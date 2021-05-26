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FTTH
Fiber To The Home


26.05.2021 Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet 1
08.02.2021 Cisco представила микрокоммутаторы Catalyst Micro 1
17.11.2020 «Ростелеком» и Huawei представили роутер «Игровой» с искусственным интеллектом 1
08.07.2020 ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G 1
14.05.2020 ИСИЭЗ НИУ ВШЭ оценил готовность телеком-инфраструктуры к резкому росту интернет-трафика 1
23.03.2020 Nokia представила волоконно-оптические продукты для 5G 5
05.06.2018 3m продала телекоммуникационный бизнес за $870 миллионов 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 2
19.02.2018 Huawei тестирует технологию WTTx в городских условиях на оборудовании 5G 1
19.02.2018 Модернизацией сетей доступа «Ростелекома» займется ZTE 1
06.02.2018 ZTE представила модемы CPE с профилем 35b 1
07.03.2017 Tele2 удвоил убытки, а «Ростелеком» потерял прибыль 1
27.02.2017 Samsung выпустил полный портфель технических новинок для сетей 5G 1
27.02.2017 Samsung Electronics представила портфолио сетевых продуктов и решений для мобильных сетей 5G 1
23.09.2016 «Акадо Телеком» удвоил покрытие сети в Подмосковье 1
03.02.2016 За 2015 г. число пользователей фиксированного ШПД в России выросло на 2% 1
02.02.2016 Huawei и TDC Group модернизируют широкополосную сеть оператора до 1 Гбит/с 3
18.01.2016 «Ростелеком» охватил оптическими сетями доступа более 330 тыс. домохозяйств в Тверской области 1
14.12.2015 Российский NeoPhotonics запустил локальное производство сплиттеров для сетей GPON 1
27.11.2015 «Ростелеком» предоставил облачные сервисы для Прокуратуры Тверской области 1
29.10.2015 Alcatel-Lucent представила новое многопортовое устройство G.fast Distribution Point Unit с поддержкой технологии векторизации 2.0 1
29.10.2015 Alcatel-Lucent расширила портфель решений TWDM-PON 1
26.10.2015 «Акадо Телеком» инвестирует более 10 млн руб. в объекты загородной недвижимости 1
22.10.2015 Alcatel-Lucent представила новые решения в области передачи данных по медным и оптическим линиям 2
14.10.2015 Alcatel-Lucent расширила линейку IP-маршрутизаторов 1
16.09.2015 Qtech представил новую серию гигабитных оптических роутеров 2
16.03.2015 «Ростелеком» заработал на альянсе с Tele2 1
18.02.2015 29,7 млн российских домохозяйств имеют фиксированный широкополосный доступ в интернет 1
05.02.2015 Qtech анонсировал новое абонентское устройство для подключения к сетям GPON 1
22.12.2014 PON обогоняет DSL 1
02.09.2014 Netis Systems представила линейку оборудования для пассивных оптических сетей стандартов GPON и EPON 1
26.06.2014 Интернет в России: прирост абонентов замедлился, цены остались прежними 1
21.03.2014 В Нью-Мексико завершилось строительство FTTH-сети с использованием технологии GPON 1
26.12.2013 ТТК подключил 1,5-миллионного абонента 1
18.12.2013 Интернет от ТТК стал доступен жителям малоэтажных домов Новосибирской области 1
27.11.2013 «Ростелеком» запускает новую тарифную линейку на домашний интернет 1
17.10.2013 К 2016 г. объем российского рынка ШПД вырастет более чем на 40% 1
05.09.2013 Mobily и Huawei запустили коммерческую опорную IP-сеть 400G 1
24.06.2013 Город будущего: разнообразие концепций 1
28.03.2013 Чистая прибыль «Ростелекома» за 2012 г. по МСФО составила 35,2 млрд руб. 1

Публикаций - 96, упоминаний - 129

FTTH упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 8
ZTE Corporation 550 3
Акадо Телеком - Комкор 609 3
Ростелеком Связьинвест 697 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 3
BT Group - British Telecommunications 84 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 2
Синтерра - Synterra 565 2
Huawei 2730 2
Samsung Electronics 5677 2
Nokia Corporation 2439 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
TELUS-Huawei 5G Living Lab 1 1
Oculus VR 48 1
ECI Telecom 21 1
TELUS 18 1
Orange France Télécom 99 1
Nortel Networks 222 1
Constanta 2 1
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 18 1
Ростелеком Сибирьтелеком 305 1
Verysell - Верисел 91 1
Скай Линк - Skylink 503 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Twitter 2204 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
АФК Система ПАО 995 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 1
Wargaming 90 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Freshtel 49 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Почта России ПАО 1574 1
Северсталь ПАО 204 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Счётная палата РФ 460 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 15
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
3G - Стандарт мобильной связи 3736 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
G.Fast - Стандарт протокола цифровой абонентской линии 12 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 3
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 2
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 2
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 1
3GPP Release - стандартизация 5G 23 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 393 1
Vplus - широкополосная технология 4 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
mmWave - миллиметровые волны 12 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 126 1
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 4 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 47 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Nokia Lightspan MF - семейство волоконно-оптических продуктов для ускоренного внедрения 5G 1 1
ZTE Combo PON Plus 1 1
Nokia Quillion 2 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
ZTE ZXHN - серия модемов 1 1
Cisco SDA - Cisco Software Defined-Access 4 1
Nokia FastMile 1 1
Nokia Software Defined Access Networks - Nokia SDAN 1 1
SafeData ЦОД 1 1
Google Android 10751 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 21 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Nokia Broadband Anyhaul 2 1
Nokia WiFi Beacon - Серия маршрутизаторов 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Приданцев Сергей 82 2
Осеевский Михаил 221 2
Мордашов Алексей 29 2
Калугин Сергей 162 1
Моргун Дмитрий 1 1
Kunstler Julie - Кунстлер Джули 2 1
Motley Sandra - Мотли Сандра 3 1
Черменин Артем 6 1
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 1
Щеголев Евгений 1 1
Ковальчук Юрий 30 1
Ковальчук Михаил 10 1
Марголин Михаил 2 1
Носков Михаил 21 1
Провоторов Александр 146 1
Киселев Александр 60 1
Путин Владимир 1826 1
Березкин Григорий 28 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Дворкович Аркадий 169 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Дергунова Ольга 58 1
Эмдин Сергей 67 1
Никифоров Николай 1126 1
Малофеев Константин 98 1
Щеголев Игорь 676 1
Рейман Леонид 411 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
Япония 2788 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 6
Германия - Федеративная Республика 3643 5
Европа 3759 5
Франция - Французская Республика 2126 4
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Россия - ПФО - Казань 1518 4
Индия - Республика 2173 4
Украина 3372 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Казахстан - Республика 2632 3
Европа Западная 614 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Специальный административный район Гонконг 550 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область 10 1
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Канада - Ванкувер 67 1
Польша - Республика 829 1
Канада 1304 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Испания - Королевство 1255 1
Евразия 160 1
Северная Америка 1413 1
Нидерланды 975 1
Греция - Греческая Республика 322 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
CNews Analytics 1990 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Nielsen Holdings 78 1
Analysys Mason 26 1
Superdata 9 1
Omdia 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762333, в очереди разбора - 666023.
Создано именных указателей - 46354.
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