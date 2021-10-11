Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FlexSoft
ФлексСофт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 91
FlexSoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дощенко Сергей 11 7
|Горожанкин Алексей 8 6
|Лобас Аркадий 9 3
|Бычков Александр 39 2
|Копысов Виталий 21 2
|Лагунов Андрей 10 2
|Мотренко Андрей 10 2
|Вагнер Юлия 9 2
|Бижан Михаил 10 2
|Герасимов Александр 40 2
|Трефилов Алексей 34 2
|Соломонов Михаил 4 2
|Шаблыгин Максим 3 2
|Бородин Алексей 4 2
|Погодаев Александр 7 2
|Безбородов Александр 6 2
|Агафонова Наталия 35 1
|Валчев Стоян 44 1
|Демидов Василий 1 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Борискин Александр 2 1
|Савцов Игорь 27 1
|Калиновский Александр 14 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Перминов Леонид 7 1
|Перепелкин Вадим 3 1
|Борис Альберт 6 1
|Некрасова Татьяна 3 1
|Теленков Андрей 21 1
|Тараторин Александр 5 1
|Орлова Татьяна 12 1
|Аглицкий Антон 5 1
|Леушев Андрей 63 1
|Теличева Наталья 125 1
|Каменнова Мария 41 1
|Литвинов Павел 18 1
|Зелманов Андрей 1 1
|Саломатин Андрей 1 1
|Сологуб Денис 16 1
|Казанцев Сергей 11 1
|IDC - International Data Corporation 2743 1
|CNews Analytics 1996 1
|Gartner 2201 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771743, в очереди разбора - 675425.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771743, в очереди разбора - 675425.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru