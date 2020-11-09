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Foxconn Technology Group Hon Hai Precision Industry Hongfujin Precision Electronics

Foxconn Technology Group - Hon Hai Precision Industry - Hongfujin Precision Electronics


09.11.2020 Apple поссорилась со вторым подряд сборщиком iPhone, iPad и Mac
28.10.2020 Apple на грани скандала со сборщиком iPhone. Сборщик обманывал «яблочную компанию» годами
18.05.2020 Прибыль производителя iPhone за квартал рухнула в 10 раз
30.03.2020 Остановлена сборка самого популярного смартфона в мире. Сроки возобновления неизвестны
20.12.2019 Сотрудники Foxconn заработали миллионы на iPhone из краденных бракованных деталей
21.01.2019 С заводов по сборке iPhone массово увольняют десятки тысяч рабочих
27.03.2018 Сборщик iPhone и iPad покупает знаменитого производителя аксессуаров для Apple
05.06.2017 Все новинки Apple рассекречены за несколько часов до премьеры
05.12.2016 Менеджер Foxconn украл iPhone с завода на $1,5 млн
30.09.2014 Производитель iPhone обещает выпускать «народные» электромобили
22.09.2014 Foxconn анонсировала платформу Banana Pi для встраиваемых систем
03.09.2014 Foxconn анонсировала новую серию Foxconn на платформе AMD Beema
29.08.2014 Сборщик завода Foxconn убит охраной при попытке вынести детали iPhone 6
07.07.2014 Новые iPhone будут собирать не люди
22.05.2014 Сборщики iPhone получали взятки миллионами долларов
05.05.2014 HP и Foxconn создают совместное предприятие по выпуску серверов для сервис-провайдеров
09.04.2014 Foxconn анонсировала бюджетные неттопы для бизнеса
04.10.2013 Foxconn анонсировала новые материнские платы
28.06.2013 Партнер Apple создал «умные» часы, совместимые с iPhone
21.06.2013 Сборщик iPhone нанимает тысячи рабочих для выпуска смартфонов на Firefox OS
28.05.2013 Смартфоны на базе Firefox OS будет выпускать сборщик iPhone
22.04.2013 Поставки iPhone под угрозой: Apple вернула на завод миллионы бракованных смартфонов
17.04.2013 Крупнейший производитель техники будет платить Microsoft налог за Android
21.02.2013 Производитель Apple iPhone остановил наем новых сотрудников
24.12.2012 Foxconn начал пробное производство 55-дюймового iTV
28.11.2012 Microsoft и Amazon начинают производство собственных смартфонов
13.11.2012 Apple вновь уличили в эксплуатации китайцев
08.10.2012 Китайские сборщики iPhone 5 бастуют из-за царапин на смартфоне
25.09.2012 Foxconn возобновил производство после массовой драки
15.08.2012 Foxconn инвестирует $5-10 млрд в новый завод в Индонезии
22.05.2012 Партнер Apple - Foxconn - потратит $210 млн на строительство новой линии
12.05.2012 Признание: Сборщик iPhone и iPad готовится выпускать телевизор Apple
03.04.2012 Сотрудница сборочного завода проболталась о сроках появления iPhone 5
13.02.2012 Apple инициировала внеочередную проверку Foxconn и других поставщиков
27.12.2011 Foxconn удвоит объем выпуска iPhone
20.10.2011 Foxconn начнет производство планшета Kindle Fire
31.08.2011 Foxconn показала два barebone-компьютера R50-H1 и R50-A1
01.08.2011 Собирать iPhone и iPad будут роботы
23.05.2011 Взрыв на заводе Foxconn может сократить поставки iPad 2 на 36%
13.04.2011 iPad будут выпускать в Бразилии

Публикаций - 372, упоминаний - 562

Foxconn Technology Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 222
Samsung Electronics 9333 66
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 57
Microsoft Corporation 22497 55
HP Inc. 5313 46
Intel Corporation 11262 45
Sony 6145 43
Dell EMC 4736 32
Google LLC 10352 29
LG Electronics 3372 28
Pegatron Corporation 46 27
Huawei 3222 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 23
HP - Hewlett-Packard 3567 21
Quanta Computer 202 21
Qualcomm Technologies 1639 21
Wistron 72 19
Sharp Corporation 1024 18
Lenovo Motorola 3463 18
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 18
Compal Electronics 133 17
Toshiba Corporation 2830 16
ZTE Corporation 685 16
HTC Corporation 1428 16
Lenovo Group 2077 15
Amazon Inc - Amazon.com 2650 15
Xiaomi 1095 13
Sony Ericsson 1107 12
Twitter 2493 12
Nvidia Corp 3118 12
AT&T Inc 1563 11
Flextronics 77 11
AMD - Advanced Micro Devices 3661 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 10
FIH Mobile 14 9
HMD Global - Nokia 128 9
Dell Technologies - Dell Computer 984 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 8
Cisco Systems 4720 8
Meta Platforms - Facebook 4267 8
KGI Securities 49 11
BMW Group 392 6
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 5
Связной ГК 1190 4
Volkswagen Audi Group 184 4
БФА - Балтийское Финансовое агентство УК 5 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 3
Volvo Cars 243 3
Citi - Citigroup 283 3
LinkedIn 558 3
Bain Capital Ventures 34 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 3
Tesla Motors 285 3
Silver Lake Partners 75 3
BorgWarner 2 2
RBC Capital Markets 49 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
Евросеть 1393 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 2
Ford 386 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 2
Puma - Пума 41 2
GM - General Motors 434 2
Honda Motor Company 222 2
Barnes & Noble 119 2
Valeo 9 2
Electrolux - Электролюкс Рус 177 2
Carl Zeiss 294 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Walmart - Wal-Mart Stores 361 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 1
Porsche - Порше Руссланд 73 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
SoftBank Group 236 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 27 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 85 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
Президент Российской Федерации 3770 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 3
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 63 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 1
Администрация Президента РФ 904 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 53 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 212 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 70 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
ЛДПР 98 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 69
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 37
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 5
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 16
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 372 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
Образование в России 460 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 191 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Федеральное законодательство 1944 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
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Абонентская база - Абонентская плата 1383 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 83 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 44 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 1
DigiTimes - Издание 1284 53
Thomson Reuters - Рейтер 5731 42
Bloomberg 1009 27
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