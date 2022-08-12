Индексная книга CNews*
Fitness Фитнес Зарядка Гимнастика вид физической активности
Публикаций - 286, упоминаний - 291
Fitness упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Boyle Steven - Бойл Стивен 1 1
|Соболев Сергей 0 1
|Клапша Дмитрий 0 1
|Гридин Игорь 6 1
|Коробков Станислав 2 1
|Путин Владимир 2542 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Мельникова Анастасия 197 1
|Исанин Антон 9365 1
|Боровиков Максим 1 1
|Massey Paul - Мэсси Пол 1 1
|Fellows Mark - Феллоуз Марк 1 1
|Kinsella Paul - Кинселла Пол 1 1
|Зайцев Михаил 164 1
|Орловский Виктор 325 1
|Михина Анна 12 1
|Микитюк Руслан 1 1
|Матросов Олег 1 1
|Juniper Research 468 2
|Gartner - Гартнер 3301 1
|comScore 354 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194999, в очереди разбора - 944612.
Создано именных указателей - 88508.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194999, в очереди разбора - 944612.
Создано именных указателей - 88508.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.