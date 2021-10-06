Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dr.Web Антивирус
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Публикаций - 194, упоминаний - 343
Dr.Web Антивирус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Visa International 1345 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
|ПФР Департамент информационных технологий 103 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Русаков Алексей 2 1
|Дубровский Сергей 4 1
|Сун-чи-ми Вадим 25 1
|Сморжевский Алексей 4 1
|Мякишева Марина 84 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru