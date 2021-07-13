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13.07.2021 Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь»
06.07.2021 Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса
24.06.2021 Анонсирована новая версия 5.7 программного продукта «Галактика ЕАМ»
31.05.2021 Почему российские компании начали спешно цифровизировать ТОиР
11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо»
22.06.2020 «Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО
10.06.2020 Prof-IT Group автоматизировал управление ТОиР для Сосенского приборостроительного завода
13.04.2020 Умное планирование ремонтов сокращает расходы российских компаний на ТОиР
07.11.2019 «Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM»
17.09.2019 IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM
27.08.2019 Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота»
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля»
11.03.2019 Integro представила INFORM Line Maintenance для ТОиР
04.12.2018 Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM»
24.09.2018 В компании «Пеноплекс» началось внедрение информационной системы ТОиР
02.08.2018 «Магнит» внедрил «1С:ТОИР 2 КОРП»
08.06.2017 «СпецТек» разрабатывает систему ТОиР для Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова
24.04.2017 Автоматизация ТОиР: изучаем эффекты, хитрости, подводные камни
12.04.2017 «Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании
30.01.2017 В RG Brands Kazakhstan стартовала эксплуатация информационной системы ТОиР
24.10.2016 AT Consulting и «Галактика» создали решение для интеграции «Галактики EAM» и «1C:УПП»
22.07.2016 Navicon открыл новое направление по внедрению EAM-решений на базе IBM Maximo
22.03.2016 «СпецТек» автоматизирует управление ТОиР оборудования для RG Brands
11.02.2016 «Галактика» и CDC представили мобильное решение для автоматизации процессов ТОиР
15.09.2015 «Дувон Рус» и «Сэчжонг Рус» управляют процессами ТОиР с помощью TRIM
10.09.2015 «АрселорМиттал Темиртау» автоматизировал процессы ТОРО на базе решения SAP
07.10.2014 Система ТОиР «Московской пивоваренной компании» введена в эксплуатацию
24.07.2014 «СпецТек» внедряет систему управления ТОиР в «ЭнергоТехСервисе»
01.07.2014 «Новороссийский морской торговый порт» подвел итоги 10 лет эксплуатации EAM/MRO-системы TRIM
21.05.2014 Завершен очередной этап внедрения системы ТОиР в «ТГК-11»
11.03.2014 FortGroup внедрила систему управления ТОиР от «СпецТек»
31.01.2014 Система для управления активами предприятия Infor EAM обновлена до версии 11.0
30.01.2014 «Атомфлот» развивает свою систему управления ТОиР на платформе TRIM
23.12.2013 IBS автоматизировала процессы ТОРО Efes Rus на базе SAP ERP
22.10.2013 «СпецТек» внедряет задачи «Анализ эффективности ТОиР» на Курской АЭС
03.10.2013 Завод автокомпонентов «Сэчжонг Рус» внедрил систему управления ТОиР на базе TRIM
19.06.2013 В Омском филиале ТГК-11 стартовала опытная эксплуатация системы ТОиР
12.10.2012 Впервые в России введена в эксплуатацию SaaS-система ТОиР
25.09.2012 «СпецТек» начинает внедрение ИС управления ТОиР в ТГК-11
18.06.2012 «Горсвет» внедряет систему «Галактика EAM»

Публикаций - 336, упоминаний - 621

EAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4414 73
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 84 66
1С-ИжТиСи 4904 48
5497 48
Oracle Corporation 5891 29
Программный продукт ГК 3658 21
Microsoft Corporation 22007 21
Галактика - Корпорация 1044 20
IBM - International Business Machines Corp 8810 19
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 14
Infor 189 12
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 506 11
SAP CIS - САП СНГ 812 9
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 259 9
GMCS 315 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8605 8
Крок - Croc 1587 8
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 224 7
Siemens AG - Siemens Group 2269 7
RedSys - РедСис 67 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1108 6
Ramax - Рамакс 75 6
ПМСофт 59 6
ДИАТЕХ 6 5
Accenture - Аксенчер 793 5
Локотех - Ctrl2Go - Factory5 10 5
Deloitte - Делойт 338 5
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 36 5
РДТЕХ 212 5
Softline - Софтлайн 1825 5
Газинформсервис - ГИС 55 5
Cisco Systems 4676 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 508 4
Biocad - Биокад 38 4
InterProCom - Интерпроком 22 4
Axelot - Акселот 98 4
iTeco - Ай-Теко 893 4
АйДи - Технологии управления 42 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 505 4
РЖД - Российские железные дороги 1397 14
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 13
Роснефть НК 421 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 10
Газпром ПАО 869 9
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 9
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 234 7
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 204 7
Транснефть 221 7
Интер РАО ПАО 282 7
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 35 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5015 6
РусГидро ПАО 194 6
Норникель - Норильский никель 277 6
Северсталь ПАО 287 5
Сибур Химпром 18 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 72 5
Газпром нефть 406 5
Аэрофлот 623 5
Татнефть 177 5
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 36 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 517 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 51 4
ТехноНИКОЛЬ 27 4
Магнит - Сеть магазинов 356 4
Воронежсинтезкаучук АО 12 4
Алроса АК 104 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 71 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 142 3
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 245 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 169 3
Лукойл Информ 75 3
Казахмыс - Kazakhmys 41 3
Boeing 952 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 115 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1606 3
ПГК - Первая грузовая компания 117 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7522 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6827 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1258 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 173 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 7
Президент Российской Федерации 3001 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 628 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2083 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2093 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1163 4
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 59 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2397 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 102 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2313 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1045 2
Роснано 626 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 52 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 281 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 2
Музей-усадьба Архангельское 15 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 55 2
Мосгортранс ГУП 86 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 14 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 33 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 64 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 14 1
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 58 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Атомфлот ФГУП 8 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 320 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2069 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 241 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 89 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 157 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
OSI - Open Source Initiative 55 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12490 70
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2385 55
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 222 31
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5598 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7167 28
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 275 17
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 495 15
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3239 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 706 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7402 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2136 12
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30461 11
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Spectec TRIM 115 58
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 593 24
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 894 20
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 28 15
Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 15 14
IBM Maximo 35 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 12
Microsoft Office 3178 11
Галактика EAM 24 10
Google Android 11648 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 688 8
Microsoft Dynamics 721 8
Oracle Primavera 98 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 926 7
Infor EAM 11 7
Microsoft Office Excel 730 6
Microsoft SQL Server 1305 6
Галактика ERP 99 6
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 64 6
Microsoft Windows 10 11196 5
Apple iOS 6279 5
1С:ERP Управление предприятием 214 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 5
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 4
Apple iPad 3566 4
IFS Applications 39 4
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 77 4
SAP MRS - SAP Multiresource Scheduling 4 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 433 4
InterProCom Аксиома 13 4
SAP Work Management 8 3
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 20 3
Microsoft Project 152 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 250 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 223 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 731 3
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 381 3
НКТ - Р7-Офис 97 3
IBM Tivoli 275 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 997 3
Натрусов Артем 136 6
Бургардт Александр 13 6
Путин Владимир 2460 5
Мальков Антон 28 5
Кукшев Вячеслав 12 4
Соловьев Сергей 45 4
Колесов Александр 20 4
Козлов Михаил 167 4
Гревцев Владимир 21 4
Сушко Андрей 6 4
Бартенева Мария 25 4
Паршин Максим 181 4
Фокин Валерий 5 4
Юсупов Ренат 112 4
Чаркин Евгений 201 4
Аз-Зари Хусейн 23 3
Суслов Андрей 10 3
Мацыгин Юрий 19 3
Шпак Василий 63 3
Бадалов Андрей 37 3
Козак Николай 26 3
Красилов Николай 17 3
Костин Сергей 13 3
Врацкий Андрей 16 3
Смирнова Татьяна 15 3
Макаров Станислав 116 3
Изумрудов Олег 21 3
Тутаев Михаил 12 3
Кузнецов Сергей 138 3
Урусов Виктор 60 3
Носенко Артем 14 3
Гацко Геннадий 14 3
Миронов Павел 5 3
Новиков Евгений 40 3
Каримов Руслан 6 3
Петунин Алексей 58 3
Агапкин Алексей 25 3
Ушаков Анатолий 26 3
Шадаев Максут 433 3
Барсуков Сергей 15 3
Россия - Российская федерация - РФ 101073 160
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31719 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12235 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44264 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11918 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 18
Казахстан - Республика 4363 13
Европа Восточная 2892 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10775 10
Беларусь - Белоруссия 3340 8
Украина 5840 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1830 7
Германия - Федеративная Республика 8224 7
Россия - Сибирь 1433 7
Того - Тоголезская Республика 8092 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5031 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2004 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2512 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 817 5
Россия - ЦФО - Смоленская область 327 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12392 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 881 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2147 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 83 4
Россия - ЦФО - Курская область 455 4
Узбекистан - Республика 1266 4
Россия - ПФО - Самарская область 864 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 562 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 648 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 637 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1875 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1475 3
Африка - Африканский регион 2763 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1648 3
Прибалтика - Балтия 1201 3
Франция - Французская Республика 5388 3
Финляндия - Финляндская Республика 1656 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2076 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5800 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3679 26
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4109 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2782 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5120 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1515 19
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1351 15
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 919 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 11
МТР - Материально-технические ресурсы 38 10
Экономический эффект 553 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2078 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1888 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 569 6
Человеческий фактор 455 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 286 3
Транспорт 490 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 125 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 813 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 700 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1564 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 481 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1127 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1353 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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