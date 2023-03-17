F.A.С.С.T. Fight Against Cybercrime Technologies ранее Group-IB Группа информационной безопасности
F.A.С.С.T. — Fight Against Cybercrime Technologies — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. F.A.С.С.T. создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB.
В основе технологического лидерства F.A.С.С.T. — 20-летний практический опыт исследований киберпреступлений по всему миру и более 70 000 часов реагирования на инциденты информационной безопасности, аккумулированные в одной из крупнейших лабораторий компьютерной криминалистики и круглосуточном центре оперативного реагирования CERT. Решения компании основаны на знаниях, полученных в ходе реагирований на инциденты и исследований киберпреступности. Они обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Продукты F.A.С.С.T. входят в Реестр Отечественного ПО.
F.A.С.С.T. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сачков Илья 111 97
|Волков Дмитрий 53 38
|Бусаргин Андрей 26 26
|Крылов Павел 23 17
|Соколов Алексей 131 16
|Сычев Артем 58 14
|Баулин Валерий 14 13
|Каргалев Ярослав 13 13
|Кузнецов Станислав 93 12
|Бокова Людмила 80 12
|Путин Владимир 2765 12
|Лютиков Виталий 18 10
|Демидов Сергей 82 10
|Калинин Александр 138 10
|Стоянов Руслан 33 10
|Пермяков Максим 28 10
|Артимович Игорь 28 10
|Врублевский Павел 93 10
|Козлов Александр 62 9
|Громов Александр 16 9
|Дюбанов Анатолий 94 9
|Данилов Сергей 15 9
|Лебедь Сергей 13 9
|Соколов Олег 51 9
|Ковалев Денис 11 9
|Контемиров Юрий 32 9
|Остапенко Григорий 27 9
|Гадарь Дмитрий 24 9
|Касперская Наталья 275 9
|Горбатько Александр 104 9
|Палей Лев 47 9
|Устюжанин Дмитрий 50 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Приезжева Антонина 18 9
|Кулинич Владимир 8 8
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Лупанин Сергей 8 8
|Юфаркин Александр 10 8
|Окулесский Василий 24 8
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