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Fonmix Формакс ФМ
Плеер FONMIX — это интеллектуально-программное решение, которое служит для легального оформления различных общественных пространств, в том числе для аудиовизуального брендинга магазинов, торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов, кафе, баров и ресторанов и прочие.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|08.07.2026
|Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation 2
|28.04.2017
|В «Сколково» представлена платформа для организации фонового музыкального вещания Fonmix 2
Fonmix и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3415 1
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