Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 110015
ИКТ 8948
Организации 6963
Ведомства 1347
Ассоциации 716
Технологии 3056
Системы 19203
Персоны 43548
География 1734
Статьи 1297
Пресса 923
ИАА 592
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1756
Мероприятия 820

Fujitsu Siemens Computers FSC Fujitsu Technology Solutions FTS Fujitsu Technology Group Fujitsu Technology Systems Fujitsu Computers Fujitsu Computer Systems Fujitsu Computer Products

Fujitsu Siemens Computers - FSC - Fujitsu Technology Solutions - FTS - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products


20.08.2010 Топ-менеджер SAP назначен новым CEO в Fujitsu Technology Solutions
04.03.2009 ПК заставили потреблять 0 Вт
05.11.2008 Siemens продает свою долю в Fujitsu Siemens за ?450 млн
16.09.2008 Fujitsu Siemens представила самый мощный сервер
03.09.2008 Новые нетбуки: Fujitsu Siemens, LG, Via, Commodore
01.09.2008 На рынке нетбуков появилось два новых игрока
06.08.2008 Siemens выходит из Fujitsu Siemens?
01.08.2008 Круглый стол: ИТ-решения для химического и нефтехимического сектора
16.07.2008 Конференция Fujitsu Siemens Computers: IT Future
09.07.2008 МТС, Microsoft и Fujitsu Siemens запустили проект по развитию мобильного ШПД
11.06.2008 Серверы Fujitsu Siemens будут оснащаться ОС Solaris
17.04.2008 Fujitsu и Siemens будут дружить еще 5 лет
14.04.2008 Конференция CNews: инновационные ИТ-решения для финансового сектора
17.03.2008 Fujitsu Siemens выпустил два ноутбука с размером экрана 9 и 12 дюймов
29.02.2008 Российский EMC сманил гендиректора Fujitsu Siemens
29.02.2008 Генеральный директор Fujitsu Siemens Computers в России покидает свой пост
11.01.2008 FlexFrame для Oracle упростит консолидацию серверов для СМБ
19.12.2007 24 января 2008 года: время когда станет известно все о FlexFrame Infrastructure
26.10.2007 Fujitsu Siemens добилась роста прибыли в 1 половине финансового года
23.10.2007 Fujitsu Siemens Computers совершенствует работу ЦОД
11.10.2007 Fujitsu Siemens представил новые системы хранения данных
05.10.2007 На серверы Fujitsu Siemens установят решения для виртуализации
04.10.2007 Fujitsu Siemens представила серверы на базе четырехъядерных процессоров
13.08.2007 Fujitsu Siemens прекращает выпуск КПК
11.07.2007 Новый сервер Fujitsu Siemens: минимум энергопотребления
09.07.2007 В продуктах Fujitsu Siemens обнаружены две уязвимости
06.07.2007 Esprimo: новая линейка ноутбуков от Fujitsu-Siemens
27.06.2007 30 июня откроется CIO White Nights
08.06.2007 Fujitsu Siemens Lifebook S6410: один день автономной работы
05.06.2007 Fujitsu Siemens представила новый blade-модуль Primergy
31.05.2007 "АйТи" повысила мощность информационной системы управления на "БелЗАН"
23.05.2007 Fujitsu Siemens открыла представительство на Украине
23.05.2007 Fujitsu Siemens в России надеется на Intel
25.04.2007 Доход Fujitsu Siemens Computers увеличился на 4,6%
02.04.2007 Февральские хиты продаж ноутбуков
23.03.2007 Fujitsu Siemens представила решение X10sure для построения ИТ-инфраструктур
12.03.2007 Fujitsu Siemens представила новую виртуальную ленточную систему
09.03.2007 «Боевые малыши», или противостояние современных ультракомпактных ноутбуков
05.03.2007 Вечный вопрос – что выбрать? Дуэль ноутбуков от Fujitsu Siemens и HP
28.02.2007 Продажи ноутбуков - метаморфозы начала года

Публикаций - 765, упоминаний - 1077

Fujitsu Siemens Computers упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fujitsu 2034 414
Intel Corporation 11668 253
Dell EMC 4914 185
HP Inc. 5518 181
Siemens AG - Siemens Group 2541 178
IBM - International Business Machines Corp 9192 171
Microsoft Corporation 23491 131
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2417 130
HP - Hewlett-Packard 3600 104
Toshiba Corporation 2888 101
ASUS - AsusTek Computer Inc 1945 95
Sony 6481 94
Samsung Electronics 9728 91
HP Compaq Computer Corp 1918 81
AMD - Advanced Micro Devices 3862 69
Dell Technologies - Dell Computer 2013 46
Rover - RoverComputers 413 44
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 41
Lenovo Group 2168 39
AMD Graphics Product Group - ATI 913 39
Nvidia Corp 3213 39
LG Electronics 3539 38
Oracle Corporation 6301 35
Apple Inc 11187 34
Cisco Systems 4873 34
SAP SE 4881 33
Xerox 1120 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 31
Merlion iRU - Деловой офис 260 30
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 416 30
Zoom Int - Zoom Video Communications 1319 29
Oracle - Sun Microsystems 2206 28
VMware 2132 26
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 546 25
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 563 24
7002 24
Canon 1376 22
Lenovo Motorola 3503 21
Hitachi - Хитачи 1455 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 35
Белый Ветер 353 31
Точка 3797 9
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 9
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 222 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 9
Техносила - СервисТрейд 241 7
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 6
Dixis - Диксис 359 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 248 5
EPIC Telecom Invest 199 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 670 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 4
Лента - Сеть розничной торговли 1701 4
Ferrari NV 152 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6192 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 4
Ингосстрах СПАО 333 4
Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 7 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 195 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 53 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 262 3
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 23 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова 20 3
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 24 3
Intel Capital 149 3
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 21 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 124 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 127 3
КамАЗ Металлургия 6 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 3
Volkswagen Audi Group 196 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 203 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 124 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1648 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2506 4
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 19 3
Президент Российской Федерации 3712 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3689 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 57 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 42 1
Совет Европы 86 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 6 1
МВД Украины - ГАИ 17 1
Мэрия и Администрация Ярославля 6 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 26 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 11 1
МВД РФ Башкортостан - Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан 5 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1310 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 16 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 20
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 18
Greenpeace - Гринпис 118 7
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
WiMAX Forum 68 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13221 257
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25644 244
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19219 238
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15067 166
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12603 145
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79184 144
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21931 141
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53226 135
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8442 109
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11845 105
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11505 103
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17314 101
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6723 98
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9366 95
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9330 92
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38940 89
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5549 81
ПК - Персональные компьютеры - Personal Computers 4790 80
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3963 79
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11361 70
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9493 67
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5447 67
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13573 64
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8130 64
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6143 60
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16052 60
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5397 59
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 55
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8629 55
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1836 53
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25951 49
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2184 48
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25013 46
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1258 46
Виртуализация - Virtualization 4762 45
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21345 45
DDR - Double data rate 2536 42
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5693 42
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3002 41
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11292 41
Microsoft Windows 2000 12675 84
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 82
Fujitsu LifeBook 167 77
Microsoft Windows 14432 72
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 70
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 68
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 56
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1273 49
Fujitsu Pocket LOOX 82 45
Linux OS 8236 44
Intel Celeron - Серия процессоров 944 43
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 41
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 38
Fujitsu Amilo 61 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 36
Intel Pentium III 724 36
Microsoft Windows XP 2362 27
Intel Itanium 614 25
Intel x86 - архитектура процессора 1599 24
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1455 24
Intel XScale PXA 167 23
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 970 21
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 21
AMD Mobility Radeon 232 21
Nokia Symbian OS 1399 20
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 20
VAIO VGN 90 19
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 19
Microsoft Windows Mobile 2003 157 19
Rover - RoverBook 155 19
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6522 18
Intel XScale - микропроцессорное ядро 247 18
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 183 17
Fujitsu PrimePower 27 17
Microsoft Windows Mobile 5 192 17
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 355 17
AMD Turion 130 16
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 16
Fujitsu Esprimo 36 16
Acer Aspire - серия ноутбуков 292 15
Ксенин Алекс 311 29
Фридлянд Виталий 27 13
Юсупов Ренат 114 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 7
Макаров Иван 29 7
Андреев Андрей 30 6
Мишин Глеб 69 6
Колин Владимир 6 6
Reger Joseph - Регер Джозеф 9 6
Медведева Елена 14 5
Низовский Григорий 37 5
Дергунова Ольга 118 5
Верховод Андрей 22 5
Коротков Андрей 84 4
Миронова Наталья 5 4
Воронков Алексей 10 4
Киппельман Игнатий 7 4
Беляев Дмитрий 22 4
Слинько Владимир 6 4
Крымова Екатерина 6 4
Хобод Борис 11 4
Москалева Татьяна 73 3
Кузьменко Павел 40 3
Гудым Денис 19 3
Карамышев Всеволод 3 3
Князев Андрей 5 3
Семенцов Всеволод 21 3
Золотарева Екатерина 7 3
Кудрявцев Алексей 37 3
Краснов Михаил 78 3
Клинаичев Андрей 33 3
Лесниченко Максим 11 3
Рабовский Семен 32 3
Loverde Loren - Ловерд Лорен 25 3
Щеголев Игорь 689 3
Chambers John - Чемберс Джон 118 2
Катьянов Юрий 3 2
Наумов Максим 97 2
Лаптева Марина 115 2
Эйгес Павел 74 2
Россия - РФ - Российская федерация 122786 311
Европа 21307 158
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17138 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39328 112
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 81
Германия - Федеративная Республика 12012 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50166 79
Африка - Африканский регион 3268 52
Ближний Восток 2647 52
Япония 12878 47
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 46
Европа Восточная 2997 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14941 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12812 29
Китай - Тайвань 3736 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15074 25
Европа Западная 1346 21
Азия - Азиатский регион 4659 18
Нидерланды 3303 15
Южная Корея - Республика 6287 15
Индия - Республика 5068 15
Украина 7267 15
Франция - Французская Республика 7084 14
Казахстан - Республика 4841 14
Италия - Итальянская Республика 4223 14
Беларусь - Белоруссия 4254 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3314 12
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 11
Россия - СФО - Новосибирск 3701 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2366 10
Нидерланды - Амстердам 525 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 10
Солнце - звезда Солнечной системы 4905 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1340 9
Польша - Республика 1774 9
Германия - Бавария - Мюнхен 469 9
Испания - Королевство 3601 9
Европа Центральная 266 8
Земля - планета Солнечной системы 9701 8
Ирландия - Республика 979 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10264 90
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41961 79
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20000 63
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41663 62
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9185 54
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4183 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23973 34
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2551 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6031 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9923 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10671 27
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1157 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4002 25
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5225 24
Энергетика - Energy - Energetically 4203 24
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4048 24
Логистика сбытовая - Сбыт 2101 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4923 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4421 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4635 20
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3456 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6682 20
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4550 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14023 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6863 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3414 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2686 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1900 16
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1749 15
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3576 15
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2090 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4049 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4259 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5001 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 5164 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8866 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2597 12
Ergonomics - Эргономика 1493 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5297 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15058 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11002 15
Thomson Reuters - Рейтер 5773 15
CNews - ZOOM.CNews 1757 15
DigiTimes - Издание 1295 9
91Mobiles 1696 8
The Register 1401 5
Inquirer 463 5
EWeek 179 4
Мобильные системы 113 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Silicon.com 364 3
InformationWeek 234 3
Прайм - Агентство экономической информации 857 3
PC Magazine - PCMag 79 2
EE Times 158 2
DailyTech 96 2
N+1 - Издание 137 2
Computer Weekly 373 1
CNews Журнал 166 1
VNUNet.com 214 1
Telecom.paper 167 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
Bloomberg 1109 1
Открытые системы ИД 173 1
HPC.ru 117 1
Maeil Business Newspaper 79 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
InfoWorld 56 1
FirstLoox 1 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews Bugtrack 18 1
Total Telecom 613 1
FT - Financial Times 1165 1
Чудо техники 60 1
CBS MarketWatch 309 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 1
Silicon 508 1
Phys.org 973 1
heise online - heise security 122 1
CNews TV 747 1
IDC - International Data Corporation 4849 82
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7458 55
Gartner - Гартнер 3475 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2123 16
ITResearch 115 11
SmartMarketing 73 11
Gartner - Dataquest 348 6
500 Startups 14330 6
PCMark 106 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 3
NPD DisplaySearch 282 3
Медиалогия 50 2
IDC EMEA 22 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 2
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
Current Analysis 24 1
comScore 389 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Strategy Analytics 283 1
Mercury Research 64 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
ABI Research 233 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 8
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 715 2
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 2
РАН - Российская академия наук 1801 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 1
МГУ НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 22 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 24 1
Verysell Softeach - корпоративный университет 3 1
CIM - Chartered Institute of Marketing - Чартерный Институт Маркетинга 2 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 6 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 13 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 1
Softline Education - Академия АйТи 61 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 19 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 21 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 205 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 113 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 1
МЭИ - Московский энергетический институт 91 1
CeBIT 461 25
Intel Developer Forum - IDF 274 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1724 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11637 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 3
День молодёжи - 27 июня 691 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
Oracle TechForum 25 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
iF Design Awards 25 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
Международный женский день - 8 марта 273 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2067 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 85 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
VMworld 29 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 1
Связь-Экспокомм 94 1
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 22 1
Фотофорум 48 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 10 1
CNews AWARDS - награда 408 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Показать еще

Наука

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах
Показать еще