Индексная книга CNews*
EIA Enterprise Information Archiving Корпоративное архивирование информации Хранения данных крупных предприятий
Публикаций - 256, упоминаний - 256
EIA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
|РСХБ - Россельхозбанк 281 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 1
|Microsoft Azure 1315 1
|Microsoft Office 365 858 1
|Apache Hadoop 371 1
|Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 109 1
|Россия - РФ - Российская федерация 121478 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.