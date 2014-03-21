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Fujitsu Technology Solutions
Фуджитсу Технолоджи Солюшнз


21.03.2014 Fujitsu построила суперкомпьютер в Северном (Арктическом) федеральном университете им. Ломоносова 1
10.04.2013 В Татарстане запущен крупный завод по выпуску компьютеров 1
15.03.2013 Fujitsu анонсировала виртуализованное решение для тестирования и разработки на платформе SAP HANA 1
14.03.2013 Телекомы конкурируют за счет ИТ 3
07.03.2013 Новый кластерный сервер Fujitsu Primergy CX420 поможет СМБ предотвратить простои ИКТ-систем 1
07.03.2013 Fujitsu выпустила инновационное решение для аутентификации на базе технологии PalmSecure 1
29.11.2012 Конференция Microsoft TechEd Russia 2012 состоялась 1
23.11.2012 Fujitsu представила новые масштабируемые серверы Celvin NAS для СМБ 1
13.11.2012 ISG поставила планшеты Fujitsu для Счетной палаты РФ 1
09.11.2012 Платформа Fujitsu FlexFrame нового поколения оптимизирует инфраструктуру для SAP HANA 1
09.11.2012 Fujitsu анонсировала новую линейку продукции для организации рабочего места 1
10.09.2012 В Барнауле пройдет региональный ИТ-форум 1
07.09.2012 Хранить вечно. 10 правил успешного запуска «облачных» проектов 1
13.07.2012 ISG возвращается: назначен новый гендиректор 1
05.06.2012 Fujitsu выводит на рынок новую линейку настольных ПК Esprimo 1
24.05.2012 «ICL-КПО ВС» построит завод по производству промышленной электроники и компьютерной техники 1
18.05.2012 Fujitsu выпустила управляющее ПО Eternus SF с поддержкой функции Automated Storage Tiering 1
26.03.2012 Fujitsu и «Тензор» оборудовали вычислительный кластер для мэрии Ярославля 1
07.03.2012 FlexFrame for SAP теперь доступен для серверов под Windows 1
07.03.2012 Fujitsu представила новую 2-процессорную рабочую станцию для ресурсоемких приложений 1
27.02.2012 Fujitsu проведет серию вебинаров, посвященных своим решениям и услугам 1
26.01.2012 Fujitsu предлагает высокопроизводительную серверную платформу для веб-хостинга и телекоммуникаций 1
24.01.2012 Fujitsu выпустила легко адаптируемый терминал повышенной прочности для розничных компаний 1
18.01.2012 Тонкие клиенты Fujitsu Futro A300 обеспечивают простой переход к серверным вычислениям 1
16.01.2012 Fujitsu оснастила ИТ-оборудованием ЦОД розничной сети «Твое» 5
11.11.2011 Fujitsu анонсировала обновление ОС для мейнфреймов BS2000/OSD 1
11.11.2011 Fujitsu предлагает компоненты для построения ЦОД частных облачных сетей 1
11.11.2011 Новое решение Fujitsu для среднего бизнеса снизит стоимость владения системами SAP 1
10.11.2011 Fujitsu представила торговую площадку для облачных решений 1
04.10.2011 Fujitsu анонсировала новый сервер начального уровня для небольших компаний 1
23.09.2011 Fujitsu оптимизировала линейку рабочих станций Celsius для ПО Autodesk 1
22.09.2011 Fujitsu упростит СМБ-компаниям переход к инфраструктуре виртуальных рабочих мест 1
21.09.2011 Fujitsu начинает продажи мощной СХД начального уровня для СМБ-компаний 1
16.09.2011 Fujitsu анонсировала экономичную систему резервного копирования Eternus CS800 1
13.09.2011 Fujitsu представила два новых сервера Primergy для малого бизнеса 1
06.07.2011 Merlion завершил приобретение Verysell Distribution 1
30.03.2011 Fujitsu представила новые решения для СМБ 1
01.12.2010 Объем реализации услуг и оборудования ICL-КПО ВС вырос за 9 месяцев 2010 г. на 64% 1
11.10.2010 Fujitsu предлагает портативный Zero Client для мобильных сотрудников 1
13.09.2010 28 сентября в Москве пройдёт конференция NetApp Innovation 1

Публикаций - 61, упоминаний - 75

Fujitsu Technology Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fujitsu 745 40
Microsoft Corporation 11143 13
VMware 1829 11
NetApp 486 6
SAP SE 3218 4
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 4
Intel Corporation 4198 4
Citrix Systems 571 3
IBM 3554 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Xerox 519 2
Микротест 177 2
Oracle Corporation 3360 2
Netberg - Нэтберг 11 2
Открытые технологии 208 2
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 53 2
BT Group - British Telecommunications 86 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Такском - Taxcom 119 1
Тензор 44 1
Eaton 56 1
Tripp Lite 14 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
Brocade Communications Systems 143 1
QNAP Systems 50 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
DataCore Software 20 1
ICL ГК 69 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
HDS - Hitachi Data Systems 291 1
Nokia Siemens Networks 169 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS 76 1
Nvidia Corp 2036 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
Alcatel-Lucent Enterprise 334 1
Quest Software 26 1
Allied Telesis 76 1
Софт Мерит Лаборатория внедрений 2 1
CompuTel - Компьютел 24 1
Почта России ПАО 1577 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Счётная палата РФ 461 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 251 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 4
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 214 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 147 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 1
Gigabit Ethernet 360 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных (СХД) 21 1
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 13 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 65 10
Fujitsu Eternus DX - Серия СХД 20 6
Fujitsu Eternus - Серия СХД 31 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 4
Fujitsu FlexFrame 6 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 3
Microsoft Windows 10 6670 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 2
Fujitsu Eternus CS - Серия СХД 13 2
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management 5 2
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 13 2
Intel Core vPro - Серия процессоров 71 2
Microsoft Windows 8 1228 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
VMware vCenter 87 2
Microsoft SQL Server 798 2
Linux OS 4272 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 2
Nvidia SLI 56 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 165 1
Intel Xeon E 43 1
SAP SAPS - SAP Application Performance Standard 2 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
Fujitsu Esprimo 11 1
Microsoft Dynamics CRM Online 34 1
Intel Xeon Phi 31 1
Intel ISM - Intel Standard Manageability 2 1
Fujitsu Eternus LT - Серия СХД 10 1
Fujitsu ServerView Suite 7 1
SAP NetWeaver LVM - SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management 3 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Microsoft Windows 854 1
Microsoft Azure 1171 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 32 1
Microsoft Office 365 769 1
Яковлев Александр 21 2
Минниханов Рустам 89 2
Reger Joseph - Регер Джозеф 6 2
Степанов Евгений 12 1
Макаров Станислав 111 1
Ложечкин Александр 27 1
Симоненко Вячеслав 22 1
Волков Роман 13 1
Lehner Rupert - Ленер Руперт 3 1
Ichhpurani Kevin - Ичхпурани Кевин 8 1
Schneider Marcus - Шнайдер Маркус 2 1
Татаринов Кирилл 31 1
Минасян Карине 91 1
Прянишников Николай 210 1
Картышев Алексей 6 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 1
Новодворский Алексей 95 1
Бегтин Иван 48 1
Ускова Ольга 128 1
Путин Владимир 1828 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 16
Ближний Восток 1478 10
Индия - Республика 2181 10
Африка 1494 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Европа Центральная 106 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Германия - Федеративная Республика 3664 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
Япония 2808 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
Казахстан - Алматы 265 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Европа 3781 2
Казахстан - Республика 2646 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - Республика Алтай 687 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - Брянск 216 1
США - Редмонд 105 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Европа Западная 618 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - Ярославль 406 1
Германия - Мюнхен 168 1
Северная Америка 1414 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - Барнаул 361 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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