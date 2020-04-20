Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FRB USA
The Federal Reserve Board
ФРС США
Федеральная резервная система США
Публикаций - 377, упоминаний - 729
FRB USA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132321, в очереди разбора - 1022854.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132321, в очереди разбора - 1022854.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru