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FinTech ДБО Дистанционное банковское обслуживание Автоплатеж автопополнение с банковской карты



20.07.2021 В интернет-банке «Сбера» появилась функция автоплатежа для клиентов «Тинькофф мобайл»
20.08.2020 Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
27.12.2018 Система автоплатежа пенсионных взносов набирает популярность у клиентов НПФ Сбербанка
20.12.2018 Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa
20.12.2018 Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa
13.10.2016 «Автоплатеж» Tele2 доступен абонентам «Росбанка»
27.06.2016 Tele2 совершенствует «Автоплатеж» с помощью ChronoPay
15.04.2016 Настроить «Автоплатеж» Tele2 теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик»
01.02.2016 Число пользователей «Автоплатежа» Tele2 превысило 3 млн человек
28.10.2015 Сбербанк подключил своим клиентам 25 млн «Автоплатежей»
23.10.2015 МТС первой ввела «Автоплатеж» в пользу третьих лиц
05.10.2015 «Автоплатеж» Сбербанка стал доступен для регулярных переводов с карты на карту
26.05.2015 2,3 млн абонентов Tele2 пользуется сервисом «Автоплатеж»
02.02.2015 Более 220 тыс. нижегородцев оплачивают коммунальные услуги с помощью «Автоплатежа ЖКХ» «Сбербанка»
03.06.2014 «КартСтандарт» запустил услугу автоматического пополнения счета мобильного телефона
09.04.2014 AT Consulting развивает систему «Автоплатеж» в «Сбербанке»: завершен второй этап проекта
25.02.2014 Услуга «Сбербанка» «Автоплатеж ГИБДД» доступна на территории всей России
16.08.2013 Услугу «Автоплатеж ЖКХ» подключили свыше 4 тыс. клиентов «Сбербанка» в Ишиме
08.08.2013 Число пользователей услуги «Сбербанка» «Автоплатеж» за сотовую связь превысило 10 млн
26.07.2013 «Волго-Вятский банк Сбербанка» расширил функционал услуги «Автоплатеж»
22.05.2013 «Сбербанк» запустил услугу «Автоплатеж» по кредитам других банков
13.05.2013 «Московский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж» для оплаты штрафов ГИБДД
20.03.2013 «Московский банк Сбербанка России» расширил сервис «Автоплатеж» для клиентов, погашающих кредиты других банков
07.03.2013 «Автоплатеж» за коммунальные услуги можно подключить в любом офисе «Московского банка Сбербанка»
26.12.2012 «Московский банк Сбербанка» предложил услугу «Автоплатеж» для оплаты счетов за ЖКУ
29.11.2012 «Московский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж» для клиентов МГТС
27.09.2012 Услуга «Автоплатеж» от «Сбербанка» стала доступна абонентам Тele2
13.09.2012 Абонентам Tele2 стала доступна услуга «Автоплатеж» «Сбербанка»
27.02.2012 Экспресс-обзор. "Автоплатеж": баланс всегда в плюсе
02.12.2011 Услуга «Сбербанка» «Автоплатеж» стала доступна абонентам «Мегафон»
21.10.2011 Услуга «Сбербанка» «Автоплатеж» стала доступна абонентам «Билайн»
05.08.2011 Tele2 запустил сервис «Мобильный платеж»
24.06.2011 A1Pay запустил услугу «Мобильный платеж»: оплата услуг и товаров со счета сотового телефона
29.04.2011 МТС открыла доступ к услуге «Автоплатеж» для держателей всех банковских карт Visa, MasterCard и Diners Club
29.03.2011 МБРР совместно с МТС запускает услугу «Автоплатеж»
16.11.2010 «Билайн» изменяет схему использования услуги «Мобильный платеж» для борьбы с мошенниками
14.09.2010 МТС и «Сбербанк» запустили услугу автоматических платежей за связь с банковского счета
08.06.2010 «Билайн» запустил услугу «Автоплатеж»
21.04.2009 «Мегафон» запустил сервис «Мобильный платеж»
16.12.2008 Books.Ru присоединился к проекту «Мобильные платежи»

Публикаций - 215, упоминаний - 306

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9397 40
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2488 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8024 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10037 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6911 23
Yandex - Яндекс 5633 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 776 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2603 6
Meta Platforms - Facebook 4334 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 585 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 5
Google LLC 10914 4
Apple Inc 11163 3
Цифра ГК 2140 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 282 3
Oracle Corporation 6294 3
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 2
IBM - International Business Machines Corp 9183 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 322 2
Huawei 3492 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1919 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 798 2
Webmoney 523 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 55 2
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 51 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 826 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 296 1
ESG - Enterprise Strategy Group 198 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 125 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 1
ЦФТ Золотая Корона 357 1
Умный житель - Smart resident 4 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 76 1
ЛайфТелеком - Телфин 149 1
РСХБ Интех 7 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 80
Visa International 1870 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1767 18
Альфа-Банк 1591 12
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 873 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2508 8
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 8
Точка 3792 7
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 340 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2360 5
Qiwi 922 5
Сбер - Сбербанк Московский банк 77 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 504 4
Почта России ПАО 1983 4
Евросеть 1398 4
Восточный Банк 281 4
Русский стандарт Банк 384 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 100 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 3
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 57 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 349 3
Лента - Сеть розничной торговли 1690 3
X5 Group - Перекрёсток 452 2
AliExpress 379 2
Синко-банк 5 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 134 2
МКБ - Московский кредитный банк 400 2
Citi - Citibank - Ситибанк 293 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 2
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 2
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 47 2
Почта Банк 346 2
Связной ГК 1332 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 2
Газпром межрегионгаз 64 2
НСПК - Национальная система платежных карт 607 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 867 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 17
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 4
Федеральное казначейство России 1547 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 3
Правительство Москвы 1982 3
ПФР Департамент информационных технологий 184 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 1
МФЦ Мои документы Москвы 15 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 61 1
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