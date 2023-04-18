DoS DDoS Distributed Denial of Service Распределенный отказ в обслуживании AntiDDoS-решения DDoS Defense Service

DDoS-атаки — атаки, в ходе которых злоумышленники отправляют на веб-ресурс большое количество запросов с целью превысить способность сайта обрабатывать их все и помешать его корректной работе. Подобные атаки могут длиться по несколько дней, вызывая крупные сбои в работе организаций. Это может привести как к репутационным потерям, так и к временной остановке бизнеса. Поэтому такие атаки могут использоваться в качестве инструмента шантажа компаний или недобросовестной конкурентной борьбы.