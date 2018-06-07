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Fujitsu LIFEBOOK U
серия ноутбуков



07.06.2018 Топ-5 самых легких ноутбуков 1
13.02.2018 Fujitsu представила бизнес-ноутбук Lifebook U938 4
24.01.2018 Fujitsu представила планшет Stylistic Q738 формата «2-в-1» 1
10.11.2017 Fujitsu представила новое поколение ноутбуков Lifebook E 2
23.05.2017 Fujitsu представила три новые рабочие станции Celsius 1
21.03.2017 Fujitsu представила новые ноутбуки Lifebook для мобильной работы 2
18.01.2017 Fujitsu выпустила три новые модели ноутбуков-трансформеров Lifebook и Stylistic 1
17.11.2016 Fujitsu представила семейство ультрамобильных ноутбуков для бизнеса 1
29.02.2016 Обзор ноутбука Fujitsu LIFEBOOK S935: полноценная рабочая станция 1
29.09.2015 Fujitsu обновила мобильные и настольные ПК для крупных компаний 3
01.04.2015 Fujitsu обновила свою партнерскую программу Select 1
20.01.2015 Fujitsu пополнила линейки ноутбуков Lifebook и планшетов Stylistic новыми устройствами 5
22.10.2014 Руководство по выбору ноутбука Fujitsu Lifebook 5
04.06.2014 Лучшие планшеты и ноутбуки Fujitsu 2014 года: из Японии с любовью 1
28.10.2013 Самый тонкий в мире ультрабук 14" и другие новинки Fujitsu: первый взгляд 2
31.05.2013 Решения Fujitsu Long Lifecycle отодвигают сроки обновления технологий 1
03.09.2012 Мобильные решения Fujitsu: интервью с представителем компании 1
16.03.2012 Первый в мире ноутбук с проектором: обзор Fujitsu Lifebook P771 1
10.06.2011 Fujitsu внедрила новые функции в ноутбуки Lifebook 2
22.02.2011 Выбор ZOOM: Лучшие современные ноутбуки с технологией 3D 1
08.09.2009 Fujitsu представила ноутбуки-трансформеры Lifebook с технологией Windows 7 Touch 2
02.09.2009 Fujitsu защитила ноутбуки от краж с помощью Advanced Theft Protection 1
01.12.2008 Придуман пожизненный ноутбук 1
21.11.2008 CNews FORUM 2008: рост в условиях кризиса 1
06.03.2008 Ноутбук ASUS U2E: кожа, сталь и медь 1
03.03.2008 Новые продукты Fujitsu 1
07.02.2008 Корпоративные ноутбуки и планшеты Fujitsu: обзор линейки 3
04.12.2007 Fujitsu Siemens: портативность на грани искусства 1
15.08.2007 Горячие новинки мира ноутбуков 1
06.07.2007 Esprimo: новая линейка ноутбуков от Fujitsu-Siemens 1
09.03.2007 «Боевые малыши», или противостояние современных ультракомпактных ноутбуков 1
05.03.2007 Вечный вопрос – что выбрать? Дуэль ноутбуков от Fujitsu Siemens и HP 1
31.01.2007 Компьютеры Fujitsu Siemens будут оснащаться Windows Vista 1
06.06.2006 Futjitsu Siemens: новые ноутбуки для России 1
16.02.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших ноутбуков-трансформеров 1
28.10.2005 Lifebook P7120: легкий ноутбук от Fujitsu 2
08.09.2005 Fujitsu Siemens представила первый ноутбук, отвечающий требованиям RoHS 1
01.07.2004 Fujitsu Siemens LifeBook P7010 – эксклюзивный тест уникальной модели 1
04.06.2004 Fujitsu Siemens обновил линейку мобильных компьютеров 1
27.05.2004 Fujitsu Siemens обновила линейку ноутбуков LifeBook 3

Публикаций - 41, упоминаний - 64

Fujitsu LIFEBOOK U упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 6020 9
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 365 7
Microsoft Corporation 15030 4
Fujitsu 969 3
Apple Inc - Эппл Рус 8775 3
Samsung Electronics 7246 2
Lenovo Group 1849 1
Nvidia Corp 2437 1
SAP SE 3751 1
Oracle Corporation 4210 1
Газпромбанк - ГПБ 733 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6437 1
Пентагон - Министерство обороны США 539 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7084 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4970 15
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1270 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4018 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2693 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3907 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3179 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8538 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 902 7
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1116 7
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 295 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2124 5
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 460 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 444 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2707 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1727 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 366 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 256 2
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 128 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1149 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2006 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 221 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1705 1
USB Type-C - USB-C 906 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 704 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 395 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5814 1
Microsoft Windows 10 8248 6
Microsoft Windows 8 1228 5
Nvidia GeForce GTX 2480 4
Microsoft Windows 7 1666 4
Nvidia GeForce GT 160 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Intel Centrino 280 2
Intel Core - Семейство процессоров 912 2
Google Android 10784 2
Microsoft Windows 1078 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 78 1
Intel HD Graphics - графический процессор 43 1
Nvidia GeForce GTS 17 1
Microsoft DirectX 493 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 811 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 96 1
Nvidia Quadro P GPU 16 1
Nvidia Quadro GPU 86 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 94 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 762 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 209 1
Fujitsu LIFEBOOK T - серия планшетов 1 1
Fujitsu Stylistic Q - серия планшетов 1 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 1
Fujitsu PalmSecure 23 1
Ксенин Алекс 310 2
Минасян Карине 92 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1356 8
Индия - Республика 2832 6
Африка - Африканский регион 1893 6
Ближний Восток 1849 6
Европа 4941 5
Япония 4304 3
Россия - Российская федерация - РФ 68848 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19618 2
Океания 46 1
США - Калифорния - Купертино 216 1
Португалия - Португальская Республика 422 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 747 1
Сингапур - Республика 967 1
Финляндия - Финляндская Республика 1052 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1096 1
Нидерланды 1244 1
Северная Америка 1762 1
Азия - Азиатский регион 2048 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9834 1
Германия - Федеративная Республика 4881 1
Европа Восточная 2211 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7594 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21798 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4597 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3731 1
CNews - ZOOM.CNews 1226 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2439 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 242 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 935064, в очереди разбора - 837817.
Создано именных указателей - 47276.
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