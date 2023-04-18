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DoS DDoS Distributed Denial of Service Распределенный отказ в обслуживании AntiDDoS-решения DDoS Defense Service


DDoS-атаки — атаки, в ходе которых злоумышленники отправляют на веб-ресурс большое количество запросов с целью превысить способность сайта обрабатывать их все и помешать его корректной работе. Подобные атаки могут длиться по несколько дней, вызывая крупные сбои в работе организаций. Это может привести как к репутационным потерям, так и к временной остановке бизнеса. Поэтому такие атаки могут использоваться в качестве инструмента шантажа компаний или недобросовестной конкурентной борьбы.


18.04.2023 StormWall зафиксировала разрушительные DDoS-атаки, нацеленные на российский бизнес
25.04.2023 Статистика DDoS-атак в I квартале 2023 года
25.04.2023 Хакеры устали нападать на Россию. Кибератаки на российскую инфраструктуру стали слишком дорогими
21.04.2023 Аналитика ТТК: число DDoS-атак на телеком-компании выросло в 4 раза в I квартале 2023 года
13.04.2023 Резидент «Сколково» отразил рекордную по длительности и мощности DDoS-атаку
31.03.2023 StormWall увеличила выручку на 42,5% по итогам 2022 года
28.03.2023 Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN
14.03.2023 Волгоград стал лидером по числу отраженных кибер-атак в 2022 году
02.03.2023 «Гарда Технологии» проанализировала DDoS-атаки 2022 года
01.02.2023 Qrator Labs зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку на инфраструктуру Bi.Zone
27.01.2023 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году
26.01.2023 StormWall: на сектор электронной коммерции обрушилась лавина DDoS-атак
23.01.2023 «РТК-Солар»: 2022 г. принес рекордные по мощности и длительности DDoS-атаки
19.01.2023 «Гарда Технологии» сертифицировала систему защиты от DDoS-атак «Периметр» в Белоруссии
19.01.2023 Правительство Магаданской области использует сервисы «Ростелеком-Солар» для защиты от DDoS- и веб-атак
18.01.2023 Аналитика StormWall: Россия оказалась в числе стран, наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам
12.01.2023 Аналитика ТТК: лидером по числу DDoS-атак в 2022 году стал финансовый сектор экономики
10.01.2023 Число DDoS-атак на российские компании к весне подскочит на 300%
21.12.2022 В реестре российского ПО зарегистрирован новый программный продукт для защиты от DDoS-атак
13.12.2022 Никита Виноградов, Банк «ФК Открытие»: Со сложностями достойно справились те, кто давно занимался вопросом корпоративного технологического суверенитета
06.12.2022 StormWall обеспечила защиту электронных сервисов сети магазинов Fix Price от DDoS-атак
06.12.2022 ВТБ отражает крупнейшую DDOS-атаку
17.11.2022 В октябре 2022 г. волна мощнейших DDoS-атак вызвала технические проблемы в работе брокерских компаний
07.11.2022 ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену?
07.11.2022 Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в III квартале 2022 года
01.11.2022 «Транстелеком» усовершенствовал сервис «Защита от DDoS-атак» благодаря решению компании «Гарда технологии»
27.10.2022 В России построят систему защиты от западных хакеров на основе технологий «суверенного Рунета»
24.10.2022 В III квартале 2022 г. инструменты хактивистов для запуска DDoS-атак на российские компании стали применяться хакерами для вымогательства и шантажа в других странах
21.10.2022 Linxdatacenter защитил цифровую платформу ГК «Монополия» от DDoS-атак
17.10.2022 «РТК-Солар»: в 2022 году число DDoS-атак на сайты АвтоВАЗа выросло в 18 раз
13.10.2022 Аналитический отчет «Транстелекома»: больше всего DDoS-атак пришлось на промышленность и госорганы
11.10.2022 В России рухнули цены на DDoS-атаки, взлом и вредоносное ПО. По отдельным позициям падение в 27 раз
11.10.2022 В Новосибирске более чем в два раза вырос спрос бизнеса на защиту от DDoS-атак
10.10.2022 Вышло комплексное решение для защиты от DDoS-атак от российского разработчика
22.09.2022 Интернет-магазины электроники и одежды с трудом справились с ураганом DDoS-атак перед началом нового учебного года
13.09.2022 OCS предлагает защиту от DDoS и хакерских атак компании StormWall
08.09.2022 Известные хакеры-вымогатели получили мощный отпор. Но их жертвам теперь станет только хуже
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб
03.08.2022 TrueConf и DDoS-Guard заявили о совместимости решений для видеосвязи и защиты от информационных атак
25.07.2022 Хакер рассказал в мемуарах, как он обходил спам-фильтры Mail.ru

Публикаций - 2568, упоминаний - 4823

DoS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23734 290
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4303 275
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10281 154
Cisco Systems 4927 102
Qrator Labs - Highload Lab 116 92
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 749 89
Google LLC 11108 82
IBM - International Business Machines Corp 9248 78
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6404 76
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 618 72
Twitter 2753 70
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 171 67
VMware 2178 67
Amazon Inc - Amazon.com 2832 65
7209 64
Intel Corporation 11740 63
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 62
Apple Inc 11361 62
1С-ИжТиСи 6518 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9838 60
Yahoo! 3692 59
Aros SEQ - SEC Consult Services 1717 56
Yandex - Яндекс 5941 53
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 486 52
Meta Platforms - Facebook 4354 51
Oracle Corporation 6384 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8172 49
Информзащита 686 48
Dr.Web - Доктор Веб 1218 48
InfoWatch - Инфовотч 949 46
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7186 45
Check Point Software Technologies 718 44
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1113 42
Telegram Group 1198 40
StormWall - Сторм системс 42 39
Fortinet 350 39
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 39
HP Inc. 5582 38
SAP SE 4971 37
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1939 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6083 69
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 725 66
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6304 63
Assist - Ассист 203 61
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2481 58
eBay Inc 1603 40
Альфа-Банк 1621 31
Открытие ФК - Банк Открытие 2843 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1251 27
ГПБ - Газпромбанк 963 26
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 345 22
Visa International 1887 20
Почта России ПАО 2038 19
ВТБ - ВТБ24 661 18
Россети Ленэнерго 2385 18
Май - Майский чай - российская торговая компания 1058 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1899 17
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 15
Абсолют Банк 187 15
Netflix - онлайн-кинотеатр 451 14
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 225 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1786 14
Росводоканал 84 14
РЖД - Российские железные дороги 1667 13
Bayer AG - Байер 82 13
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 31 13
МКБ - Московский кредитный банк 458 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 854 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 696 12
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 12
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 12
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 12
Северсталь ПАО - Severstal 390 11
Лента - Сеть розничной торговли 1777 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 160 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 591 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6700 10
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 958 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18440 201
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 129
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2778 126
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3033 117
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9534 100
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1084 91
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3859 82
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10599 64
Президент Российской Федерации 3815 45
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 43
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2425 41
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 674 39
Судебная власть - Judicial power 2137 33
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2532 26
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1347 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1545 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2510 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3054 22
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 21
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 142 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 19
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 484 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2897 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1614 16
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 16
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 175 16
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 581 16
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 94 13
Федеральное казначейство России 1601 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1961 13
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 12
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 507 12
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1611 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 316 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2466 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 9
OWASP - Open Web Application Security Project 73 24
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 20
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6148 13
Демократическая политическая партия США 118 8
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 7
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1806 6
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 6
TIA - Telecommunications Industry Association 88 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2606 4
Единая Россия - Политическая партия 270 4
OSI - Open Source Initiative 65 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 4
АФТ - Ассоциация Финтех 64 4
ASF - Apache Software Foundation 106 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 7 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 68 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 262 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 466 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 2
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 22 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20826 1746
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80456 1278
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55173 896
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26455 751
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11549 747
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5171 506
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17954 468
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15375 426
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7050 375
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22503 365
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9744 360
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13614 360
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40676 332
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11182 322
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15257 295
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3567 260
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 735 257
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6022 249
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2609 241
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5489 239
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13084 233
IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией, доступом 9454 229
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3552 228
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8553 198
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18225 177
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17663 174
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9452 165
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4143 164
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10242 164
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4509 159
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6145 158
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4925 156
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Apple macOS 1778 51
Apple iOS 6986 49
Apple Mac - Apple Macintosh 2886 48
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1459 48
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Microsoft Office 3500 37
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Microsoft Windows XP 2371 36
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 836 35
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 32
Microsoft Edge - браузер 1951 32
Apple macOS X - Rhapsody 1508 30
Apache HTTP Server - Apache Web Server 521 30
Microsoft Windows NT 816 29
Oracle Java - язык программирования 2803 29
Microsoft Skype 1991 27
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 265 27
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 243 27
Mozilla Firefox - браузер 1811 27
Intel x86 - архитектура процессора 1642 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 224 25
Microsoft Outlook 1304 25
Age of Kings 3460 25
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1082 24
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 92 24
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 518 24
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 863 24
Microsoft SQL Server 1493 23
Kaspersky DDoS Prevention 27 23
Microsoft Windows 95 380 23
Врублевский Павел 94 65
Лямин Александр 72 60
Артимович Игорь 29 29
Пермяков Максим 29 29
Артимович Дмитрий 36 29
Путин Владимир 2801 27
Киселёв Алексей 52 26
Хантимиров Рамиль 25 25
Артимовичи (братья) 22 22
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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