Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Fujitsu Technology Solutions
Фуджитсу Технолоджи Солюшнз
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 75
Fujitsu Technology Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Руссофт - Russoft 251 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766808, в очереди разбора - 670493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766808, в очереди разбора - 670493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru