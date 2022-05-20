Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

EIA Enterprise Information Archiving Корпоративное архивирование информации Хранения данных крупных предприятий



20.05.2022 От бумаги − к цифре: компании стали в четыре раза чаще переходить на кадровый электронный документооборот 1
25.04.2022 IBM ушла, архив остался: как организовать длительное хранение данных 1
12.04.2022 Zecurion и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов 1
28.03.2022 Резервное копирование: как сохранить данные в эпоху «удаленки»? 1
25.12.2021 Как сделать бэкап своего облачного хранилища  1
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 1
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее 1
30.11.2021 Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей 1
24.11.2021 В российских операционных соберут данные для обучения искусственного интеллекта 1
16.11.2021 Скажи-ка, дядя, ведь не RAR’ом… Почему архивирование данных не менее важно, чем бэкап 1
01.11.2021 Цифровая зрелость госуправления: как ИИ помогает российским городам становиться умнее 1
05.07.2021 РАЭК и ДИТ рассказали о трендах в цифровом поведении горожан 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
25.03.2021 Переход на цифровизацию с KYOCERA: как упростить и оптимизировать электронный документооборот 1
10.02.2021 БФТ представила новое решение для контроля за ходом строительства и реконструкции ОКВ 1
23.11.2020 К 2025 г. объем рынка облачных хранилищ превысит $137 млрд 1
13.11.2020 Первая белорусская АЭС использует российское ПО 1
10.11.2020 Microsoft признана лидером квадранта Gartner в области решений для хранения информации 1
06.11.2020 Synology представила СХД для видеонаблюдения DVA3221 1
27.10.2020 Toshiba обновила линейку корпоративных жестких дисков 1
07.10.2020 «Росэлектроника» передаст «коронавирусным» больницам Тульской области цифровые оптимизаторы энергопотребления 1
02.10.2020 X-Com построила систему видеонаблюдения в компании «Ямалдорстрой» 1
04.08.2020 КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры 1
19.06.2020 Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов 1
17.06.2020 Novartis Pharmaceuticals внедрила решение Commvault для резервного копирования 1
19.05.2020 Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять? 1
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 1
02.03.2020 Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах 1
16.01.2020 Октавиан Танасе: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой 1
06.01.2020 Власти рассмотрят идеи «Мегафона» по сбору данных с опасных промобъектов России за его счет 1
12.12.2019 «Ред софт» и «Комета» протестировали совместимость продуктов 1
19.11.2019 Fujitsu представила СХД нового поколения 1
14.11.2019 Оборудование «Росэлектроники» позволит экономить до 10% электроэнергии 1
28.10.2019 Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес 1
25.09.2019 Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner 1
22.07.2019 Единая платформа по управлению печатью сокращает затраты на документооборот 1
17.06.2019 Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект 1
21.05.2019 ЭОС выпустила новую версию мобильного приложения для работы с электронными документами EOSmobile 1
22.03.2019 В ЕПК внедрено централизованное управление привилегированным доступом 1
20.03.2019 «Управляющая компания ЕПК» внедрила Indeed PAM 1

Публикаций - 256, упоминаний - 256

EIA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
VMware 2117 1
Nutanix 86 1
Microsoft Corporation 23395 1
Huawei 3459 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Softline - Софтлайн 2032 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1525 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 702 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 317 1
Крок - Croc 1683 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 1
Veritas Aptare 6 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 109 1
Google LLC 10865 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
РСХБ - Россельхозбанк 281 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 831 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 634 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 1
Microsoft Azure 1315 1
Microsoft Office 365 858 1
Apache Hadoop 371 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 109 1
Минаев Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
Образование в России 767 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 1
ИТ-аналитика 41 1
Gartner - Гартнер 3466 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
IDC - International Data Corporation 4840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще