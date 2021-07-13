Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EAM
Enterprise Asset Management
ТОиР
ТОРО
Системы технического обслуживания и ремонта оборудования
УФАП
Управление фондами и активами предприятия
Публикаций - 336, упоминаний - 621
EAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Натрусов Артем 136 6
|Бургардт Александр 13 6
|Путин Владимир 2460 5
|Мальков Антон 28 5
|Кукшев Вячеслав 12 4
|Соловьев Сергей 45 4
|Колесов Александр 20 4
|Козлов Михаил 167 4
|Гревцев Владимир 21 4
|Сушко Андрей 6 4
|Бартенева Мария 25 4
|Паршин Максим 181 4
|Фокин Валерий 5 4
|Юсупов Ренат 112 4
|Чаркин Евгений 201 4
|Аз-Зари Хусейн 23 3
|Суслов Андрей 10 3
|Мацыгин Юрий 19 3
|Шпак Василий 63 3
|Бадалов Андрей 37 3
|Козак Николай 26 3
|Красилов Николай 17 3
|Костин Сергей 13 3
|Врацкий Андрей 16 3
|Смирнова Татьяна 15 3
|Макаров Станислав 116 3
|Изумрудов Олег 21 3
|Тутаев Михаил 12 3
|Кузнецов Сергей 138 3
|Урусов Виктор 60 3
|Носенко Артем 14 3
|Гацко Геннадий 14 3
|Миронов Павел 5 3
|Новиков Евгений 40 3
|Каримов Руслан 6 3
|Петунин Алексей 58 3
|Агапкин Алексей 25 3
|Ушаков Анатолий 26 3
|Шадаев Максут 433 3
|Барсуков Сергей 15 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172936, в очереди разбора - 1002775.
Создано именных указателей - 68871.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172936, в очереди разбора - 1002775.
Создано именных указателей - 68871.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru