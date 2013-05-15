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EADS Astrium ST
Astrium Space Transportation



15.05.2013 Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium
26.01.2010 EADS Astrium в 2009 году: рост на 11%
11.09.2009 Частная РН выведет на орбиту ДЗЗ-спутник Astrium
08.06.2009 Astrium приступает к разработке ТЗ на лунный посадочный модуль
09.02.2009 Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников
16.07.2008 Компания Astrium приобрела большой пакет акций Spot Image
11.04.2008 EADS Astrium поглощает британского производителя спутников SSTL
15.11.2007 Роскосмос и ASTRIUM ST обсудили проекты сотрудничества
11.09.2001 Airbus и Astrium намерены создать системы широкополосных коммуникаций для авиалайнеров
31.07.2000 Astrium и Thomson CSF намерены создать услуги по передаче потоков мультимедиа для авиапассажиров
21.07.2000 Saab Ericsson Space поставит оборудование для спутниковой связи компании Astrium
11.05.2000 Astrium выиграла $700 млн. контракт с телекоммуникационным консорциумом Inmarsat

Публикаций - 145, упоминаний - 177

EADS Astrium ST упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Inmarsat - Инмарсат 95 12
Космическая связь ФГУП ГПКС 458 10
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 704 6
Eutelsat 139 6
МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 179 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1452 5
Thales 95 4
DigitalGlobe 125 2
Myriad 16 2
Специальные технологии 55 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 257 2
Spirit DSP - Спирит Корп 421 2
GeoEye 85 2
HP Inc. 5237 2
Lenovo Motorola 3441 1
AMD Graphics Product Group - ATI 868 1
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 327 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 131 1
Motorola Inc 151 1
Syrus Systems - Сайрус системс 19 1
Scanex - Сканэкс 239 1
Safran - Sagem 169 1
Datadvance - Датадванс 17 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 97 1
Dassault Systemes 184 1
Supermicro 85 1
Ericsson 2685 1
Dell EMC 4639 1
Amazon Inc - Amazon.com 2565 1
SES 57 1
LG Electronics 3258 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 1
IBM - International Business Machines Corp 8808 1
Globalstar - Глобалстар 163 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 50 1
PayPal 625 1
Virgin Group 123 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 36
Airbus Defence and Space - EADS 148 23
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 22
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 21
ILS - International Launch Services 58 14
Lockheed Martin 713 10
ЕКА Топливная компания 137 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 259 5
Boeing 952 5
Arianespace 83 5
Northrop Grumman 200 4
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 108 4
Airbus Group 201 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 3
BAE Systems 162 2
Точка 517 2
QinetiQ 55 2
Русский Страховой Центр 8 2
EADS SPACE Transportation 8 2
Восточный Банк 199 2
Ингосстрах СПАО 282 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5013 1
Sumitomo Group 41 1
Space Transport 8 1
HeadHunter Group - HH Group 394 1
Virgin Galactic 34 1
РВК - Российская венчурная компания 516 1
Меркури - Mercury 207 1
Самолёт ГК 42 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 1
Michelin - Мишлен 27 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 39 1
Ford 381 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 117 1
BNP Paribas 61 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1553 29
МКС - Международная космическая станция 1388 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2318 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 7
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6900 5
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 151 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 2
Парламент Франции - Parlement français 9 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 479 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 119 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 51 2
Совет Европы 80 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7519 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1408 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1549 2
Правительство РФ 7011 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 544 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1738 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 217 6
Ku-диапазон 69 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30613 6
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7384 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1953 3
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса 86 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4976 2
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Электроника 621 2
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Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 517 1
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Космодром Байконур 1024 45
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CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 12
ВКС РФ Космодром Плесецк 200 10
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 10
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2149 7
Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 69 7
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 378 6
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 5
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 5
EADS Astrium - Beagle 53 4
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 26 3
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 3
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 3
GeoEye IKONOS 95 3
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 3
ESA VEX - Venus Express 70 3
EADS Astrium - Myriade 3 2
ОКБ О.К. Антонова - АН-124 Руслан 41 2
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 2
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 294 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 160 2
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 144 2
Космическая связь - Экспресс-АТ - российский спутник связи 25 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 26 2
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 1
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 32 1
CNES - Pléiades - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 1
EADS Phenix 6 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope 36 1
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 48 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 1
Intel TSX - Intel Transactional Synchronization Extensions 4 1
SpaceX 168 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 278 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
SpaceX Falcon - ракета-носитель 110 1
Пехтерев Сергей 42 3
Прохоров Юрий 47 3
Шалманов Сергей 199 2
Перминов Анатолий 125 2
Поповкин Владимир 21 2
Щеголев Игорь 684 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 1
Гусинский Владимир 16 1
Королев Игорь 61 1
Иванов Аркадий 1 1
Богачев Игорь 173 1
Морозов Сергей 54 1
Истомин Максим 26 1
Дроздова Ксения 10 1
Кучейко Алексей 22 1
Косенко Виктор 5 1
Земля - планета Солнечной системы 6898 44
Россия - Российская федерация - РФ 101226 41
Европа 9805 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44317 33
Франция - Французская Республика 5391 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10787 17
Германия - Федеративная Республика 8220 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 15
Казахстан - Республика 4361 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31756 14
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1191 10
Ближний Восток 2523 9
Израиль 1705 8
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 636 8
Италия - Итальянская Республика 3065 7
Люксембург Великое Герцогство 362 7
Саудовская Аравия - Королевство 487 7
Испания - Королевство 2752 7
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 169 7
Канада 3071 6
Солнечная система 2160 6
Япония 9483 6
Индия - Республика 4156 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1831 5
Южная Корея - Республика 3836 5
Того - Тоголезская Республика 8160 5
Луна 1170 4
Венера - планета Солнечной системы 258 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 476 4
Америка Северная 2631 4
Франция - Тулуза 45 4
Азия - Азиатский регион 3486 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12231 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 196 3
Бельгия - Королевство 849 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2076 3
США - Калифорния 3353 3
Африка - Африканский регион 2763 3
Америка Южная 675 3
Швеция - Королевство 1893 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4172 7
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 83 4
Градус Цельсия 233 4
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 3
Русский язык 3855 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 839 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 164 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Федеральное законодательство 1067 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 432 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10413 10
CNews RND - R&D.CNews 2111 7
Казахстан Сегодня 308 7
New Scientist 1447 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 2
Future - Space.com 195 2
MSNBC - телеканал 85 2
FT - Financial Times 1107 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 1
Space Daily 528 1
Optics 124 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 40 1
РАН - Российская академия наук 1267 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 150 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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