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Facebook


20.10.2021 Facebook поменяет название 12
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 3
18.10.2021 Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет? 5
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 2
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
14.10.2021 Глава «Анлимитед Продакшн» рассказал о корпоративной платформе коммуникаций и мобильности eXpress 1
12.10.2021 Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 1
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 1
08.10.2021 ИТ-компании изгоняют из «налогового рая» 4
06.10.2021 6 главных тенденций в развитии ВРМ-систем 1
06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram 5
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 18
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
04.10.2021 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети 23
01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 12
24.09.2021 Почему в России набирают популярность отечественные серверы с открытой архитектурой 1
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 6
24.09.2021 Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет 1
23.09.2021 MTS StartUp Hub и Cаbra VC внедрят в России продукты зарубежных стартапов 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
22.09.2021 Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию 8
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 1
14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money 1
14.09.2021 Xiaomi создала «совершенно новое устройство» 4
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 1
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 3
09.09.2021 Власти запрещают китайцам инвестировать в «интернет будущего» 5
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 2
09.09.2021 Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии 1
08.09.2021 Выпущен накопитель колоссальной емкости на «древних» технологиях 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 3
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 1
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 1
30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad 1
26.08.2021 «Лаборатория Касперского»: русскоговорящих пользователей больше всего волнует конфиденциальность во «Вконтакте», Instagram и Google 1
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 2

Публикаций - 3765, упоминаний - 8116

Facebook упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7128 557
Microsoft Corporation 11017 536
Apple Inc - Эппл Рус 7680 245
VK - Mail.ru Group 2482 240
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 190
Samsung Electronics 5633 176
Yandex - Яндекс 4099 153
Twitter 2204 117
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 99
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 97
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 93
Amazon Inc - Amazon.com 1467 91
Telegram Group 702 76
IBM 3527 63
SAP SE 3207 43
Cisco Systems 2037 43
Cambridge Analytica 43 40
Rambler Group - Рамблер ГК 484 37
GitHub 412 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 31
Xiaomi 904 31
Intel Corporation 4152 30
SEC Consult Services 929 28
Nvidia Corp 2011 27
Huawei 2726 27
Nokia Corporation 2416 21
Qualcomm Technologies 1001 20
EA - Electronic Arts 906 20
Lenovo Group 1636 20
Alibaba Group 298 20
Yahoo! 1089 19
PayPal 438 18
Alphabet 74 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 18
Oracle Corporation 3331 16
Oculus VR 48 15
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 14
Sony 2319 13
ESET 989 13
Check Point Software Technologies 446 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 46
Uber 257 41
Uber Technologies 258 40
LinkedIn 520 36
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 27
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 21
HeadHunter Group - HH Group 336 20
Tesla Motors 241 19
Walmart - Wal-Mart Stores 151 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 16
eBay Inc 528 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 13
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 13
DST Global 165 10
AliExpress 275 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Альфа-Банк 1123 8
Открытие ФК 538 8
Vimeo - Видеохостинг 57 8
Visa International 1344 7
Почта России ПАО 1570 7
Газпром ПАО 518 7
X5 Group 599 6
Газпром-Медиа Холдинг 120 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 5
Airbnb 62 5
Avito - Авито 171 4
Альфа-Групп 318 4
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 4
Volvo Cars 155 4
Почта Банк 289 4
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 4
Связной ГК 877 4
JD.com - Jingdong Mall 45 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
Coca-Cola Company 112 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 64
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 61
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 54
Президент Российской Федерации 1439 33
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 21
Правительство РФ 2200 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 18
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 13
Таганский районный суд города Москвы 44 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 11
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 11
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 9
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 9
Президент США 105 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 8
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 7
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 6
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 6
Роснано 456 6
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 5
Пентагон - Министерство обороны США 277 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 5
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 5
Единая Россия - Политическая партия 171 10
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 9
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 6
OIN - Open Invention Network 17 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 3
Демократическая политическая партия США 36 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
РПЦ - Московский Патриархат 2 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
IFF - Internet Freedom Foundation 1 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
LOT Network 2 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 5 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 3 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 297
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 180
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 155
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 92
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 69
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 60
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 53
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 52
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 51
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 47
Flash 472 46
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 42
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 40
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 39
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 38
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 34
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 32
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 32
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 31
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 27
QWERTY-клавиатура 187 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 26
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 26
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 24
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 23
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 21
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 21
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 20
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 19
ARM64 - Архитектура процессора 1017 19
Социальные сети - Соцсети 96 19
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 18
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 18
3G - Стандарт мобильной связи 3709 17
Google Android 10750 641
Apple iOS 5741 361
WhatsApp Messenger 654 278
VK - Mail.ru Одноклассники 853 254
Facebook Instagram - Инстаграм 569 134
Google Play - Google Store - Android Market 2515 133
Microsoft Windows 10 6612 123
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 109
Microsoft Windows Phone OS 1472 96
Google YouTube - Видеохостинг 1706 88
Rakuten Viber 429 67
Apple iPad 3263 62
Linux OS 4243 53
Java - Язык программирования 1167 52
Google Picasa Web Albums 119 51
Apple macOS 922 48
Symbian OS 764 45
JavaScript - Язык программирования 626 43
Nvidia GeForce GTX 2054 41
Microsoft Windows 7 1662 40
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 37
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 35
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 34
Apple - App Store 2198 30
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 29
Google Chrome - браузер 1117 28
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 28
AWS - Amazon Web Services 568 27
Microsoft Azure 1171 26
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 25
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 25
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 25
Nokia N - серия 238 25
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 24
Apple macOS X 900 22
Microsoft Windows 8 1228 22
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 22
Samsung Galaxy Note 558 20
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 19
Microsoft Windows 850 19
Путин Владимир 1820 49
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 43
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 41
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 38
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 25
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 18
Волож Аркадий 181 17
Дуров Павел 216 16
Жаров Александр 165 14
Никифоров Николай 1126 11
Мельникова Анастасия 166 10
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 8
Опанасенко Всеволод 100 8
Титов Борис 27 8
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 8
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 8
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 22 7
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 7
Пушков Алексей 8 7
Носков Константин 201 7
Медведев Дмитрий 1433 7
Ханин Александр 42 7
Коган Александр 8 7
Kogan Aleksandr - Коган Александр 6 6
Щеголев Игорь 676 6
Чернышенко Дмитрий 234 6
Мишустин Михаил 302 6
Шадаев Максут 384 5
Навальный Алексей 58 5
Cruz Ted - Круз Тед 5 5
Горелкин Антон 34 5
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 5
Яровая Ирина 63 5
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 5
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 5
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 5
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 5
Водясов Алексей 97 5
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 5
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1162
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 789
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 263
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 241
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 191
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 179
Германия - Федеративная Республика 3614 138
Индия - Республика 2161 116
Европа 3730 115
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 111
Украина 3347 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 93
Япония 2760 79
Франция - Французская Республика 2112 75
Беларусь - Белоруссия 2081 48
Казахстан - Республика 2621 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 29
Бразилия - Федеративная Республика 1121 29
Восточная Европа 1669 22
США - Кремниевая долина 398 21
США - Калифорния 969 21
Канада 1294 20
Россия - ПФО - Казань 1510 20
Россия - СФО - Новосибирск 1956 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 17
США - Сан-Франциско 689 16
Испания - Королевство 1248 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 14
Израиль 716 14
Европа Западная 610 13
Австралия - Австралийский Союз 1118 13
Турция - Турецкая республика 950 13
Италия - Итальянская Республика 1371 13
США - Вашингтон 334 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 12
Южная Корея - Республика 1450 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 11
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 58
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 28
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 26
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 16
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 15
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 10
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