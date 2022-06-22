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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EHR Electronic Health Record ЭМК Электронная медицинская карта Электронная история болезни Электронная амбулаторная история болезни ИЭМК Интегрированная электронная медицинская карта
Публикаций - 96, упоминаний - 110
EHR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 12
|Скворцова Вероника 66 11
|Фишер Андрей 59 8
|Никифоров Николай 1161 7
|Бойко Елена 174 7
|Путин Владимир 2542 7
|Гайдуков Алексей 24 6
|Гаттаров Руслан 141 6
|Лебедев Георгий 50 5
|Миронович Филипп 8 5
|Симаков Олег 111 5
|Макаров Владимир 69 5
|Глушков Иван 9 4
|Захаров Алексей 38 4
|Али Максим 5 4
|Захаров Павел 59 4
|Петухов Максим 9 4
|Зингерман Борис 36 4
|Кальмуцкий Олег 8 4
|Медведев Дмитрий 1604 4
|Гусев Александр 28 4
|Карелин Павел 6 4
|Суслов Константин 22 4
|Деев Алексей 7 4
|Тыров Илья 11 4
|Васильев Кирилл 16 4
|Зажигин Владимир 5 3
|Федин Владимир 6 3
|Антипов Александр 13 3
|Поликарпов Александр 3 3
|Андрейчук Юрий 6 3
|Паперный Евгений 11 3
|Анкудинов Николай 12 3
|Штыкова Елена 6 3
|Образцов Алексей 12 3
|Абрамов Виктор 9 3
|Ивакин Роман 56 3
|Лебеденко Степан 10 3
|Соловьев Владимир 102 3
|Шишканов Дмитрий 3 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
|91Mobiles 590 1
|Наш Красноярский край 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru