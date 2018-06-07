Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Fujitsu LIFEBOOK U
серия ноутбуков
Публикаций - 41, упоминаний - 64
Fujitsu LIFEBOOK U упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 6020 9
|Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 365 7
|Microsoft Corporation 15030 4
|Fujitsu 969 3
|Apple Inc - Эппл Рус 8775 3
|Samsung Electronics 7246 2
|Lenovo Group 1849 1
|Nvidia Corp 2437 1
|SAP SE 3751 1
|Oracle Corporation 4210 1
|Газпромбанк - ГПБ 733 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6437 1
|Пентагон - Министерство обороны США 539 1
|Ксенин Алекс 310 2
|Минасян Карине 92 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4597 2
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3731 1
|CNews - ZOOM.CNews 1226 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 935064, в очереди разбора - 837817.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 935064, в очереди разбора - 837817.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru