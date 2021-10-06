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Dr.Web Антивирус


06.10.2021 Dr.Web поддерживает Windows 11 1
12.09.2019 Dr.Web по подписке стал доступен партнерам Axoft и их клиентам 2
30.10.2018 На платформе MerliONCloud запущена подписка на услугу «Антивирус Dr.Web» 2
07.08.2018 Dr.Web совместим с российской «Ред ОС 7.1 Муром» 2
09.07.2018 «Доктор Веб»: троянец-майнер загружается вместо обновления программы 1
16.04.2018 Обнаруженный «Доктор Веб» энкодер не способен расшифровывать файлы 1
24.01.2018 «Доктор Веб»: уязвимость в Cleverence Mobile SMARTS Server используется для майнинга 1
20.11.2017 «Доктор Веб» обнаружил новый бэкдор для Linux 1
19.07.2017 Dr.Web AV-Desk расширяет свое присутствие в Юго-Восточной Азии 1
17.05.2017 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна клиентам Selectron-IT в Нидерландах 1
20.04.2017 «Доктор Веб» исследовал новый эксплойт для Microsoft Office 1
14.04.2017 Японская компания MC Security перешла на интернет-сервис Dr.Web AV-Desk 2
13.04.2017 «Доктор Веб» предупредил о вредоносной рассылке 2
27.02.2017 Антивирус Dr.Web стал доступен бизнес-пользователям по модели SaaS 1
06.02.2017 «Ростелеком» увеличил число подключенных по «оптике» многоквартирных домов Волгоградской области 1
30.01.2017 «Ростелеком» подключил по оптике десять поселков в Астраханском регионе 1
23.01.2017 Услуга Dr.Web AV-Desk стала доступна клиентам CoreTech в Италии 1
16.12.2016 «Доктор Веб» исследовал установщик нежелательного ПО и «неудаляемой» рекламы 1
15.12.2016 Вышла новая версия Dr.Web Security Space для Android 2
19.10.2016 «Ростелеком» подключил по оптике к интернету новостройки Волгограда 1
17.10.2016 Антивирус Dr.Web защитит компьютеры пользователей hoster.by 1
19.08.2016 Самораспространяющийся троян для Linux организует ботнеты 1
14.06.2016 «Доктор Веб» поможет расшифровать поврежденные трояном CryptXXX файлы 1
10.06.2016 «Бестелесный» троян Kovter прячется в реестре 2
27.04.2016 «Доктор Веб» выпустил новую версию антивируса для Linux 3
19.04.2016 МТС в Беларуси начал предоставлять услугу «Антивирус Dr.Web» 1
13.04.2016 Обнаружены новые трояны-бэкдоры для Linux 2
05.04.2016 Вышла новая версия Dr.Web для OS X 1
03.03.2016 Обнаружены новые рекламные трояны для OS X 2
12.02.2016 Новый троян подменяет содержимое сайтов российских банков 1
05.02.2016 Android-трояны научились внедряться в системные процессы 1
22.01.2016 «Доктор Веб» обнаружил многофункциональный бэкдор для Linux 1
19.01.2016 Троян для Linux способен делать снимки экрана и записывать звук 1
03.12.2015 «Доктор Веб» исследовал новый троян для Linux 1
25.11.2015 «Доктор Веб» выпустил несигнатурный антивирус Dr.Web Katana 1
19.11.2015 «Доктор Веб» обнаружил очередной троян-шифровальщик для Linux 1
12.11.2015 Троян-шифровальщик Linux.Encoder.1 атаковал порядка 2 тыс. сайтов 1
20.10.2015 «Доктор Веб» выпустил новую версию продуктов Dr.Web для Windows 1
16.10.2015 Троян маскируется под антивирусную утилиту известного разработчика 1
25.09.2015 Троян-«параноик» создает прокси-сервер в ОС Linux 1

Публикаций - 194, упоминаний - 343

Dr.Web Антивирус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dr.Web - Доктор Веб 976 47
Google LLC 7144 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
Microsoft Corporation 11060 4
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 199 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
МегаФон ПетерСтар 145 2
Ростелеком Сибирьтелеком 302 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Intel Corporation 4169 2
ВолгаТелеком 217 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 1
Ростелеком - Астраханский филиал 20 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 1
E-Style Telecom 2 1
Magento Inc 26 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
GitHub 412 1
Linksys 39 1
Avira 43 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Facebook 3765 1
Yandex - Яндекс 4101 1
NetApp Trident 16 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Merlion - Мерлион 273 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Visa International 1345 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
Родительский контроль 156 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 432 3
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 2
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
Wave Computing MIPSel - система команд и микропроцессорных архитектур 9 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 53 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 13 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 38 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
Shellshock - серия уязвимостей 23 1
SMS Trojan - SMS Троян - СМС Вирусы - SMS Вирусы - 15 1
SSHD - solid-state hybrid drive - гибридный твердотельный накопитель 22 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 50 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 51 1
Google Android 10750 25
Linux OS 4253 17
Microsoft Windows 10 6629 15
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 13
Apple macOS X 901 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Dr.Web AV-Desk 128 7
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1168 7
Google Chrome - браузер 1117 6
Dr.Web Security Space 51 5
Microsoft Windows 852 4
JavaScript - Язык программирования 628 4
Microsoft Windows 7 1662 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
WordPress 169 3
Apple Safari - Браузер 601 2
Symbian OS 776 2
Microsoft UAC - user account control 34 2
Microsoft Windows PowerShell 94 2
Opera - Браузер 632 2
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 13 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 17 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Java - Язык программирования 1175 1
Microsoft Windows NT 52 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 970 1
Cleverence Mobile SMARTS Server 1 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Emsisoft Anti-Malware 2 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 22 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Process Hacker 2 1
Axoft AxoftCloud 11 1
Clario Tech DMCC MacKeeper 6 1
Рустамов Рустам 169 1
Русаков Алексей 2 1
Дубровский Сергей 4 1
Сун-чи-ми Вадим 25 1
Сморжевский Алексей 4 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 31
Украина 3361 10
Казахстан - Республика 2627 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 4
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Франция - Французская Республика 2120 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Япония 2778 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 3
Эстония - Эстонская Республика 414 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Испания - Королевство 1251 2
Нидерланды 972 2
Литва - Литовская Республика 329 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Индия - Республика 2169 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Волгоград 540 1
Индонезия - Республика 384 1
Италия - Итальянская Республика 1381 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 1
Россия - Волгоградская область 397 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - Астрахань 240 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Спам - Spam 101 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
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