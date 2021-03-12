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Etisalat
Emirates Telecommunications Corporation


12.03.2021 МТС открывает 5G-роуминг в семи странах 1
20.08.2020 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 1
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
07.06.2017 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за $295 млн 1
10.11.2016 Джордж Хелд назначен вице-президентом по развитию цифрового и нового бизнеса «Вымпелкома» 1
24.02.2016 Google и сотовые операторы сговорились уничтожить SMS 1
18.08.2015 Интернет вещей для телекома: победит основатель инвестфонда? 1
17.07.2015 Apple и Samsung договариваются о совместном «убийстве» традиционных SIM-карт 1
24.12.2014 «Билайн» открыл LTE-роуминг в целом ряде стран 1
15.12.2014 Yota Devices открыла офис в Дубае 1
24.04.2014 «Билайн» купил 3G-лицензию за $300 млн 1
11.04.2014 Восемь крупнейших операторов Ближнего Востока и Африки объединят инфраструктуру 1
26.02.2014 Мобильные операторы заменят пароли номером телефона 2
23.12.2013 Международный М2М Альянс представил первое межоператорское М2М-решение 1
18.12.2013 МГТС модернизирует сети по технологии GPON 1
20.05.2013 ID-карты в ОАЭ будут использоваться для финансовых операций 1
25.02.2013 Международный М2М-альянс запустил пилотный проект единой SIM-карты на основе М2М-платформы 2
25.02.2013 «МегаФон» и «Билайн» будут продавать смартфоны на базе Firefox OS 1
03.07.2012 Новая ОС для смартфонов получила имя Firefox 1
29.06.2012 МТС и Etisalat организовали межсетевое взаимодействие 3
22.02.2012 Российские власти защитят МТС от индийских властей 1
03.02.2012 Индусы выгоняют АФК «Систему» 2
16.01.2012 MTS отсудила $1 млн у коррумпированных индийских властей 1
18.11.2011 «Потерянная дочка» МТС выставлена на продажу 1
11.10.2011 Глобальный сбой BlackBerry затронул абонентов в России 1
02.02.2011 «Система» отбилась от индусов 1
30.12.2010 MTS откупилась от индийских властей 1
14.12.2010 Индусы заподозрили АФК «Систему» во взятках 2
04.08.2010 Саудовская Аравия анонсировала дату отключения смартфонов BlackBerry 1
01.07.2010 «Ситроникс» поставит систему WiBAS греческому провайдеру ШПД Rolaware за €3,4 млн 1
26.01.2010 Французская Vivendi собирается приобрести 51% лицензиата сотовой связи GSM в Индии 1
10.11.2009 «Ситроникс» поставит оборудование БШД для Etisalat 4
20.10.2009 ОАЭ выпустили мобильный телефон собственного производства 1
29.06.2009 Назарбаев дал шанс МТС 1
07.04.2009 Teradata проведет конференцию The Enterprise Intelligence Summit в Стамбуле 1
31.03.2009 Teradata проведет конференцию The Enterprise Intelligence Summit в Стамбуле 1
13.02.2009 На новом iPhone 3 не будет отпечатков пальцев 1
04.02.2009 Арабский оператор выдал тайну нового iPhone 4
15.12.2008 Huawei лидирует на мировом рынке DSL 1
14.07.2008 Выручка Huawei в 2007 г. выросла на 48% 1

Публикаций - 46, упоминаний - 60

Etisalat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
Google LLC 7177 3
BT Group - British Telecommunications 88 3
Samsung Electronics 5730 3
Orange France Télécom 99 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 80 2
America Movil 28 2
Telstra Corporation Limited 60 2
KPN 27 2
Bharti Airtel 21 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Intracom Telecom 40 2
Globe Telecom 8 2
Millicom International Cellular SA 25 2
MTN Group 16 2
PLDT - Smart Communications 5 2
Telia Company 350 2
Meizu 125 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Vodafone Group 386 2
Turkcell 182 2
Deutsche Telekom 221 2
Telenor 303 2
Sprint Corporation 155 2
Huawei 2733 2
Lenovo Group 1641 2
Xiaomi 904 2
OPPO Electronics 222 2
ZTE Corporation 550 2
Orange S.A. 451 2
China Telecom 89 2
China Mobile 186 2
Microsoft Corporation 11168 1
АФК Система ПАО 998 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Vivo 125 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 118 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 85 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Google Android 10751 3
Google Android Messages 11 2
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 2
Apple iPhone 3 383 2
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
WhatsApp Messenger 654 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
Биккулова Гульнара 23 1
Поповский Александр 86 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
Индия - Республика 2181 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
Европа 3788 4
Франция - Французская Республика 2143 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Казахстан - Республика 2650 2
Япония 2811 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Украина 3398 2
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Китай - Гуанчжоу 41 1
Китай - Ханчжоу 27 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
GizChina - Издание 40 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
МТС Телеком Идея 11 1
GSMA Global Mobile Awards 6 1
Global Telecom Innovation Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770457, в очереди разбора - 674139.
Создано именных указателей - 46354.
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