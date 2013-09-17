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Enterasys Networks
Enterasys Networks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2682 1
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 801 1
|Симоненко Вячеслав 26 2
|Соколов Дмитрий 57 1
|Иванов Борис 51 1
|Кулашова Анна 9 1
|Василенко Александр 64 1
|Новиков Владимир 11 1
|Ровенский Олег 2 1
|Ершова Элеонора 61 1
|Forbes Global 2000 29 6
|Internet Stock Report 992 2
|Dell'Oro Group 34 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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