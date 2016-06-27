Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Fujitsu Siemens Computers
Fujitsu Technology Solutions
Фуджитсу Технолоджи Солюшнз
Публикаций - 176, упоминаний - 300
Fujitsu Siemens Computers упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 90 9
|Четвернин Алексей 658 5
|Айвазов Армен 450 4
|Reger Joseph - Регер Джозеф 6 4
|Баласанян Владимир 32 2
|Соколов Андрей 15 2
|Изумрудов Олег 18 2
|Новиков Александр 26 2
|Казак Максим 104 2
|Медведев Дмитрий 1459 2
|Серова Елена 299 2
|Мишин Глеб 51 2
|Юсупов Ренат 82 2
|Эйгес Павел 66 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Минниханов Рустам 92 2
|Бабинцев Василий 21 2
|Яковлев Александр 21 2
|Лапшиков Юрий 3 1
|Домрачев Алексей 2 1
|Матвеев Сергей 6 1
|Карпов Сергей 19 1
|Трофимов Сергей 2 1
|Бочкарев Сергей 16 1
|Лифшиц Евгений 7 1
|Закрепин Евгений 46 1
|Попов Юрий 10 1
|Попова Мария 78 1
|Суворов Олег 8 1
|Переведенцев Александр 6 1
|Ласый Александр 5 1
|Васильев Дмитрий 41 1
|Медведев Александр 5 1
|Мельник Антон 5 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Воронков Алексей 7 1
|Соловейчик Кирилл 5 1
|Моничев Андрей 2 1
|Дыль Андрей 2 1
|Колганов Владимир 12 1
|CNews - ZOOM.CNews 1116 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 3
|The Register 563 2
|N+1 - Издание 96 2
|DailyTech 93 2
|Thomson Reuters - Рейтер 2221 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
|DigiTimes - Издание 602 1
|Network World 18 1
|InformationWeek 154 1
|heise online - heise security 71 1
|IDC - International Data Corporation 2892 12
|Gartner 2285 6
|CNews Analytics 2239 4
|PCMark 79 2
|ABI Research 202 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 1
|Strategy Analytics 190 1
|NPD DisplaySearch 211 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru