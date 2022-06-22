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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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EHR Electronic Health Record ЭМК Электронная медицинская карта Электронная история болезни Электронная амбулаторная история болезни ИЭМК Интегрированная электронная медицинская карта

EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта


22.06.2022 В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка» 1
07.02.2022 Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России 3
24.01.2022 У павильона «Умный город» на ВДНХ появился виртуальный тур по экспозиции 1
18.01.2022 В Санкт-Петербурге резко выросло число пользователей электронных медицинских сервисов 2
14.01.2022 За два года москвичи более 55 млн раз воспользовались электронной медкартой 2
29.12.2021 Дмитрий Котохин -

За счет региональных мединформсистем врачи экономят 40% времени

 2
21.12.2021 Денис Юдчиц, «Онлайн Доктор»: Цифровые клиники делают медицину более доступной 1
01.12.2021 «ЭлНетМед» поможет частным клиникам интегрироваться в ЕГИСЗ МЗ России 3
22.10.2021 Наталья Сергунина: В Москве растет популярность смартфонов и других мобильных устройств 1
15.07.2021 «СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве 1
27.04.2021 Как быстро вызвать экстренные службы со смартфона 1
04.03.2021 ИКТ в здравоохранении 2021 1
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
24.11.2020 Максим Корогод, МИАЦ Краснодарского края -

Мы нашли способ упростить работу участкового врача

 1
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области 1
03.11.2020 Портал «Инфоклиника.RU» получил официальный статус «Иная информационная система» 1
03.11.2020 Медицинское системы «РТ МИС» совместимы с решениями «Рутокен» 1
22.10.2020 Телемедицина против пандемии: как попасть на дистанционный прием к врачу 1
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ» 1
17.06.2020 Сбербанк запустил многофункциональный сервис «Сберздоровье» 1
17.06.2020 Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн 1
02.04.2020 МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health 1
27.03.2020 «Здоровье.ру» запустили бесплатную онлайн-программу «Стоп коронавирус» 1
25.03.2020 Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health 1
05.03.2020 ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью 1
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 2
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 2
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 1
28.11.2019 ИТ в здравоохранении 2019 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 2
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 2
31.10.2019 «Нетрика» создала региональную экосистему для разработчиков медицинских информационных систем 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 2
21.10.2019 МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 2
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 2

Публикаций - 96, упоминаний - 110

EHR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 21
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 12
6072 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 10
Netrika - Нетрика 101 9
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 8
Барс груп 499 7
InterSystems - ИнтерСистемз 131 6
Компьюлинк ГК - Compulink 388 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
Восход ФГБУ НИИ 529 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 44 6
Oracle Corporation 6035 5
ФОРС - Центр разработки 390 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 4
NVision Group - Энвижн Груп 660 4
Synology Inc 134 4
Microsoft Corporation 22497 4
Netrika - Нетрика Медицина 12 3
Корус Консалтинг ГК 1014 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Cisco Systems 4720 3
Agfa Gevaert 62 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 3
Logitech 394 3
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 3
Регионком 40 3
Доктор рядом - Doc+ 45 3
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 3
Сван 24 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 3
Крок - Croc 1616 3
SAP SE 4595 2
ТелеМед 14 2
Samsung Electronics 9333 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 2
Ренессанс Страхование 83 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Инвитро - Invitro 55 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 4
Максима Лигал - Maxima Legal 5 4
Stada 19 4
Sanofi - Санофи 38 4
Пепеляев Групп 27 3
Фармстандарт АО 36 3
Точка 1820 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 2
МРТ Эксперт 2 2
CMD - Центр Молекулярной Диагностики 2 2
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 2
Р-Фарм 21 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 9 2
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
Почта России ПАО 1853 2
Мать и дитя 19 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 4 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 11 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
Медскан - сеть клиник 13 1
Технология здоровья 8 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 18 1
Семейный доктор 7 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
Алтай Вистерра 1 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 57
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 17
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 15
Правительство РФ 8292 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 9
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 69 8
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Президент Российской Федерации 3770 8
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 7
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
Правительство Москвы 1640 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
Совет при президенте Российской Федерации 55 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 2
Федеральное казначейство России 1345 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 26
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Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 600 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 17
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 13
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 9
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 8
Страхование - Страховое дело 1920 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 34 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия 2033 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 6
Проектный офис - Project Office 296 6
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 6
Федеральное законодательство 1944 5
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 146 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 3
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Аутсорсинг 1351 2
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 2
Экономический эффект 694 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
91Mobiles 590 1
Наш Красноярский край 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 16
500 Startups 4742 6
Gartner - Гартнер 3301 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Forrester Research 810 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
451 Research Group 87 1
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 1 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 5 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 18 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 20 4
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 4
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения 7 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 11 2
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
РЭШ - Российская электронная школа 19 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 2 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
Академгородок Новосибирск 82 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
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