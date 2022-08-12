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Fitness Фитнес Зарядка Гимнастика вид физической активности

Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности


12.08.2022 За россиянами начнут следить через носимые гаджеты во благо телемедицины 1
20.07.2022 Группа компаний «Импульс телеком» подвела итоги своего финансового 2021 года 1
06.07.2022 Умная реклама МТС стала в два раза популярнее в Новосибирске 1
05.07.2022 «СКБ Контур» подписал соглашение с губернатором Свердловской области 1
09.06.2022 Наталья Лиходиевская -

Мы хотим, чтобы каждый сотрудник компании стал ее акционером

 1
06.06.2022 В ИТ-компаниях в компенсационные пакеты для сотрудников работодатели чаще всего включают обучение за счет фирмы, оплату интернета и корпоративные мероприятия 1
29.05.2022 Насколько точно умные часы измеряют уровень кислорода в крови 1
26.05.2022 Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни 1
26.04.2022 «Сбер» и Visionlabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассы самообслуживания Smartix 1
26.04.2022 «Эвотор» запустил программу для ИТ-разработчиков для малого бизнеса 1
19.04.2022 Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты 1
19.04.2022 В России впервые в истории упали продажи фитнес-браслетов 1
04.04.2022 У россиян отберут единственную замену безлимитному интернету. Старые публичные точки Wi-Fi будут ломаться, а новых нет 1
30.03.2022 Клиенты Tele2 могут защитить смартфон от повреждений 1
24.03.2022 Совкомбанк присоединится к госпрограмме трудоустройства безработных 1
21.02.2022 Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM 1
07.02.2022 Каждый четвертый родитель мальчика видит будущее своего сына в сфере ИТ 1
31.01.2022 Эксперты ESET предупредили владельцев смарт-часов о потенциальных угрозах 1
31.01.2022 Wi-Fi-сеть «Дом.ру» выросла до 26 тыс. точек 1
27.01.2022 Отчет цифровой платформы Zepp о состоянии здоровья российских граждан за 2021 год 1
26.01.2022 В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры 1
20.01.2022 Как хакеры взламывают нас через Bluetooth 1
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
13.12.2021 «Вконтакте» запустила сервис онлайн-фитнеса с бесплатными программами от призёров чемпионатов и мастеров спорта 1
09.12.2021 Московским предпринимателям одобрены антикоронавирусные выплаты на сумму более 330 млн рублей 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
29.11.2021 Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android 1
17.11.2021 Google сломался и обвалил половину интернета 1
16.11.2021 KIVI представила линейку телевизоров 2021 с собственной системой контента 1
15.11.2021 Apple тайно использует Google в хитрой схеме заработка на пользователях 1
09.11.2021 Серия Xiaomi 11T поступает в продажу в России 1
01.11.2021 «Яндекс.доставка» обеспечила сети спортивных товаров экспресс-доставкой 1
27.10.2021 Recognition X разработала биометрическую платформу Id-Fit для идентификации посетителей фитнес-клубов 3
21.10.2021 Быстрее, выше, сильнее: около сотни цифровых решений для спортсменов предложили разработчики столичным федерациям и клубам 1
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 1
24.08.2021 Xiaomi уничтожает свой главный бренд с 10-летней историей 1

Публикаций - 286, упоминаний - 291

Fitness упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 102
Samsung Electronics 9333 77
Xiaomi 1095 49
Huawei 3222 43
LG Electronics 3372 24
Microsoft Corporation 22497 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 17
Элемент ГК - Elementec 1523 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 13
Intel Corporation 11262 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
Yandex - Яндекс 5015 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
Lenovo Group 2077 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Redmond - Инновационные решения 88 4
AMD - Advanced Micro Devices 3661 4
Samsung - Harman - JBL 167 4
ФОРС - Центр разработки 390 4
Nvidia Corp 3118 4
Telegram Group 805 4
Dr.Web - Доктор Веб 1186 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
Google LLC 10352 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 2
Softline - Софтлайн 1870 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Доктор рядом - Doc+ 45 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 105 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 2
Google Russia - Гугл Россия 63 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 5
Альфа-Банк 1476 4
Wildberries - Вайлдберриз 185 4
Почта России ПАО 1853 3
Самолёт ГК 216 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
IKEA - ИКЕА 124 2
Магнит Косметик 18 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
ВкусВилл - Избёнка 68 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 50 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 20 1
World Class - Фитнес-клуб 19 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 3 1
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 16 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 10 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 1
Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 25 1
Adidas 129 1
KIA Motors 91 1
Hyundai Motor 316 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 104 1
CarPrice - Карпрайс 34 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 1
LEGO 202 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 27 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 81 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Skoda - Škoda Auto 38 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 123 1
X5 Group 709 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Президент Российской Федерации 3770 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
Губернатор Калифорнии 14 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 133
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 70
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 60
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 49
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 45
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 44
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 41
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 40
Мобильное приложение - Mobile app 4966 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 31
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 27
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 24
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 21
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 19
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 18
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 18
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 18
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 17
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 16
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 15
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 14
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 12
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 11
Google Android устройства 605 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 10
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 939 10
Google Android 11959 101
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 56
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 22
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 18
Apple iOS 6422 12
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 12
Microsoft Windows 2000 2856 12
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 11
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 5
Linux OS 7669 5
Google Play - Google Store - Android Market 2732 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
Apple - App Store 2437 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 3
Superjob 217 3
Apple Safari - браузер 743 3
Oracle Java - язык программирования 2554 3
Apple macOS 1457 3
Python - высокоуровневый язык программирования 486 3
Microsoft Windows 2104 3
Google Gmail 802 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 2
Apple iPod 1369 2
Apple iPod Touch 721 2
Mozilla Firefox - браузер 1738 2
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 28 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 2
Apple iPad 3663 2
Google YouTube - Видеохостинг 2277 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 73 2
Pokémon Go 74 2
Honor - серия смартфонов 138 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Microsoft Office 3247 2
Huawei AppGallery 131 2
Boyle Steven - Бойл Стивен 1 1
Соболев Сергей 0 1
Клапша Дмитрий 0 1
Гридин Игорь 6 1
Коробков Станислав 2 1
Путин Владимир 2542 1
Мишустин Михаил 376 1
Мельникова Анастасия 197 1
Исанин Антон 9365 1
Боровиков Максим 1 1
Massey Paul - Мэсси Пол 1 1
Fellows Mark - Феллоуз Марк 1 1
Kinsella Paul - Кинселла Пол 1 1
Зайцев Михаил 164 1
Орловский Виктор 325 1
Михина Анна 12 1
Микитюк Руслан 1 1
Матросов Олег 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 51
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 20
Япония 10069 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 14
Китай - Тайвань 2115 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Россия - РФ - Российская федерация 108428 10
Азия - Азиатский регион 3803 9
Земля - планета Солнечной системы 7427 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 8
Австралия - Австралийский Союз 2791 7
Россия - ПФО - Казань 2085 6
Казахстан - Республика 4467 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 5
Германия - Берлин 635 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Солнечная система - Solar system 2236 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 3
Америка 2011 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Швеция - Королевство 2072 2
Луна - спутник Земли 1184 2
Россия - Сибирь 1579 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 268 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 712 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 1
Россия - УФО - Свердловская область 1102 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 55
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 48
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 25
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 16
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 12
Эргономика 840 11
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 10
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 7
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
Юриспруденция 1629 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Тёмная материя - Dark Matter 0 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 0 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 0 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 16 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 60 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 18 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
Forbes - Форбс 591 2
The Verge - Издание 482 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
DigiTimes - Издание 1284 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
NBC Universal Media 71 1
StupidVideos 2 1
Juniper Research 468 2
Gartner - Гартнер 3301 1
comScore 354 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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