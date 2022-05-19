Индексная книга CNews*
EAM Enterprise Asset Management Система управления промышленными активами ТОиР ТОРО Системы технического обслуживания и ремонта оборудования УФАП Управление фондами и активами предприятия
Публикаций - 383, упоминаний - 604
EAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 41
|Путин Владимир 2542 10
|Бургардт Александр 13 9
|Натрусов Артем 142 7
|Паршин Максим 200 7
|Мальков Антон 28 6
|Егоров Владимир 64 5
|Шадаев Максут 460 5
|Чаркин Евгений 203 5
|Макаров Станислав 116 5
|Гревцев Владимир 22 5
|Сушко Андрей 6 4
|Гацко Геннадий 15 4
|Петунин Алексей 58 4
|Полещук Александр 8 4
|Юсупов Ренат 113 4
|Колесов Александр 20 4
|Фокин Валерий 6 4
|Касимов Денис 13 4
|Подольская Екатерина 9 4
|Соловьев Сергей 47 4
|Кукшев Вячеслав 12 4
|Козлов Михаил 167 4
|Воропаева Екатерина 19 4
|Бартенева Мария 25 4
|Красилов Николай 18 4
|Головин Леонид 25 3
|Григорьева Мария 23 3
|Кузнецов Сергей 138 3
|Агузумцян Ара 19 3
|Гребенщиков Дмитрий 26 3
|Гревцев Александр 31 3
|Изумрудов Олег 21 3
|Новиков Евгений 40 3
|Шеховцов Юрий 34 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Каримов Руслан 6 3
|Кузнецов Николай 19 3
|Суслов Андрей 10 3
|Тутаев Михаил 12 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208961, в очереди разбора - 898810.
Создано именных указателей - 103915.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208961, в очереди разбора - 898810.
Создано именных указателей - 103915.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.