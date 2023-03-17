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F.A.С.С.T. Fight Against Cybercrime Technologies ранее Group-IB Группа информационной безопасности

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности

F.A.С.С.T. — Fight Against Cybercrime Technologies — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. F.A.С.С.T. создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB.
 
В основе технологического лидерства F.A.С.С.T. — 20-летний практический опыт исследований киберпреступлений по всему миру и более 70 000 часов реагирования на инциденты информационной безопасности, аккумулированные в одной из крупнейших лабораторий компьютерной криминалистики и круглосуточном центре оперативного реагирования CERT. Решения компании основаны на знаниях, полученных в ходе реагирований на инциденты и исследований киберпреступности. Они обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Продукты F.A.С.С.T. входят в Реестр Отечественного ПО.  


17.03.2023 Зашифрованные: число кибератак в 2022 г. выросло в три раза
03.03.2023 Число заблокированных Group-IB фишинговых сайтов в 2022 году выросло в два раза
13.02.2023 Group-IB обнаружила связь кибератак на ИТ-компании с группой Tonto Team
02.02.2023 Group-IB: злоумышленники выложили 1,4 млрд строк из утекших баз российских компаний в 2022 году
26.01.2023 «Столото» и Group-IB заблокировали более 38 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году
17.01.2023 Опасная эволюция: Group-IB предупредила о главных киберугрозах 2023 года
19.10.2022 Group-IB: вымогатели из группы DeadBolt атакуют российские вузы, использующие системы хранения данных
18.10.2022 Group-IB открыла первую лабораторию информационной безопасности в ИТ-центре МАИ
29.09.2022 Group-IB обнаружила новые поддельные ресурсы популярных пиццерий
16.09.2022 Group-IB: русскоговорящие мошенники массово атакуют криптоинвесторов из Европы и США
07.09.2022 Group-IB зафиксировала рекордное число утечек баз данных российских компаний
16.08.2022 Group-IB: мошенники атакуют пользователей платформы Steam c помощью нового метода фишинга
02.08.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2022 года
08.07.2022 Валерий Баулин назначен региональным директором Group-IB в России и СНГ
06.07.2022 Group-IB расколется надвое: Бизнес в России будет отделен от международного
06.07.2022 Операция по диверсификации: Group-IB отделяет российский бизнес от международного
30.06.2022 Group-IB представила новую платформу для снижения киберрисков
10.06.2022 Group-IB: в даркнете выросло количество утекших баз данных российских компаний
07.06.2022 Group-IB выявила мошеннические схемы с оплатой в PlayStation Store и Brawl Stars
25.05.2022 Group-IB помогла Интерполу задержать лидера международной группы фишеров
19.05.2022 Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч
17.05.2022 Group-IB: мошенники используют фишинг с маскировкой под сервисы Apple
27.04.2022 Group-IB обнаружила в России 7,5 тыс. незащищенных баз данных
08.04.2022 Group-IB выявила масштабные мошеннические схемы с цифровыми валютами и NFT
06.04.2022 В России появился первый MSSP-провайдер по исследованию кибератак и реагированию на инциденты
29.03.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 23 тысяч мошеннических ресурсов в 2021 году
19.01.2022 Интерпол и полиция Нигерии при участии Group-IB ликвидировали группу кибермошенников
15.12.2021 Хакеры украли полмиллиарда рублей со счета Центробанка России
18.11.2021 Group-IB обнаружила атаки хакеров Redcurl на ритейл
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене
23.09.2021 «Выкуп платить не готовы»: Group-IB исследовала отношение российских предпринимателей к программам-вымогателям
16.08.2021 Хакерский ресурс прорекламировал себя, слив криминалу данные миллиона взломанных карт
05.08.2021 Китайские хакеры в течение года атаковали российские госорганы. Это прямое нарушение договора между странами
27.07.2021 Group-IB назвала самые популярные схемы онлайн-мошенничества во время пандемии
07.07.2021 Group-IB представила анализ результатов голосования на CIPR Digital Awards 2021
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов
28.06.2021 Group-IB: количество атак на объекты критической инфраструктуры в мире выросло в 12 раз

Публикаций - 477, упоминаний - 764

F.A.С.С.T. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4233 81
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 62 59
Microsoft Corporation 23628 39
Yandex - Яндекс 5814 32
Leta Group 279 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10174 25
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 732 24
VK - Mail.ru Group 3222 24
InfoWatch - Инфовотч 933 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9649 18
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 18
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 603 18
Telegram Group 1120 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8115 18
Google LLC 11035 17
Информзащита 683 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7066 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2769 15
Лаборатория компьютерной криминалистики 15 14
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 12
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 12
Код Безопасности 477 11
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 170 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 964 10
Cisco Systems 4899 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2541 10
Softline - Софтлайн 2128 9
Rambler Group - Рамблер ГК 855 9
7103 9
1С-ИжТиСи 6417 9
Webmoney 524 9
Huawei 3543 8
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 8
Крок - Croc 1716 8
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 132 8
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 46 8
HamsterSoft 10 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 53 7
Leta IT-company 121 7
Дамаск 32 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5936 39
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6256 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1212 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 12
Assist - Ассист 202 10
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 91 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2443 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 612 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 9
НСПК - Национальная система платежных карт 624 9
Газпром нефть 510 9
Альфа-Банк 1611 9
Эстет 13 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 204 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг 346 8
Россети Ленэнерго 2366 8
Интерпрогрессбанк 20 8
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 18 8
Нэклис-Банк 16 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 923 7
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 173 6
Visa International 1878 6
Qiwi 931 6
ВТБ - ВТБ24 660 6
VK Delivery club 234 6
Экономикс-Банк 8 6
Почта России ПАО 2020 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 5
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 52 5
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 31 5
Почта Банк 370 5
РЖД - Российские железные дороги 1647 4
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 29 4
TMT Investments 109 4
МКБ - Московский кредитный банк 435 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 4
101Hotels.com 712 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 515 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18262 59
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 57
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 46
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 43
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2739 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9321 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2445 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2957 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2378 29
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 17
Европол - Полицейская служба Европейского союза 69 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1579 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 12
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 211 12
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 87 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 11
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 11
Президент Российской Федерации 3766 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 968 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1437 10
Судебная власть - Judicial power 2119 10
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 10
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10493 10
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 49 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3023 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1223 9
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 208 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 8
МВД РФ Управление К 118 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1685 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 295 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1335 5
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 205 5
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1894 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2451 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 11
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 3
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 3
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 3
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 3
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 2
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 256 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 448 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 21 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 68 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
АРБ - Ассоциация российских банков 208 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2587 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
CAS - Court of Arbitration for Sport - Спортивный арбитражный суд 1 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20394 401
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79836 231
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11423 229
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54214 188
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4066 160
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26174 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39820 90
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1361 86
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2836 83
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4154 82
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 863 74
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5907 73
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 421 71
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3653 68
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11752 68
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7017 67
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5417 64
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11069 57
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5105 56
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9301 55
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2467 52
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3544 47
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1020 46
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 722 44
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2586 42
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9070 41
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1273 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12430 41
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7880 39
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22483 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8366 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7613 38
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 400 38
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15172 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26328 37
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13384 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22232 36
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3519 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17563 35
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3336 34
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3341 49
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 46 45
Group-IB DRP - Group-IB Digital Risk Protection 38 33
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 25 24
Google Android 12707 22
Microsoft Windows 14561 22
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 18
Microsoft Windows 2000 12745 14
Group-IB Anti-Piracy - Group-IB Brand Protection 11 11
Google Play - Google Store - Android Market 2975 10
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 10
Group-IB THF - Group-IB Threat Hunting Framework 9 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6635 9
Google Gmail 841 8
Apple iPhone 6 6224 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 740 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 547 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 270 7
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 40 7
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 176 7
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 263 6
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 539 6
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 23 6
Google YouTube - Видеохостинг 2458 6
Microsoft Office 3476 6
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 6
Apple iOS 6902 6
Apple - App Store 2635 6
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 157 5
WhatsApp Messenger 879 5
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 15 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1781 5
Rakuten Viber 540 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1287 5
Group-IB THI - Group-IB Threat Hunting Intelligence 5 5
Crutop 11 5
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4196 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6670 5
Age of Kings 3452 5
Сачков Илья 111 97
Волков Дмитрий 53 38
Бусаргин Андрей 26 26
Крылов Павел 23 17
Соколов Алексей 131 16
Сычев Артем 58 14
Баулин Валерий 14 13
Каргалев Ярослав 13 13
Кузнецов Станислав 93 12
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 878 5
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VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 85 2
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 2
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ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
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Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
Международный женский день - 8 марта 282 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
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Intel Developer Forum - IDF 274 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 227 1
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Microsoft Imagine Cup 57 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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