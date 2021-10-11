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FlexSoft
ФлексСофт


11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
27.09.2021 Компания «ФлексСофт» выступит генеральным партнером конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 4
29.06.2021 Спикер компании «ФлексСофт» дал интервью для рубрики «Взгляд эксперта» в рамках проведения «CNews FORUM Кейсы 2021» 5
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
08.06.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в финсекторе» CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров 6
04.06.2021 В Ассоциации банков России создается проектная группа для проработки вопроса о создании инфраструктурной компании 1
03.06.2021 На заседании Cовета РУССОФТ Аркадий Лобас предложил новый взгляд на подходы к импортозамещению в финансовом секторе 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
24.05.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в банках» TAdviser SummIT 2021 5
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
12.05.2021 Компания «ФлексСофт»: Основной вызов для российских банков – необходимость замены устаревших, архаичных core-систем 4
20.04.2021 Компания «ФлексСофт» представит цифровую банковскую «Платформу FXL» на 11 Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес 2021» 4
12.04.2021 «ФлексСофт» расскажет про возможности «Платформы FXL» на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 3
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
05.04.2021 Компания «ФлексСофт» презентовала цифровую on-line «Платформу FXL» на форуме FinNEXT 2021 3
04.03.2021 «ФлексСофт» представит «Инновационную on-line платформу для построения цифрового банкинга» на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 3
03.03.2021 Компания «ФлексСофт» по приглашению Агентства инноваций г. Москвы приняла участие в выставке FinTech 3
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 4
25.11.2020 Компания «ФлексСофт» представила инновационную «Платформу FXL» на CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра 2
05.11.2020 «ФлексСофт» представит «Цифровую on-line платформу для банков XXI века» на «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра» 3
03.11.2020 «ФлексСофт» представит «Цифровую on-line платформу для банков XXI века» на «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра» 3
15.10.2020 «Флекссофт» представила «Цифровую онлайн-платформу для банков XXI века» 2
30.09.2020 «Флекссофт» представила «Цифровую on-line платформу для банков XXI века» 2
15.09.2020 «Флекссофт» и банк «Фридом Финанс» реализовали проект по переходу банка на «Платформу FXL» 4
31.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
26.05.2020 Российский рынок решений для анализа данных меняет лидеров 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 8
13.03.2020 Компания «ФлексСофт» выступила партнером конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» 2
26.05.2016 Продукты «ФлексСофт» внесены в Реестр отечественного ПО 1
19.10.2015 «ФлексСофт» получила специализацию по Oracle Application Development Framework 12c 1
02.04.2015 «ФлексСофт» автоматизировал «Объединенную расчетную систему» 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
30.10.2013 «Лето Банк» внедрил АБС от «ФлексСофт» 4
24.05.2013 «Форс — Банковские Системы» сменили название на «ФлексСофт» 3

Публикаций - 35, упоминаний - 91

FlexSoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Логика BPM 39 2
SAP SE 3230 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
Softline - Софтлайн 1482 2
Рексофт - Reksoft 203 2
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 1
Trend Micro 350 1
Brother 117 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Cloudera 49 1
Локотех Ctrl2Go 16 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Pegasystems 29 1
Dynatrace 46 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
АТК Консультационная группа 15 1
Google LLC 7210 1
VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 11 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн 8 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 1
VK - Mail.ru Group 2492 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Veeam Software 250 1
NortonLifeLock (Symantec) 805 1
Accenture - Аксенчер 533 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 397 1
Oracle Corporation 3389 1
Ланит ГК 1165 1
AnalyticsHub - Аналитикс Хаб 8 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 1
Крок 1223 1
Naumen - Наумен 346 1
Merlion - Мерлион 275 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 4
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Открытие ФК 539 3
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Альфа-Капитал УК 45 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 2
ВТБ Факторинг 22 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
Почта Банк 289 2
Уралсиб Банк 390 2
Альфа-Банк 1128 2
Capital One 15 1
МСП банк 24 1
Фридом Финанс ИК 12 1
Геобанк КБ 30 1
Citibank - Ситибанк 170 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Руснарбанк КБ 9 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Восточный Банк 108 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Qiwi 783 1
Pony Express 55 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 786 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 187 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
in-house разработка в компаниях 18 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 224 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 1
DevOps - Development и Operations 297 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Фишинг - Phishing 98 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
МФУ - Многофункциональное устройство 600 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 25
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
FlexSoft - FXL Front Desk 5 3
FlexSoft - FXL Core System 4 3
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 2
FlexSoft - FXL Data Force 4 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
Atos BullSequana Edge 12 1
Atos BullSequana S 16 1
HPE GreenLake 41 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
IBM Mainframe 4 1
C++ - Язык программирования 284 1
Совкомбанк Халва 9 1
Atos Bull Escala 8 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 82 1
Huawei Cloud Stack 1 1
FlexSoft - FXL Payments Hub 3 1
Java - Язык программирования 1186 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Дощенко Сергей 11 7
Горожанкин Алексей 8 6
Лобас Аркадий 9 3
Бычков Александр 39 2
Копысов Виталий 21 2
Лагунов Андрей 10 2
Мотренко Андрей 10 2
Вагнер Юлия 9 2
Бижан Михаил 10 2
Герасимов Александр 40 2
Трефилов Алексей 34 2
Соломонов Михаил 4 2
Шаблыгин Максим 3 2
Бородин Алексей 4 2
Погодаев Александр 7 2
Безбородов Александр 6 2
Агафонова Наталия 35 1
Валчев Стоян 44 1
Демидов Василий 1 1
Шершнев Георгий 13 1
Борискин Александр 2 1
Савцов Игорь 27 1
Калиновский Александр 14 1
Прохоров Фёдор 78 1
Перминов Леонид 7 1
Перепелкин Вадим 3 1
Борис Альберт 6 1
Некрасова Татьяна 3 1
Теленков Андрей 21 1
Тараторин Александр 5 1
Орлова Татьяна 12 1
Аглицкий Антон 5 1
Леушев Андрей 63 1
Теличева Наталья 125 1
Каменнова Мария 41 1
Литвинов Павел 18 1
Зелманов Андрей 1 1
Саломатин Андрей 1 1
Сологуб Денис 16 1
Казанцев Сергей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 4
Казахстан - Республика 2665 3
Беларусь - Белоруссия 2107 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Россия - Владивосток 869 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Украина 3431 1
Грузия 694 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 525 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
IDC - International Data Corporation 2743 1
CNews Analytics 1996 1
Gartner 2201 1
CNews Инновация года - награда 26 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 5
CNews FORUM Кейсы 44 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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