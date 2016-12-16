Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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ExpressCard
NewCard
PCCard
интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств
Публикаций - 104, упоминаний - 132
ExpressCard упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nvidia Corp 2087 23
|Acer Group 1403 21
|Intel Corporation 4335 19
|HP Inc. 3043 15
|Sony 2588 13
|Dell EMC 2502 12
|Lenovo Group 1667 11
|Apple Inc - Эппл Рус 7861 11
|AMD Graphics Product Group - ATI 362 9
|Microsoft Corporation 11628 9
|Toshiba Corporation 1159 9
|Zoom Int - Zoom Video Communications 737 8
|AMD - Advanced Micro Devices 1729 8
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1251 8
|Samsung Electronics 5878 7
|Fujitsu 774 5
|Harman Kardon 167 5
|MSI - Micro-Star International 287 4
|Qisda BenQ 111 4
|HP - Hewlett-Packard 963 4
|VAIO 92 4
|Yota - Скартел 623 3
|IBM 3677 3
|Qualcomm Technologies 1023 2
|Canon 610 2
|LG Electronics 1942 2
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 418 2
|Rover Computers 90 1
|AMT Group - АМТ-Груп 174 1
|Gigabyte Technology 140 1
|VIA Technologies 50 1
|IPC2U 13 1
|Synaptics 20 1
|Белый Ветер Цифровой 124 1
|Рустелеком ТК 207 1
|Google LLC 7439 1
|EFI - Electronics for Imaging 23 1
|Marvel - Марвел КТ 65 1
|Sanyo Electric 87 1
|Allied Telesis 78 1
|Белый Ветер 61 2
|МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
|ВТБ - Транскредитбанк 76 1
|Automobili Lamborghini S.p.A. 27 1
|Lexus 38 1
|Ferrari NV 76 1
|Citibank - Ситибанк 174 1
|ВТБ Банк Москвы 379 1
|Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 1
|Евросеть 939 1
|Росбанк ПАО - Societe Generale 330 1
|Visa International 1358 1
|AliExpress 275 1
|BMW 255 1
|Связной ГК 897 1
|eBay Inc 565 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
|Свердлов Денис 163 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 294 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 737 1
|Малис Александр 117 1
|Брюквин Юрий 206 1
|Морошкин Александр 106 1
|CNews - ZOOM.CNews 1114 7
|Engadget - Блог о технологиях 347 2
|DigiTimes - Издание 538 1
|PCMark 79 13
|CNews Analytics 2006 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786540, в очереди разбора - 690216.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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