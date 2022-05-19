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EAM Enterprise Asset Management Система управления промышленными активами ТОиР ТОРО Системы технического обслуживания и ремонта оборудования УФАП Управление фондами и активами предприятия

EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия


19.05.2022 Импортозамещение ТОиР: как управлять производственными активами с помощью российского ПО
15.04.2022 «Цифра» обновила систему мониторинга промышленного производства «Диспетчер»
17.03.2022 «Транссеть» предлагает российский аналог EAM и ITSM решений
17.01.2022 «АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО
13.07.2021 Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь»
06.07.2021 Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса
24.06.2021 Анонсирована новая версия 5.7 программного продукта «Галактика ЕАМ»
17.06.2021 Решение для интеллектуального управления активами от Factory5 вошло в реестр отечественного ПО
31.05.2021 Почему российские компании начали спешно цифровизировать ТОиР
11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо»
02.09.2020 Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами
22.06.2020 «Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО
10.06.2020 Prof-IT Group автоматизировал управление ТОиР для Сосенского приборостроительного завода
13.04.2020 Умное планирование ремонтов сокращает расходы российских компаний на ТОиР
27.12.2019 «Галактика» перевела систему управления промактивами с Oracle на Postgres Pro
27.12.2019 «Галактика EAM» переведена на отечественную СУБД Postgres Pro
09.12.2019 Аэропорт «Шереметьево» переходит на мобильное приложение SAP ТОРО
07.11.2019 «Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM»
17.09.2019 IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM
27.08.2019 Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота»
18.06.2019 МПК «Атяшевский» сократит затраты на ремонт на 30% с помощью SAP PM
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля»
11.03.2019 Integro представила INFORM Line Maintenance для ТОиР
04.12.2018 Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM»
24.09.2018 В компании «Пеноплекс» началось внедрение информационной системы ТОиР
30.08.2018 Как «принцип Михалыча» помог создать «цифровое месторождение»
02.08.2018 «Магнит» внедрил «1С:ТОИР 2 КОРП»
01.08.2018 «Магнит» автоматизировал ремонт магазинов и логистических центров
02.10.2017 «1С:Предприятие 8» обеспечивает бесперебойную работу оборудования «Татнефть-Нефтехимснаб»
30.08.2017 Кемеровский «Азот» повысит надежность использования оборудования с помощью «Галактика ЕАМ»
15.06.2017 Прогнозное обслуживание сокращает затраты на ремонт оборудования на треть
08.06.2017 «СпецТек» разрабатывает систему ТОиР для Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова
29.05.2017 Navicon представил аналитическое решение для оптимизации техподдержки и ремонтов в агроотрасли
24.04.2017 Автоматизация ТОиР: изучаем эффекты, хитрости, подводные камни
12.04.2017 «Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании
05.04.2017 Как оптимизировать затраты на ремонт оборудования
30.01.2017 В RG Brands Kazakhstan стартовала эксплуатация информационной системы ТОиР
24.10.2016 AT Consulting и «Галактика» создали решение для интеграции «Галактики EAM» и «1C:УПП»
22.07.2016 Navicon открыл новое направление по внедрению EAM-решений на базе IBM Maximo

Публикаций - 383, упоминаний - 604

EAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 104
6072 71
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 85 70
Oracle Corporation 6035 40
Microsoft Corporation 22497 34
IBM - International Business Machines Corp 8941 30
Галактика - Корпорация 1077 24
SAP CIS - САП СНГ 821 17
Infor 196 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 15
GMCS 341 15
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 14
Крок - Croc 1616 14
Siemens AG - Siemens Group 2311 12
Цифра ГК 948 12
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 284 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 10
Прогноз 957 10
Ланит - Консист Бизнес Групп 72 10
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 10
Ростех - Автоматика Концерн 1008 9
Softline - Софтлайн 1870 9
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 9
Yandex - Яндекс 5015 8
Ctrl2Go - Factory5 11 8
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 38 8
Cisco Systems 4720 8
RedSys - РедСис 70 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 7
Элемент ГК - Elementec 1523 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
InterProCom - Интерпроком 22 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 7
ПМСофт 59 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 7
Dell EMC 4736 6
Корус Консалтинг ГК 1014 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 21
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 15
Газпром ПАО 1008 15
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 13
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 11
Роснефть НК - нефтяная компания 434 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
Транснефть 232 9
Точка 1820 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 9
Газпром нефть 439 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 8
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 36 7
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 206 7
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 7
Газпром трансгаз 71 6
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 6
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 27 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 6
Татнефть 182 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 6
Северсталь ПАО - Severstal 308 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 73 5
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 36 5
Сибур Химпром 18 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Алроса АК 118 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 5
НСПК - Национальная система платежных карт 401 5
Почта России ПАО 1853 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 4
Воронежсинтезкаучук АО 12 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 31
Президент Российской Федерации 3770 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 12
Федеральное казначейство России 1345 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
Правительство Москвы 1640 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 61 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 74 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 2
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 72 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
ПФР Департамент информационных технологий 134 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 240
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 185
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 146
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 109
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 81
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 80
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 70
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 69
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 63
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 61
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 58
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 46
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 34
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Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 16
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Google Android 11959 15
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Microsoft Dynamics 893 14
Microsoft SQL Server 1416 13
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Галактика EAM 24 13
Microsoft Windows 10 11713 10
1С:ERP Управление предприятием 268 10
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 9
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 9
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 101 9
Microsoft Windows 2000 2856 8
Microsoft Office Excel 818 8
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 8
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 614 8
Infor EAM 11 8
InterProCom Аксиома 38 8
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 7
Apple iOS 6422 7
Галактика ERP 101 7
Apple iPhone 6 2649 6
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 6
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SAP Work Management 8 6
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ВГТРК Смотрим 272 6
Microsoft Exchange 1222 6
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Натрусов Артем 142 7
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Шадаев Максут 460 5
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Гревцев Владимир 22 5
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Петунин Алексей 58 4
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 5
Россия - ЦФО - Курская область 468 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 5
Россия - ПФО - Самарская область 939 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 208
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 145
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 81
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 77
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 69
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 61
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 60
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 44
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 44
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 43
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 36
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 2278 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 34
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 27
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 27
Энергетика - Energy - Energetically 756 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 24
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 23
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 21
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 20
Человеческий фактор - Human factor 1099 19
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 436 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 19
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля 200 19
Экономический эффект 694 17
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 15
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 15
Логистика сбытовая - Сбыт 483 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 1713 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 13
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 339 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
CNews Северо-Запад 24 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
Optics 128 1
Мобильные системы 94 1
Госрасходы - портал 36 1
91Mobiles 590 1
Вестник Воронежского института МВД России 1 1
AP - Associated Press 1975 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
Bloomberg Businessweek 121 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Business Insider 192 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
500 Startups 4742 25
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 23
IDC - International Data Corporation 4671 18
Gartner - Гартнер 3301 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
Markets&Markets Research 97 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 0 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 2
CNews Fast рейтинг 37 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 2
Dimensional Research 12 1
РАЭК Экономика Рунета 9 1
Vanson Bourne 48 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 1
IMD World Competitiveness Ranking - Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира 1 1
Strategy Analytics 283 1
Analysys Mason 26 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
IBM Research 107 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 1
ARC Advisory Group 19 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 41 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
IDC Public Cloud Services Tracker 1 1
Frost & Sullivan 199 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
Juniper Research 468 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 41
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 5
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 5
РАН - Российская академия наук 1397 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 10 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 0 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 39 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 10 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 1
Академгородок Новосибирск 82 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 18
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 9
CNews AWARDS - награда 347 3
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 3
Электрические сети - международный форум 43 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
CNews FORUM Кейсы 53 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 17 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
Docflow 123 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
Международный женский день - 8 марта 118 1
SAP Quality Awards 6 1
Oracle Excellence Awards 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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