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ESA Galileo Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства



16.10.2012 Европейский ответ GPS: "Галилео" готов
26.03.2012 Интерактивный видеочат с помощью Galileo
01.02.2010 Официально начата подготовка к развёртыванию ГНСС Galileo
28.01.2010 ESA приступает к созданию инфраструктуры для Galileo
05.10.2009 Galileo: начата орбитальная реконфигурация
03.09.2009 GPS/Galileo: ультраэкономность
17.06.2009 "Союз-СТ" выведет на орбиту первые спутники для "Галилео"
10.09.2008 Завершены орбитальные испытания нового спутника проекта Galileo
14.07.2008 Европарламент возложил на Galileo решение военно-политических задач
07.07.2008 Завершено тестирование второго спутника системы Galileo
07.05.2008 Второй спутник Galileo приступил к передаче навигационных сигналов
17.04.2008 Продолжается подготовка к запуску второго спутника системы Galileo
03.04.2008 Спутник GIOVE-В системы Galileo будет запущен 27 апреля
28.03.2008 На Байконуре готовится к запуску второй аппарат системы Galileo
19.03.2008 Все сделки, необходимые для создания системы Galileo, будут заключены до конца года
13.03.2008 Очередной спутник навигационной системы GALILEO доставлен на Байконур
10.12.2007 Galileo: новый график развертывания системы
30.11.2007 Galileo: счастливый конец
30.11.2007 Galileo: решены финансовые проблемы
03.10.2007 Galileo: евроторг продолжается
24.09.2007 Запуск второго спутника Galileo задерживается опять
27.07.2007 Объединены GPS и Galileo
17.07.2007 Готовится объединение GPS и Galileo
23.05.2007 GALILEO: оборонные аспекты выходят на первый план
21.05.2007 Проект Galileo придется оплатить европейским налогоплательщикам
15.05.2007 Galileo повысит точность своих часов
26.03.2007 NovaTel получила сертификат на производство Galileo-приемников
21.03.2007 Galileo не выдерживает конкуренции с GPS
12.03.2007 Совмещенный GPS-Galileo приемник создан в Австралии
06.03.2007 Европа защитит частоты Galileo
05.03.2007 Началась передача навигационного сигнала Galileo
02.02.2007 Совмещенный чип GPS-Galileo: подробности
02.02.2007 Разработан совмещенный чип GPS и Galileo
08.12.2006 Китай готов использовать систему Galileo
08.12.2006 Китай готов использовать систему Galileo
20.09.2006 SiGe Semiconductor выпустит первый в мире ресивер для Galileo
21.07.2006 Индийский лунный модуль получит процессор от Galileo
21.07.2006 Индийский лунный модуль получит процессор от Galileo
10.07.2006 Криптовойна в космосе: взломан код Galileo
10.07.2006 Криптовойна в космосе: взломан код Galileo

Публикаций - 387, упоминаний - 536

ESA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 28
Xiaomi 1095 17
Qualcomm Technologies 1639 16
Google LLC 10352 15
MediaTek 394 13
Ростех - Ростехнологии 2532 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 9
Amadeus IT Group 84 9
Huawei 3222 7
Apple Inc 10683 7
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 181 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
Ситроникс - Sitronics 941 6
Intel Corporation 11262 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 6
Microsoft Corporation 22497 6
Sabre Corporation 149 6
Yandex - Яндекс 5015 5
Realme 130 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 5
OPPO Electronics 281 5
Компас 169 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Navitel - Навител Навигатор 288 4
Thales 95 4
Inmarsat - Инмарсат 96 4
Омникомм - Omnicomm 157 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 4
Garmin - Гармин 187 4
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 30 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
HTC Corporation 1428 4
М2М телематика 223 4
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 4
Совзонд - Sovzond 114 3
Twitter 2493 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
AKG 63 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 45
Airbus Defence and Space - EADS 150 9
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 7
Boeing 957 7
Lockheed Martin 730 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 6
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 6
Точка 1820 5
Аэрофлот 648 5
ЕКА Топливная компания 137 5
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 4
Austrian Airlines - авиакомпания 20 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Президент-Отель ФГУП 63 3
United Airlines - авиакомпания 88 3
Arianespace 83 3
British Airways - British Midland International 120 3
Калашников ГК - Zala Aero Беспилотные системы 5 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 2
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 11 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
Expedia Group 132 2
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 108 2
American Airlines 79 2
GM - General Motors 434 2
BAE Systems 162 2
Трансаэро - авиакомпания 56 2
Открытие ФК 2713 2
Airbus Group - Airbus Industries 204 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 2
X5 Group 709 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 2
AliExpress 327 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 138 1
BMW Group 392 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 340 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 14
Правительство РФ 8292 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
Президент Российской Федерации 3770 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 4
U.S. Navy - Военно-морские силы США 439 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 3
Правительство Москвы 1640 3
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 25 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 53 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США 25 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 1
ГИС-Ассоциация 231 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 81 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Linux Foundation 167 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 63
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 57
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 44
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 39
USB Type-C - USB-C 1192 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 34
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 33
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 30
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 27
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