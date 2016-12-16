Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

ExpressCard
NewCard
PCCard
интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств



16.12.2016 Устройство за $300 взламывает криптографию любого MacBook за 30 секунд. Видео 1
22.10.2014 Руководство по выбору ноутбука Fujitsu Lifebook 2
20.10.2014 Три решения от компании Dell для современного специалиста 1
28.10.2013 Самый тонкий в мире ультрабук 14" и другие новинки Fujitsu: первый взгляд 1
13.05.2013 Иду на стыковку: обзор "походного" ноутбука с док-станцией Acer Travelmate P633 1
12.12.2012 Полный разбор Lenovo ThinkPad X230: как работает ноутбук? 2
07.08.2012 Acer TravelMate P6: новая серия ноутбуков для бизнеса 1
03.04.2012 Yota помешали «яйца»: запуск LTE в Москве переносится 1
16.03.2012 Первый в мире ноутбук с проектором: обзор Fujitsu Lifebook P771 1
21.02.2012 Yota отключает WiMAX и бесплатно раздает LTE-модемы. СПИСОК ЗАМЕНЫ 1
29.07.2011 Fujitsu сделала тонкий ноутбук для школьников 1
30.06.2011 Компания Buffalo Technology выпускает новые внешние накопители с интерфейсом USB 3.0 1
05.04.2011 Выбор ZOOM: самые дорогие ноутбуки 2
30.03.2011 Тест Toshiba Qosmio X500: убийца десктопов 1
05.03.2011 Новые MacBook Pro: злейшие враги Intel и AMD в одном корпусе 1
24.01.2011 HP EliteBook 2740p: тест ноутбука-трансформера 1
11.11.2010 Sony выпустила профессиональную 35-мм видеокамеру 1
10.11.2010 Dell обновляет конфигурацию ноутбуков Alienware 1
25.10.2010 Microstar представила новый игровой ноутбук на базе Intel Core i5 1
14.10.2010 Toshiba добавила WiMAX-модуль в ноутбук Portege R700 1
08.10.2010 Ноутбуки: хиты продаж сентября 2010 1
13.09.2010 MSI представила ноутбук с технологией Intel Wireless Display 1
06.08.2010 Ноутбук Sony VAIO Z. Сверхмощный и сверхкомпактный 1
07.07.2010 Нетбуки и ноутбуки: хиты продаж июня 2010 1
21.06.2010 Мобильник заменит билет в московском метро 1
17.06.2010 Acer Aspire 8943G: оригинальный мультимедийный ноутбук премиум-класса 1
28.04.2010 LaCie выпустила внешний винчестер с USB 3.0 1
27.04.2010 MSI GX640: яркий игровой ноутбук с процессором Intel Core i5 1
27.01.2010 Toshiba Qosmio x500: сверхмощный ноутбук с Core i7 и Blu-Ray 1
19.01.2010 13-дюймовый MacBook Pro: обзор самого компактного из мощных профессиональных ноутбуков Apple 1
24.12.2009 Новые компьютеры Lenovo уже в России 1
23.12.2009 HP Pavilion dv8 – "павильон" развлечений 3
08.12.2009 Asus M60J: сверхмощный ноутбук с четырехъядерным процессором Core i7 1
25.11.2009 Флэш-накопители Verbatim с аппаратным шифрованием для нетбуков и ноутбуков 1
29.09.2009 Лучшие ноутбуки с WiMAX. Или вам хватает GPRS? 1
17.09.2009 Asus K40IJ: Осторожно, худший ноутбук года 2
04.09.2009 Ноутбук HP TouchSmart tx2: несколько "убийственных" технологий 2
03.08.2009 Первый нетбук на платформе Nvidia Ion поступил на российский рынок 1
20.07.2009 Acer Aspire 8935: заменитель настольного ПК с Blu-Ray приводом 1
29.05.2009 Allied Telesis выпустил оптический сетевой адаптер в формате ExpressCard 3

Публикаций - 104, упоминаний - 132

ExpressCard упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 2087 23
Acer Group 1403 21
Intel Corporation 4335 19
HP Inc. 3043 15
Sony 2588 13
Dell EMC 2502 12
Lenovo Group 1667 11
Apple Inc - Эппл Рус 7861 11
AMD Graphics Product Group - ATI 362 9
Microsoft Corporation 11628 9
Toshiba Corporation 1159 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 737 8
AMD - Advanced Micro Devices 1729 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1251 8
Samsung Electronics 5878 7
Fujitsu 774 5
Harman Kardon 167 5
MSI - Micro-Star International 287 4
Qisda BenQ 111 4
HP - Hewlett-Packard 963 4
VAIO 92 4
Yota - Скартел 623 3
IBM 3677 3
Qualcomm Technologies 1023 2
Canon 610 2
LG Electronics 1942 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 418 2
Rover Computers 90 1
AMT Group - АМТ-Груп 174 1
Gigabyte Technology 140 1
VIA Technologies 50 1
IPC2U 13 1
Synaptics 20 1
Белый Ветер Цифровой 124 1
Рустелеком ТК 207 1
Google LLC 7439 1
EFI - Electronics for Imaging 23 1
Marvel - Марвел КТ 65 1
Sanyo Electric 87 1
Allied Telesis 78 1
Белый Ветер 61 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ВТБ - Транскредитбанк 76 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 27 1
Lexus 38 1
Ferrari NV 76 1
Citibank - Ситибанк 174 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 1
Евросеть 939 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 1
Visa International 1358 1
AliExpress 275 1
BMW 255 1
Связной ГК 897 1
eBay Inc 565 1
Пентагон - Министерство обороны США 290 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 60
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 49
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 42
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 866 35
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2460 34
DDR - Double data rate 1088 22
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3045 19
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 327 18
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 317 16
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 128 16
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 865 15
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 455 15
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 14
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1223 14
Kensington lock 122 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 11
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 222 11
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 290 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 218 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 374 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 607 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 8
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 244 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 621 6
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 56 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 6
3G - Стандарт мобильной связи 3835 5
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 146 5
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 177 4
Gigabit Ethernet 379 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 349 4
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 100 4
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 346 3
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 153 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 413 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 3
Nvidia GeForce GTX 2130 23
Microsoft Windows 10 6810 17
Battery Eater - notebook benchmark tool 73 15
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 14
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 13
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 136 13
Linux OS 4386 10
Microsoft Windows 7 1662 10
Intel Core 2 Duo 309 10
Intel Core - Семейство процессоров 866 9
Acer Aspire - серия ноутбуков 65 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 940 8
Intel Core i - Cерия процессоров 352 6
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 335 6
Intel Celeron - Серия процессоров 272 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 5
Microsoft Windows XP 954 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 297 5
HP EliteBook - Серия ноутбуков 47 4
Microsoft DirectX 346 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 713 4
Apple Mac 1491 4
Fujitsu LIFEBOOK U - серия ноутбуков 32 3
Apple macOS X 938 3
VK - Mail.ru Atom - браузер 217 3
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator 28 3
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 22 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 2
HP Envy Pavilion All-in-One (AiO) - Серия моноблоков 39 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 170 2
Intel Core vPro - Серия процессоров 74 2
Microsoft Windows Media Center 31 2
Nvidia GeForce GT 155 2
Microsoft Outlook 659 2
Apple iSight 53 2
Intel HD Graphics - графический процессор 43 2
Dell Alienware 78 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 2
Microsoft Office 2004 2
Свердлов Денис 163 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 294 1
Steve Jobs - Стив Джобс 737 1
Малис Александр 117 1
Брюквин Юрий 206 1
Морошкин Александр 106 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 3
Япония 2927 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 422 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 2
Россия - СФО - Новосибирск 2037 2
США - Нью-Йорк 1147 1
Германия - Ганновер 80 1
США - Купертино 207 1
Австрия - Австрийская Республика 540 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 1
Великобритания - Лондон 870 1
Италия - Итальянская Республика 1454 1
Австралия - Австралийский Союз 1170 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1118 1
Южная Корея - Республика 1519 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5934 1
Ctrl 41 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 320 1
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 35 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 7
Engadget - Блог о технологиях 347 2
DigiTimes - Издание 538 1
PCMark 79 13
CNews Analytics 2006 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 96 1
CeBIT 112 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786540, в очереди разбора - 690216.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще