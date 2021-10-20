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Facebook Instagram
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20.10.2021 Facebook поменяет название 3
19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 1
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру» 1
13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram 2
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
04.10.2021 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 1
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
22.09.2021 Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию 1
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 1
15.09.2021 В «Госуслугах» «дыра»: Сайт перенаправляет пользователей к мошенникам 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 1
26.08.2021 «Лаборатория Касперского»: русскоговорящих пользователей больше всего волнует конфиденциальность во «Вконтакте», Instagram и Google 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
23.07.2021 Новый алгоритм поможет беспилотным машинам отличить лето от зимы 1
22.07.2021 Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok 2
22.07.2021 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 1
12.07.2021 Facebook Marketplace теперь доступен в России 1
08.07.2021 Москва потратит 540 миллионов на систему мониторинга критики властей во «Вконтакте», Facebook и Telegram 1
08.07.2021 Интерпол с помощью россиян арестовал хакера-ветерана с 12-летним стажем 1
01.07.2021 Сбербанк создал социальную сеть. Она уже работает 1
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1
25.06.2021 «Яндекс.маркет» снизит до рубля комиссию за заказы, привлеченные с рекламы продавца 1
24.06.2021 Основатели крупной криптовалютной биржи исчезли, прихватив миллиарды долларов, принадлежащие их клиентам 1
23.06.2021 Instagram и Facebook запускают Reels и музыку в России 7
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 1
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
21.06.2021 Эксперты «Информзащиты» рассказали как бороться с кражей аккаунта 3

Публикаций - 569, упоминаний - 981

Facebook Instagram упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Facebook 3765 134
Google LLC 7128 109
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 85
Microsoft Corporation 11017 63
Yandex - Яндекс 4099 53
Apple Inc - Эппл Рус 7680 49
Twitter 2204 49
Samsung Electronics 5633 38
Telegram Group 702 38
VK - Mail.ru Group 2482 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 15
Cambridge Analytica 43 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 13
Amazon Inc - Amazon.com 1467 11
Huawei 2726 9
Canon 549 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 9
PayPal 438 8
SEC Consult Services 929 8
Xiaomi 904 8
GitHub 412 8
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 8
SAP SE 3207 7
RuTube - видеохостинг 120 7
Lenovo Group 1636 6
Rambler Group - Рамблер ГК 484 6
IBM 3527 6
EA - Electronic Arts 906 5
Cisco Systems 2037 5
Intel Corporation 4152 5
Yahoo! 1089 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 4
Qualcomm Technologies 1001 4
AMD - Advanced Micro Devices 1664 4
Dell EMC 2387 4
Broadcom Inc 197 3
ESET 989 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 14
LinkedIn 520 10
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 8
Uber 257 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Vimeo - Видеохостинг 57 5
Uber Technologies 258 5
eBay Inc 528 4
Visa International 1344 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 38 3
Sequoia Capital 81 3
Tesla Motors 241 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Альфа-Групп 318 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Qiwi 783 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
X5 Group 599 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
DHL Express 82 2
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Coursera 40 2
AliExpress 275 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
Открытие ФК 538 2
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Связной ГК 877 2
Avito - Авито 171 2
Почта России ПАО 1570 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
Президент Российской Федерации 1439 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Правительство РФ 2200 4
Таганский районный суд города Москвы 44 4
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Президент США 105 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Самарской области 48 1
Правительство Республики Коми 19 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Администрация Волгоградской области - Комитет здравоохранения Волгоградской области 1 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РПЦ - Московский Патриархат 2 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 65
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 37
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 34
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 24
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 11
Социальные сети - Соцсети 96 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 9
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 9
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 8
3G - Стандарт мобильной связи 3709 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 7
Lightning 131 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 7
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Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 5
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
ARM64 - Архитектура процессора 1017 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 4
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Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
Big Data - Большие данные 1136 4
Google Android 10750 164
WhatsApp Messenger 654 110
Apple iOS 5741 105
VK - Mail.ru Одноклассники 853 66
Google YouTube - Видеохостинг 1706 53
Google Play - Google Store - Android Market 2515 49
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 40
Microsoft Windows 10 6612 34
Rakuten Viber 429 27
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 23
Microsoft Windows Phone OS 1472 23
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 19
Apple iPad 3263 18
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 17
Snapchat 89 17
Apple iPhone 6 547 12
Linux OS 4243 12
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 12
ByteDance TikTok 95 11
Apple iPhone 5 710 11
Dropbox - Файловый хостинг 390 10
Microsoft Windows 8 1228 9
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 9
Opera - Браузер 628 9
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Apple macOS 922 9
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Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 8
Microsoft Skype 1462 8
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AWS - Amazon Web Services 568 7
Tinder 24 7
Samsung Galaxy Note 558 7
Apple - App Store 2198 6
Samsung Galaxy 345 6
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 6
Google Gmail 600 6
Java - Язык программирования 1167 6
1С-Битрикс - Битрикс24 211 6
Google Chrome - браузер 1117 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 14
Путин Владимир 1820 13
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