дата-центр (ЦОД) 10 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
Intelligent Edge - Интеллектуальные сетевые устройства 3 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 1
Google Android 10750 8
Oracle Fusion ERP 15 7
Citrix GoToMeeting 19 6
Microsoft Azure 1171 6
Хомнет МСФО 32 5
VMware NSX Intelligence 103 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 5
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 5
VMware AirWatch 40 4
Apple iOS 5741 4
Microsoft Windows 10 6612 4
Red Hat OpenShift 75 4
VMware vSphere 281 3
Oracle NetSuite 20 3
Check Point Quantum Security 6 3
Oracle Cloud Platform 151 3
Oracle NetSuite ERP 3 3
Microsoft Dynamics 192 3
Microsoft Office 365 769 3
Check Point SandBlast Zero-Day Protection 8 3
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 3
Microsoft Surface - Планшет 305 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 352 2
Nvidia GeForce GTX 2054 2
Check Point SandBlast 25 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Microsoft Dynamics 365 92 2
Microsoft Intelligent Cloud 15 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 32 2
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google YouTube - Видеохостинг 1706 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 10
Catz Safra Ada - Кац Сафра 17 8
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 8
Приданцев Сергей 82 6
Shwed Gil - Швед Гил 41 6
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 6
Hurd Mark - Херд Марк 87 6
Rowe Zane - Роу Зейн 9 5
Добкин Аркадий 54 5
Shander Eric - Шандер Эрик 10 4
Волож Аркадий 181 3
Безлюдов Артур 3 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Henshall David - Хеншелл Дэвид 9 2
Milligan Steve - Миллиган Стив 12 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Dorsey Jack - Дорси Джек 19 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 14 1
Мартынов Дмитрий 31 1
Muzilla Craig - Мазилла Крейг 6 1
Clarke Jeff - Кларк Джефф 10 1
Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
Mirchandani Sanjay - Мирчандани Санжай 5 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Lakshman Avinash - Лакшман Авинаш 2 1
Waldman Eyal - Уолдман Эял 2 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
Warrior Padmasree - Вариор Падмашри 1 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 1
Дягилев Василий 83 1
Lisa Su - Лиза Су 32 1
Солонин Спартак 25 1
Тынкован Александр 48 1
Neri Antonio - Нери Антонио 18 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 27 1
Васильев Евгений 93 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Козлов Игорь 36 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 92
Россия - Российская федерация - РФ 57180 69
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 24
Европа 3730 24
Япония 2760 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 13
Индия - Республика 2161 12
Украина 3347 9
Восточная Европа 1669 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 4
Северная Америка 1405 4
Германия - Федеративная Республика 3614 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Европа Западная 610 2
Беларусь - Белоруссия 2081 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Казахстан - Республика 2621 2
Южная Америка 313 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
США - Нью-Йорк 1087 2
Россия - Ульяновск 292 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Ярославль 402 1
Россия - Уфа 640 1
Европа Северная - Скандинавия 273 1
Монголия 172 1
Беларусь - Минск 324 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 1
Индия - Мумбаи 52 1
США - Пенсильвания 54 1
Индия - Дели 61 1
США - Саннивейл 22 1
Израиль - Йокнеам-Илит 1 1
Индия - Раджастан 47 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 37
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 9 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 4
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
Forbes - Форбс 441 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
VentureBeat 79 1
CNews Analytics 1988 8
IDC - International Data Corporation 2709 5
Gartner 2188 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
TrendForce 48 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
CNews Fast рейтинг 29 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
S&P 500 15 1
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Oracle OpenWorld 36 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
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