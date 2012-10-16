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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ESA Galileo Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства
Публикаций - 387, упоминаний - 536
ESA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванов Сергей 360 11
|Путин Владимир 2542 8
|Перминов Анатолий 125 7
|Anderson John - Андерсон Джон 10 7
|Урличич Юрий 49 5
|Миллер Сергей 43 4
|Рахманов Максим 47 4
|Мылицын Роман 85 3
|Гурко Александр 136 3
|Козлов Павел 20 3
|Путилин Владислав 13 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Чубайс Анатолий 193 2
|Bond James - Бонд Джеймс 48 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Астахов Сергей 3 2
|Балагуров Андрей 8 2
|Болсуновский Михаил 11 2
|Милованцев Дмитрий 106 2
|Матвиенко Валентина 104 1
|Миньковский Михаил 23 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
|Волков Сергей 59 1
|Зырянов Борис 11 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
|Евтушенко Олег 126 1
|Иванов Борис 53 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
|Борисов Юрий 107 1
|Чемезов Сергей 134 1
|Эйгес Павел 70 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Петричкович Ярослав 11 1
|Лисицкий Павел 1 1
|Юров Виктор 1 1
|Черников Владимир 3 1
|Липатов Михаил 5 1
|Lau Pete - Ло Пит 14 1
|Blass Evan - Бласс Эван 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181670, в очереди разбора - 969865.
Создано именных указателей - 75362.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181670, в очереди разбора - 969865.
Создано именных указателей - 75362.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru