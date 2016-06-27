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Fujitsu Siemens Computers
Fujitsu Technology Solutions
Фуджитсу Технолоджи Солюшнз



27.06.2016 Как СГК переходит на VDI: 1,5 тыс. пользователей сегодня и 4 тыс. завтра 1
21.03.2014 Fujitsu построила суперкомпьютер в Северном (Арктическом) федеральном университете им. Ломоносова 1
06.12.2013 Сервисный центр «Инфосистемы Джет» обеспечивает треть общего объема выручки компании 1
10.04.2013 В Татарстане запущен крупный завод по выпуску компьютеров 1
20.03.2013 TopON: заряди себе гаджет 2
15.03.2013 Fujitsu анонсировала виртуализованное решение для тестирования и разработки на платформе SAP HANA 1
14.03.2013 Телекомы конкурируют за счет ИТ 3
07.03.2013 Новый кластерный сервер Fujitsu Primergy CX420 поможет СМБ предотвратить простои ИКТ-систем 1
07.03.2013 Fujitsu выпустила инновационное решение для аутентификации на базе технологии PalmSecure 1
29.11.2012 Конференция Microsoft TechEd Russia 2012 состоялась 1
23.11.2012 Fujitsu представила новые масштабируемые серверы Celvin NAS для СМБ 1
13.11.2012 ISG поставила планшеты Fujitsu для Счетной палаты РФ 1
09.11.2012 Платформа Fujitsu FlexFrame нового поколения оптимизирует инфраструктуру для SAP HANA 1
09.11.2012 Fujitsu анонсировала новую линейку продукции для организации рабочего места 1
10.09.2012 В Барнауле пройдет региональный ИТ-форум 1
07.09.2012 Хранить вечно. 10 правил успешного запуска «облачных» проектов 1
13.07.2012 ISG возвращается: назначен новый гендиректор 1
05.06.2012 Fujitsu выводит на рынок новую линейку настольных ПК Esprimo 1
24.05.2012 «ICL-КПО ВС» построит завод по производству промышленной электроники и компьютерной техники 1
23.05.2012 Топ-менеджер «Ситроникса» стал региональным менеджером Acronis в России и странах СНГ 1
18.05.2012 Fujitsu выпустила управляющее ПО Eternus SF с поддержкой функции Automated Storage Tiering 1
26.03.2012 Fujitsu и «Тензор» оборудовали вычислительный кластер для мэрии Ярославля 1
07.03.2012 FlexFrame for SAP теперь доступен для серверов под Windows 1
07.03.2012 Fujitsu представила новую 2-процессорную рабочую станцию для ресурсоемких приложений 1
27.02.2012 Fujitsu проведет серию вебинаров, посвященных своим решениям и услугам 1
26.01.2012 Fujitsu предлагает высокопроизводительную серверную платформу для веб-хостинга и телекоммуникаций 1
24.01.2012 Fujitsu выпустила легко адаптируемый терминал повышенной прочности для розничных компаний 1
18.01.2012 Тонкие клиенты Fujitsu Futro A300 обеспечивают простой переход к серверным вычислениям 1
16.01.2012 Fujitsu оснастила ИТ-оборудованием ЦОД розничной сети «Твое» 5
11.11.2011 Fujitsu анонсировала обновление ОС для мейнфреймов BS2000/OSD 1
11.11.2011 Fujitsu предлагает компоненты для построения ЦОД частных облачных сетей 1
11.11.2011 Новое решение Fujitsu для среднего бизнеса снизит стоимость владения системами SAP 1
10.11.2011 Fujitsu представила торговую площадку для облачных решений 1
04.10.2011 Fujitsu анонсировала новый сервер начального уровня для небольших компаний 1
23.09.2011 Fujitsu оптимизировала линейку рабочих станций Celsius для ПО Autodesk 1
22.09.2011 Fujitsu упростит СМБ-компаниям переход к инфраструктуре виртуальных рабочих мест 1
21.09.2011 Fujitsu начинает продажи мощной СХД начального уровня для СМБ-компаний 1
16.09.2011 Fujitsu анонсировала экономичную систему резервного копирования Eternus CS800 1
13.09.2011 Fujitsu представила два новых сервера Primergy для малого бизнеса 1
20.07.2011 “Систематика” завершила поглощение SAP-интегратора 1

Публикаций - 176, упоминаний - 300

Fujitsu Siemens Computers упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fujitsu 792 56
Microsoft Corporation 12409 44
HP Inc. 3208 43
Dell EMC 2626 42
Intel Corporation 4546 35
IBM 3892 26
VMware 1863 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 1294 18
Acer Group 1452 16
Oracle Corporation 3602 15
Cisco Systems 2298 15
4205 15
Citrix Systems 609 14
Sony 2830 14
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 298 14
Lenovo Group 1700 13
SAP SE 3347 13
Samsung Electronics 6088 12
Toshiba Corporation 1256 10
Siemens AG - Сименс Россия 757 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 10
Xerox 549 10
DEPO Computers - Депо Электроникс 366 10
Oracle Sun Microsystems 494 10
NetApp 493 10
IBS - ИБС ИТ Услуги 1050 9
Nvidia Corp 2170 9
Apple Inc - Эппл Рус 8073 9
Крок 1261 9
Открытые технологии 240 9
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 403 8
BCC - Бизнес Компьютер Центр 101 7
ПМСофт 31 7
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 411 7
AMD - Advanced Micro Devices 1826 7
ФОРС - Центр разработки 202 7
Novell 258 6
AMD Graphics Product Group - ATI 409 6
HP - Hewlett-Packard 1015 6
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 116 6
РАО ЕЭС России ПАО 99 7
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 172 5
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 82 3
Ингосстрах СПАО 215 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 253 2
ТНК-ВР Холдинг 170 2
Белый Ветер 64 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 80 2
Интер РАО ПАО 179 2
Техносила 179 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 2
Газпром ПАО 552 2
Газпромбанк - ГПБ 706 1
Лента - Сеть розничной торговли 192 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 47 1
МДМ Банк 151 1
First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 6 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 93 1
Puma - Пума 24 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 146 1
Мосэнергосбыт АО 80 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 31 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 188 1
ВТБ Банк Москвы 388 1
Норникель - Норильский никель 187 1
Согласие СК 45 1
Почта России ПАО 1631 1
Мосэнерго ПАО 54 1
Альфа-Банк 1157 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 243 1
Nestle - Нестле 70 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
ФосАгро 60 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 192 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 4
Счётная палата РФ 473 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 113 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 1
Президент Российской Федерации 1460 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 539 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 76 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 56 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 66 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 12 5
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 15 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 4
Руссофт - Russoft 271 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 215 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 53 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3955 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3128 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1265 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2574 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 614 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 6
3G - Стандарт мобильной связи 3920 5
ИТ-аутсорсинг 703 5
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 202 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 322 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 910 4
DDR - Double data rate 1111 4
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 106 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 938 4
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 233 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 284 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 620 4
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 95 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 424 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 344 3
Gigabit Ethernet 412 3
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 164 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 647 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 638 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 425 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1282 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1120 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 2
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 68 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 69 21
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 558 12
Intel Core 2 Duo 352 10
Nvidia GeForce GTX 2213 9
Microsoft Windows 10 7196 9
Linux OS 4553 8
Fujitsu LIFEBOOK U - серия ноутбуков 33 7
Fujitsu Eternus DX - Серия СХД 20 6
Intel x86 - Архитектура процессора 1022 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 726 5
Fujitsu Esprimo 12 5
Fujitsu Eternus - Серия СХД 31 5
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 4
Intel Celeron - Серия процессоров 291 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 508 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1140 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 3
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 137 3
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 3
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 13 3
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 346 3
Fujitsu FlexFrame 6 3
Microsoft SQL Server 841 3
Microsoft Windows 8 1228 2
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management 5 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 485 2
Microsoft DirectX 422 2
Dell Alienware 81 2
Intel Itanium 93 2
Intel Core - Семейство процессоров 873 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 720 2
Intel Core vPro - Серия процессоров 78 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 829 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 360 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 38 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 297 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 219 2
Microsoft Windows XP 1051 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 184 2
Apple iPod 702 2
Ксенин Алекс 90 9
Четвернин Алексей 658 5
Айвазов Армен 450 4
Reger Joseph - Регер Джозеф 6 4
Баласанян Владимир 32 2
Соколов Андрей 15 2
Изумрудов Олег 18 2
Новиков Александр 26 2
Казак Максим 104 2
Медведев Дмитрий 1459 2
Серова Елена 299 2
Мишин Глеб 51 2
Юсупов Ренат 82 2
Эйгес Павел 66 2
Щеголев Игорь 676 2
Минниханов Рустам 92 2
Бабинцев Василий 21 2
Яковлев Александр 21 2
Лапшиков Юрий 3 1
Домрачев Алексей 2 1
Матвеев Сергей 6 1
Карпов Сергей 19 1
Трофимов Сергей 2 1
Бочкарев Сергей 16 1
Лифшиц Евгений 7 1
Закрепин Евгений 46 1
Попов Юрий 10 1
Попова Мария 78 1
Суворов Олег 8 1
Переведенцев Александр 6 1
Ласый Александр 5 1
Васильев Дмитрий 41 1
Медведев Александр 5 1
Мельник Антон 5 1
Сушкевич Антон 56 1
Воронков Алексей 7 1
Соловейчик Кирилл 5 1
Моничев Андрей 2 1
Дыль Андрей 2 1
Колганов Владимир 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 16
Ближний Восток 1593 15
Африка - Африканский регион 1608 14
Индия - Республика 2333 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 10
Европа 4102 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1158 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 9
Германия - Федеративная Республика 4030 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 6
Япония 3181 6
Европа Восточная 1850 6
Европа Центральная 118 6
Казахстан - Республика 2834 5
Россия - ПФО - Казань 1596 5
Германия - Мюнхен 186 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 3
Швеция - Королевство 828 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 798 3
Россия - СФО - Новосибирск 2140 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 707 3
Нидерланды 1044 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 3
Европа Западная 675 3
Казахстан - Алматы 300 3
Азия - Азиатский регион 1642 2
Беларусь - Белоруссия 2238 2
Финляндия - Финляндская Республика 864 2
Специальный административный район Гонконг 611 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 591 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 339 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 325 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 167 2
Русский язык 1081 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 87 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 112 1
Человеческий фактор 131 1
Аутсорсинг 84 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 97 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 300 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 434 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 1
CNews - ZOOM.CNews 1116 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 3
The Register 563 2
N+1 - Издание 96 2
DailyTech 93 2
Thomson Reuters - Рейтер 2221 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
DigiTimes - Издание 602 1
Network World 18 1
InformationWeek 154 1
heise online - heise security 71 1
IDC - International Data Corporation 2892 12
Gartner 2285 6
CNews Analytics 2239 4
PCMark 79 2
ABI Research 202 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 1
Strategy Analytics 190 1
NPD DisplaySearch 211 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1170 5
CeBIT 120 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 661 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 128 1
VMworld 27 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
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