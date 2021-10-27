Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 50277
ИКТ 5042
Организации 3396
Ведомства 1234
Ассоциации 357
Технологии 2104
Системы 11664
Персоны 15795
Местоположение 1007
Статьи 685
Пресса 530
ИАА 418
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 664
Мероприятия 589

FBI USA
Federal Bureau of Investigation
ФБР США
Федеральное бюро расследований



27.10.21 Власти США бьют тревогу из-за хакерских атак на канализацию страны 1
06.10.21 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
28.09.21 Разработчика Ethereum посадят на 20 лет 2
20.09.21 Плодовитого хакера хотят посадить на 35 лет за DDoS-атаки 2
08.09.21 Древнее зло вернулось. Кто-то разбудил серверы знаменитого шифровальщика REvil 3
02.09.21 Работница банка отомстила за увольнение, уничтожив 21 ГБ данных о кредитах 1
19.08.21 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» 1
29.07.21 Bi.Zone обнаружила всплеск мошенничеств с подменой счетов и реквизитов компаний 1
16.07.21 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 2
14.07.21 Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты 3
08.07.21 Вышло мощное бесплатное средство обхода интернет-блокировок, которое осилит и ребенок 2
17.06.21 Крупнейший в мире интернет-рынок краденных паролей разгромлен силовиками 1
10.06.21 Анонимность биткоина кончилась? ФБР перехватило более половины выкупа, заплаченного хакерам после атаки на трубопровод 4
08.06.21 Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев 3
27.05.21 Хакеры выбили крупнейший в истории выкуп из корпорации, атакованной шифровальщиком 1
19.05.21 ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод 2
10.05.21 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 2
30.04.21 Директор некрупного ИТ-подрядчика силовиков получил зарплату в миллиард долларов 2
16.04.21 Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН 2
14.04.21 Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов 9
12.04.21 Арестован человек, который чуть не уничтожил «70% интернета» 12
24.03.21 ИТ-консультант отомстил за увольнение, удалив важные профили сотрудников и обрушив работу компании 1
18.03.21 Из-за просчета ФБР в Сеть утекли данные скупщиков краденой информации 2
09.02.21 В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру 2
05.02.21 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 1
18.01.21 Силовики всего мира атаковали сверхзащищенные криминальные сетевые ресурсы 2
23.12.20 Apple производит и раздает взломанные iPhone 3
24.11.20 В Apple грандиозный скандал. Чтобы получить лицензии на оружие, топ-менеджер раздавал взятки iPad-ами 2
24.11.20 Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту 2
19.11.20 Эксперты Check Point обнаружили всплеск атак программ-вымогателей на медицинские учреждения 1
20.10.20 Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн 1
16.10.20 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
15.10.20 Хакеры вломились в госсети США через «дыры» в VPN 1
06.10.20 Commvault представила Metallic Cloud Storage Service 1
04.09.20 ИТ-директор и госчиновник сел в тюрьму за продажу правительственного «железа» на eBay 2
12.08.20 В сотни мобильных приложений внедрено шпионское ПО, разработанное военными США 1
29.07.20 Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками 2
10.07.20 Сотрудница ФСБ запрашивала в базах ведомства и раздавала данные сотовых абонентов 1
25.06.20 В Сеть утекли персональные данные американских полицейских и сотрудников ФБР за последние 20 лет 2
25.05.20 Троян-шифровальщик напал на госсектор и медучреждения. Даже если заплатить выкуп, данные не восстановятся 3

Публикаций - 1021, упоминаний - 2159

FBI USA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20741 147
Apple Inc - Эппл Рус 10050 71
Yahoo! 3464 71
Google LLC 9328 61
SEC Consult Services 1267 52
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3718 48
Meta - Facebook 4080 45
Twitter 2254 37
Cisco Systems 4614 35
Amazon Inc - Amazon.com 2495 35
IBM 8584 28
Intel Corporation 10747 27
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1579 26
InfoWatch - Инфовотч 809 24
Adobe Systems 1286 21
Oracle Corporation 5751 19
Oracle - Sun Microsystems 2105 17
PayPal 612 17
AOL Inc 1482 17
Verizon - WorldCom 416 15
Verizon 824 14
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 13
AT&T Inc 1517 12
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 12
Trend Micro 555 12
AMD - Advanced Micro Devices 3475 11
Verisign 342 11
Sony 5555 11
HP - Hewlett-Packard 3420 11
ESET 1056 10
Telegram Group 725 10
Huawei 3106 9
Qualcomm Technologies 1514 9
Sophos 386 9
Perimetrix 273 8
HP Inc. 5023 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1399 8
RSA Security 98 8
Монитор безопасности 70 8
Ciena 197 8
eBay Inc 1556 48
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 22
Visa International 1635 12
LinkedIn 545 11
Lockheed Martin 537 11
Bank of America - Банк Америки 208 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4755 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1592 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 490 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 7
Western Union 117 7
Merrill Lynch 427 7
The Walt Disney Company 478 6
American Express 300 5
Citibank - Ситибанк 250 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 5
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 100 5
Assist - Ассист 159 5
Boeing 771 5
First Call 190 4
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 4
Colonial Pipeline 17 4
EPIC Telecom Invest 141 4
DuPont 87 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 71 4
Federated Hermes - Federated Investors 57 4
Sony Pictures Entertainment 133 4
Home Depot - сеть магазинов 54 4
Аэрофлот 609 4
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 4
Enron - Enrongate 119 4
Volvo Cars 204 3
Альфа-Банк 1311 3
Ангелы ада - мотоклуб 3 3
Expedia Group 130 3
Rakuten Shopping - Buy.com 76 3
ПСБ - Промсвязьбанк 632 2
Альфа-Групп 580 2
Citigroup 269 2
BAE Systems 127 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 272 71
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 312 63
Пентагон - Министерство обороны США 1164 56
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 347 51
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 352 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2312 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1857 27
Конгресс США - U.S. Congress legislation 397 27
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 280 25
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 139 23
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 73 22
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 21
Президент США 160 18
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 462 17
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 15
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1543 13
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 13
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 13
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 11
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 11
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 561 10
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 8
US Navy - Военно-морские силы США 299 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7249 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2689 8
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1922 7
Президент США - The White House - Белый дом 96 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 287 7
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 279 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 330 5
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 94 5
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 5
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 581 5
Верховный суд Российской Федерации 286 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1456 5
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 69 5
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 47 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1056 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2466 29
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 17
Демократическая политическая партия США 48 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 577 4
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 190 2
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 93 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 2
Руссофт - Russoft 333 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
TIA - Telecommunications Industry Association 65 1
TCG - Trusted Computing Group 16 1
Bitcoin Foundation 8 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12012 104
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3885 87
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1769 53
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 968 40
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1794 30
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1055 22
Вредоносное ПО - Зловред - malware 580 16
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1259 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10011 11
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 129 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11997 10
Website - Вебсайт 343 8
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 135 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 7
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 745 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 125 6
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 112 5
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 506 5
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 252 5
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 133 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 299 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3940 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 125 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 106 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 613 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 708 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 661 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 215 4
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 141 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2559 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2953 4
BEС - Business Email Compromise - Компрометация деловой электронной переписки 13 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 640 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 751 3
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 12 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 646 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 888 3
Microsoft Windows 10 10047 44
Apple iPhone - серия смартфонов 5780 35
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 210 32
Google Android 11565 30
Apple iOS 6163 24
Microsoft Windows NT 706 15
Apple iPhone 5 731 14
Microsoft Windows 2000 978 14
Apple iPad 3524 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 230 13
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1662 12
Linux OS 7125 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 9
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 171 8
Microsoft Windows XP 2204 8
WhatsApp Messenger 681 8
Google YouTube - Видеохостинг 2149 7
ICQ 784 7
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 94 7
Google Nexus - Серия смартфонов 410 7
Silk Road 11 7
АНБ США - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 58 7
Copperhead Android OS 9 6
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 607 6
Apple iCloud 222 6
Microsoft Windows Live Hotmail 241 6
Microsoft Edge - браузер 1767 6
Oracle PeopleSoft 367 6
Google Gmail 774 6
Tor Project - Mission Improbable - смартфон 7 6
Dream Market - darknet - Подпольная торговая площадка 8 6
AWS - Amazon Web Services 594 6
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 161 6
Microsoft Windows 1326 6
Microsoft Office 2880 6
Google Play - Google Store - Android Market 2620 5
Microsoft Outlook 1203 5
Nvidia GeForce GTX 3044 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3288 5
Microsoft Skype 1818 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 153 26
Trump Donald J. - Трамп Дональд 330 25
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 338 24
Касперский Евгений 285 19
Зенкин Денис 258 18
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 15
Coats Dan - Коутс Дэн 14 13
Мельникова Анастасия 171 12
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 346 12
Gates William Henry - Гейтс Билл 832 11
Иванов Алексей 91 9
Гвоздев Дмитрий 84 8
Bush George - Буш Джордж 266 8
Галушкин Олег 170 7
Гинятуллин Роман 61 6
Скляров Дмитрий 29 6
Зайцев Михаил 149 6
Докучаев Дмитрий 14 6
Perry Mike - Перри Майк 6 6
Фомченков Георгий 9 6
Путин Владимир 2325 6
Стоянов Руслан 31 5
Ульянов Владимир 153 5
Mitnick Kevin - Митник Кевин 16 5
Михайлов Сергей 37 5
Steve Jobs - Стив Джобс 976 5
Доля Алексей 65 5
Врублевский Павел 81 5
Ramos Vincent - Рамос Винсент 4 4
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 4
Ковалев Александр 156 4
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 4
Кирюхин Дмитрий 75 4
Thiel Peter - Тиль Питер 28 4
Медведев Дмитрий 1525 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 47 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 269 3
Smith Brad - Смит Брэд 60 3
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 3
Богачев Евгений 8 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 618
Россия - Российская федерация - РФ 80604 186
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9016 84
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10547 83
США - Калифорния 2793 57
США - Нью-Йорк 2527 56
Канада 2704 52
Германия - Федеративная Республика 7512 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11268 33
Израиль 1550 28
Нидерланды 1906 27
Австралия - Австралийский Союз 2323 26
США - Лос-Анджелес 637 24
США - Колумбия - Вашингтон 1021 23
США - Техас 728 22
США - Флорида 616 21
Южная Корея - Республика 3176 20
Франция - Французская Республика 4613 20
Украина 5443 19
Европа 7060 18
Испания - Королевство 2430 18
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 760 17
США - Вирджиния - Виргиния 153 17
США - Нью-Джерси 243 17
Япония 7660 17
США - Калифорния - Сан-Франциско 1280 17
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1213 16
Италия - Итальянская Республика 2719 16
США - Вашингтон - Сиэтл 376 16
Северная Америка 2463 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1625 15
США - Пенсильвания 262 15
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 370 14
Иран - Исламская Республика Иран 850 13
Новая Зеландия 548 13
Сирия - Сирийская Арабская Республика 207 13
Ирландия - Республика 788 13
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1005 12
Румыния 536 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1216 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4909 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3998 14
Русский язык 1470 11
Мошенничество 74 7
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 64 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3577 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2213 7
Конституция США 42 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1496 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2595 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 40 4
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 12 3
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 119 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1049 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1445 3
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 33 3
Запугивание и шантаж 4 3
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 214 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 190 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 731 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1145 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 195 2
Спам - Spam 181 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 162 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 788 1
Чаевые 5 1
Антитеррор 66 1
Фабрика троллей 4 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 138 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 101 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 610 1
CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 10 1
Дед Мороз 146 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 99 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 44 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 741 1
УК РБ - Уголовный кодекс Республики Беларусь 1 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 555 53
Thomson Reuters - Рейтер 5569 52
Associated Press 1826 34
WSJ - The Wall Street Journal 1193 30
NYT - The New York Times 939 29
The Washington Post 285 24
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1702 20
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 20
The Register 1223 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 16
Bloomberg 934 16
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 13
CNET - Издание 1557 12
ZDnet 554 11
The Guardian - Британская газета 311 11
Mercury Center 309 10
WikiLeaks 110 9
NBC News 165 8
Wired - Издание 158 7
Newsbytes News Network 215 7
BleepingComputer - Издание 124 7
23ABC News 124 7
РИА Новости 712 6
CBS MarketWatch 269 6
Forbes - Форбс 547 6
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 5
Ananova 249 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 546 5
Ars Technica 301 4
The Verge - Издание 453 4
ABC News 50 4
NewsFactor 96 4
Коммерсантъ - Издательский дом 773 4
FT - Financial Times 1066 4
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 4
SiliconValley.com - SV.com 238 3
Reddit 208 3
Silicon 205 3
Fortune 156 3
Silicon.com 350 3
Internet Stock Report 992 20
Gartner 3120 10
S&P - Standard and Poor’s 448 10
IDC - International Data Corporation 4477 7
SANS Institute 71 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2515 3
Fortune Global 500 265 3
Conference Board 72 2
Recorded Future 8 2
S&P 500 226 2
SimilarWeb 24 2
Forrester Research 766 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 2
Gartner Dataquest 329 1
Zecurion Analytics 25 1
Yankee Group 161 1
IDC Research 10 1
Javelin Strategy & Research 4 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 69 1
IDC Russia - IDC Россия 143 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
Fortune 100 85 1
Check Point Research 47 1
ABI Research 230 1
Juniper Research 416 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 49 14
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 256 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 626 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 247 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 298 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 138 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 110 1
Princeton University - Принстонский университет 96 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 33 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 20 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 36 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 14 1
DePaul University - Университет Де Поля 1 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 31 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 26 1
ТГУ - Томский государственный университет 83 1
University of Oxford - Оксфордский университет 118 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 148 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 33 1
РАН - Российская академия наук 846 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 90 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 86 1
Defcon 38 5
Black Hat - Конференция 66 3
Олимпийские игры - Olympic Games 452 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 160 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1177 1
Oracle OpenWorld 58 1
Ночь в музее 4 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 15 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
IDF - Intel Developer Forum 143 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021