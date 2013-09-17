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Enterasys Networks



17.09.2013 Extreme покупает Enterasys за $180 млн 1
18.04.2012 BlackBerry Mobile Voice System получила поддержку системы OpenScape Voice от Siemens Enterprise Communications 1
23.08.2011 Merlion осваивает казахстанский ИТ-рынок 1
06.07.2011 Merlion завершил приобретение Verysell Distribution 1
01.04.2011 Siemens Enterprise Communications и Enterasys Networks анонсировали портфель «облачных» беспроводных решений 1
01.04.2010 Новое устройство Enterasys Networks читает мысли сетевых злоумышленников 1
23.06.2009 Развитие инновационной экономики России обсудили на конференции в Москве 1
01.03.2007 JasperSoft представила пакет BI для MySQL 1
06.04.2005 В Домодедово внедрили решения Enterasys 1
03.11.2004 Бизнесу Cisco угрожают хакеры и владельцы патентов 1
28.09.2004 Enterasys представила гигабитные коммутаторы Matrix C2 PoE 1
31.08.2004 Enterasys обнаружила новую версию вируса Bagle 1
19.04.2004 В Fujitsu Siemens – кадровые назначения 1
29.03.2004 RoamAbout AP3000 - новая точка доступа от Enterasys 1
24.03.2004 Enterasys пополнил семейство защищённых сетевых решений 1
11.03.2004 Enterasys назначил исполнительного вице-президента по международным продажам 2
18.02.2004 Enterasys Networks отчитался за 2003 год 1
31.10.2003 Enterasys Networks расширяет сотрудничество с Westcon Group 1
21.10.2003 Enterasys Networks расширил серию коммутаторов Matrix N 1
20.10.2003 Enterasys представил технологию Secure Networks 3
17.10.2003 Службу продаж и сервиса Enterasys возглавит ветеран ИТ-отрасли 1
29.09.2003 Enterasys Networks выпустил новые продукты для предприятий среднего масштаба 3
27.06.2003 ИТ в банках: нет «коробочным продуктам»? 1
25.06.2003 Enterasys Networks укрепляет совет директоров 1
23.06.2003 Платформы XSR-3000 и XSR-4000: интеграция технологий маршрутизации и безопасности 1
25.04.2003 Enterasys Networks сменил адрес и расширил руководство 4
25.02.2003 В Verysell произошли кадровые изменения 1
06.12.2002 "Открытые Технологии" подтвердили статус Enterasys Elite Partner 1
23.10.2002 Enterasys Networks подвела итоги годовой работы в России 10
28.01.2002 Verysell стала мастер-дистрибьютором Enterasys Networks в России и СНГ 7
28.09.2001 NASDAQ: техсектор продолжил падение на фоне роста на широком рынке 1
28.09.2001 NASDAQ: акции техсектора продолжили падение на фоне роста на широком рынке 1
25.09.2001 Verysell, Sun и Enterasys подвели итоги совместной программы "Сетевая Sun-техника" 1
19.09.2001 "Диалог-Сети" получила статус Premier Partner компании Cisco Systems 1
10.09.2001 Еnterasys Networks представила новые модели коммутаторов семейства Vertical Horizon 1
09.08.2001 Enterasys успешно дебютировала на фондовом рынке 1
07.08.2001 Enterasys Networks выпустила новый шлюз для сети Aurorean 1
01.08.2001 Enterasys Networks и Учебный центр "Микроинформ" приступают к обучению продавцов сетевого оборудования 6
27.07.2001 Enterasys Networks в августе представит свои акции на NYSE 3
27.12.2000 Cabletron Systems, Inc. объявила итоги третьего квартала 2001 финансового года 1

Публикаций - 50, упоминаний - 82

Enterasys Networks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4579 7
Verysell - Верисел 272 6
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 90 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 177 6
NetApp - Network Appliance 587 4
Oracle - Sun Microsystems 2063 3
Extreme Networks 96 3
IBM 8303 3
Nortel Networks 1260 3
Analog Devices 83 2
Xilinx 71 2
Juniper Networks 401 2
TI - Texas Instruments Incorporated 722 2
Altera 83 2
HP 3Com 642 2
Компьюлинк ГК - Compulink 319 2
Merlion - Мерлион 334 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 935 2
Emulex 58 2
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 2
Dell EMC 4381 2
HP Compaq 1792 2
Allied Telesis 90 2
Microsoft Corporation 20374 2
UNICOM U.S. Robotics 87 1
ПрограмБанк 78 1
Samsung Electronics 8431 1
CA Technologies - Computer Associates 323 1
HDS - Hitachi Data Systems 389 1
Netgear 227 1
InterSystems - ИнтерСистемз 127 1
Raytheon 71 1
Nokia Siemens Networks 200 1
Mitel 43 1
SonicWall 36 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 285 1
Quest Software 38 1
Stins Coman - Стинс Коман 72 1
A4tech 12 1
Открытые технологии 427 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 486 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 432 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 387 2
Merrill Lynch 425 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 1
Альфа-Банк 1305 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 231 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2682 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 801 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2461 2
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 152 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9312 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 465 3
Gigabit Ethernet 802 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 339 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1844 2
PoE - Power over Ethernet 328 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 639 2
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 40 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2749 2
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 281 2
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 80 1
ping - скорость отклика сети 44 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 1
Private Cloud - Частные облака 46 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 58 1
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 90 1
NMS - Network Management System - Упреждающее управление сетевой инфраструктурой 21 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 604 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 116 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 398 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 468 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 197 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 276 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 243 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 80 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 624 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 323 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 595 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3072 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 123 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3859 1
ARM64 - Архитектура процессора 1164 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8398 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1315 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1418 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 960 1
Apple iOS 5886 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2418 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 343 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 947 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 468 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 259 1
Netrika - N3 22 1
Unify OpenScape Voice 20 1
Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 6 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 441 1
Симоненко Вячеслав 26 2
Соколов Дмитрий 57 1
Иванов Борис 51 1
Кулашова Анна 9 1
Василенко Александр 64 1
Новиков Владимир 11 1
Ровенский Олег 2 1
Ершова Элеонора 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 76993 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 6
США - Массачусетс 337 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10634 2
Казахстан - Республика 3773 2
Казахстан - Алматы 433 2
Россия - СФО - Новосибирск 2801 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2819 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1530 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1119 1
Прибалтика - Балтия 1177 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1539 1
Беларусь - Белоруссия 2957 1
Европа 6551 1
Украина 5178 1
Евразия 199 1
США - Калифорния 2311 1
Африка Южная 252 1
США - Вашингтон - Сиэтл 341 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 327 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 273 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1479 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 287 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4888 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1438 1
CNET - Издание 1546 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Forbes Global 2000 29 6
Internet Stock Report 992 2
Dell'Oro Group 34 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 249 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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