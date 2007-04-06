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ESA
Huygens probe
Гюйгенса Зонд
автоматическая межпланетная станция



06.04.2007 Эксперимент Гюйгенса впервые повторили в наномасштабе
16.01.2007 Исполнилось 2 года посадке "Гюйгенса" на Титан
02.12.2005 На Титане нельзя зажигать спички
02.12.2005 На Титане нельзя зажигать спички
21.01.2005 Ученые обнародовали новые подробности о Титане
21.01.2005 Ученые обнародовали новые подробности о Титане
19.01.2005 «Гюйгенс»: оглушительный успех
19.01.2005 «Гюйгенс»: оглушительный успех
14.01.2005 «Гюйгенс»: европейский реванш на Титане
14.01.2005 «Гюйгенс»: европейский реванш на Титане
12.01.2005 Зонд "Гюйгенс" раскроет загадку наличия жизни на Титане
12.01.2005 Зонд "Гюйгенс" раскроет загадку наличия жизни на Титане

Публикаций - 65, упоминаний - 121

ESA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 704 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2901 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10113 4
Южная Корея - Республика 3469 1
Россия - Российская федерация - РФ 92613 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
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