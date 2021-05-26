Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FTTH
Fiber To The Home
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 129
FTTH упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
|Почта России ПАО 1574 1
|Северсталь ПАО 204 1
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
|Приданцев Сергей 82 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Мордашов Алексей 29 2
|Калугин Сергей 162 1
|Моргун Дмитрий 1 1
|Kunstler Julie - Кунстлер Джули 2 1
|Motley Sandra - Мотли Сандра 3 1
|Черменин Артем 6 1
|Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Марголин Михаил 2 1
|Носков Михаил 21 1
|Провоторов Александр 146 1
|Киселев Александр 60 1
|Путин Владимир 1826 1
|Березкин Григорий 28 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Дергунова Ольга 58 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Малофеев Константин 98 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рейман Леонид 411 1
|CNews Analytics 1990 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|Nielsen Holdings 78 1
|Analysys Mason 26 1
|Superdata 9 1
|Omdia 15 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762333, в очереди разбора - 666023.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762333, в очереди разбора - 666023.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru