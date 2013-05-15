Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EADS Astrium ST
Astrium Space Transportation
Публикаций - 145, упоминаний - 177
EADS Astrium ST упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСА - Российский союз автостраховщиков 106 3
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1738 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
|Пехтерев Сергей 42 3
|Прохоров Юрий 47 3
|Шалманов Сергей 199 2
|Перминов Анатолий 125 2
|Поповкин Владимир 21 2
|Щеголев Игорь 684 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 1
|Гусинский Владимир 16 1
|Королев Игорь 61 1
|Иванов Аркадий 1 1
|Богачев Игорь 173 1
|Морозов Сергей 54 1
|Истомин Максим 26 1
|Дроздова Ксения 10 1
|Кучейко Алексей 22 1
|Косенко Виктор 5 1
|РАН - Российская академия наук 1267 2
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
|NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru