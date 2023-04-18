DoS DDoS Distributed Denial of Service Распределенный отказ в обслуживании AntiDDoS-решения DDoS Defense Service
DDoS-атаки — атаки, в ходе которых злоумышленники отправляют на веб-ресурс большое количество запросов с целью превысить способность сайта обрабатывать их все и помешать его корректной работе. Подобные атаки могут длиться по несколько дней, вызывая крупные сбои в работе организаций. Это может привести как к репутационным потерям, так и к временной остановке бизнеса. Поэтому такие атаки могут использоваться в качестве инструмента шантажа компаний или недобросовестной конкурентной борьбы.
DoS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Врублевский Павел 94 65
|Лямин Александр 72 60
|Артимович Игорь 29 29
|Пермяков Максим 29 29
|Артимович Дмитрий 36 29
|Путин Владимир 2801 27
|Киселёв Алексей 52 26
|Хантимиров Рамиль 25 25
|Артимовичи (братья) 22 22
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 22
|Михайлов Сергей 44 19
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 19
|Касперский Евгений 310 17
|Зайцев Михаил 199 16
|Дягилев Василий 84 15
|Демидов Сергей 82 15
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 15
|Гусев Игорь 19 15
|Нуйкин Андрей 42 15
|Сергеев Михаил 101 14
|Стоянов Руслан 33 14
|Путин Сергей 56 14
|Земков Сергей 157 13
|Мельников Максим 29 13
|Плешков Алексей 54 13
|Луганцев Александр 22 13
|Сачков Илья 112 13
|Палей Лев 47 13
|Горбатько Александр 105 13
|Севостьянов Александр 15 13
|Ерин Андрей 22 13
|Воробьев Артем 26 12
|Курбатов Владимир 35 12
|Бенгин Владимир 29 12
|Корзун Александр 12 12
|Мусич Роман 28 12
|Гадарь Дмитрий 24 12
|Дилбарян Павел 26 12
|Слизень Виталий 242 11
|Галушкин Олег 178 11
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