Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ESA
Huygens probe
Гюйгенса Зонд
автоматическая межпланетная станция
|06.04.2007
|Эксперимент Гюйгенса впервые повторили в наномасштабе
|16.01.2007
|Исполнилось 2 года посадке "Гюйгенса" на Титан
|02.12.2005
|На Титане нельзя зажигать спички
|02.12.2005
|На Титане нельзя зажигать спички
|21.01.2005
|Ученые обнародовали новые подробности о Титане
|21.01.2005
|Ученые обнародовали новые подробности о Титане
|19.01.2005
|«Гюйгенс»: оглушительный успех
|19.01.2005
|«Гюйгенс»: оглушительный успех
|14.01.2005
|«Гюйгенс»: европейский реванш на Титане
|14.01.2005
|«Гюйгенс»: европейский реванш на Титане
|12.01.2005
|Зонд "Гюйгенс" раскроет загадку наличия жизни на Титане
|12.01.2005
|Зонд "Гюйгенс" раскроет загадку наличия жизни на Титане
Публикаций - 65, упоминаний - 121
ESA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru